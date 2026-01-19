Поиск здесь...
Культура Общество

Почти тысяча новосибирцев окунулись в прорубь

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Спасатели обнаружили и ликвидировали одну нелегальную купель

Как сообщили спасатели МАСС, на 7.00 утра 19 ноября на пляже «Бумеранг» в прорубь окунулись 503 человека, в купели в районе микрорайона Затон — 468.

— Никаких происшествий не зарегистрировано, — отметили в МАСС.

Напомним, в городе сегодня работают четыре освященные купели:

  • на пляже «Бумеранг», Софийская, 15 (до 24 часов),
  • на Заобской, 97 (до 23 часов),
  • на протоке Оби в микрорайоне «Европейский берег» (до 24 часов),
  • на озере «Жемчужина Сибири» (с 10 до 22 часов).

Стоит отметить, что вечером 18 января спасатели ликвидировали неорганизованную купель на карьере Юго-Западный.

— Мы не понимаем, о чем думали её «создатели», но напоминаем, что этот карьер основное место трагедий — летом здесь тонут люди, а в ледяной воде последствия могут быть масштабными. Кто окажется помощь в случае происшествия? — пишет в МАСС.

В службе отметили, что в случае несчастного случая всю ответственность за случившееся, включая уголовную, несет организатор купели.

Стоит отметить, что в 2025 году крещенские купания в Новосибирске собрали 16 349 участников. Число желающих окунуться в прорубь выросло на пять тысяч по сравнению с 2024 годом. Самой популярной оказалась купель на пляже «Бумеранг» в Советском районе. В нее окунулись 5 400 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что на Крещение в Новосибирской области оборудуют 25 купелей

Фото пресс-службы МАСС.

