«Лучшие друзья девушек»: у новосибирцев резко вырос спрос на украшения с выращенными бриллиантами

Продажи изделий с выращенными бриллиантами в Новосибирске за 2025 год в денежном выражении выросли в 3,2 раза по сравнению с 2024 годом. Чаще всего новосибирцы выбирали кольца, серьги и подвески, а из металлов предпочитали белое и красное золото. Средний чек на украшения составил 54 191 рубль, сообщили в Аналитическом центре SOKOLOV.

Самый большой рост спроса на украшения выращенными бриллиантами в Новосибирске был зафиксирован в Казани и Уфе — в 4,8 и 4 раза соответственно. Самый крупный чек покупки в Сочи — 62 078 рублей.

Ключевой мировой индекс RAPI для камней в один карат упал за 2025 год на 10%, достигнув минимальных значений. Сильнее всего просели камни в 0.5 карата — на 26%, сообщали «Известия».

— Мировая добыча алмазов в 2025 году ожидается на уровне 85–95 млн карат, что близко к многолетним минимумам. В текущих ценовых условиях, добыча природных алмазов становится убыточной для примерно 20% маржинальных производителей, —отмечали аналитики Финам.

Эксперты компании считают, что очень важную роль в последние годы на рынок природных алмазов оказывает рост производства и популярности искусственных алмазов, которые дешевле и считаются более экологичными, снижая спрос на природные камни. «Известия» также отмечали, что искусственные камни и пошлины обрушили индийский рынок огранки. А бегство китайских инвесторов в золото создали идеальный шторм для индустрии.

Ранее редакция сообщала о том, что на ювелирные украшения новосибирцы потратили пять миллиардов рублей.