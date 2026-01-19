Поиск здесь...
«Лучшие друзья девушек»: у новосибирцев резко вырос спрос на украшения с выращенными бриллиантами

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Средний чек такой покупки в городе превысил 54 тысячи рублей

Продажи изделий с выращенными бриллиантами в Новосибирске за 2025 год в денежном выражении выросли в 3,2 раза по сравнению с 2024 годом. Чаще всего новосибирцы выбирали кольца, серьги и подвески, а из металлов предпочитали белое и красное золото. Средний чек на украшения составил 54 191 рубль, сообщили в Аналитическом центре SOKOLOV.

Самый большой рост спроса на украшения выращенными бриллиантами в Новосибирске был зафиксирован в Казани и Уфе — в 4,8 и 4 раза соответственно.  Самый крупный чек покупки в Сочи — 62 078 рублей.

Ключевой мировой индекс RAPI для камней в один карат упал за 2025 год на 10%, достигнув минимальных значений. Сильнее всего просели камни в 0.5 карата — на 26%, сообщали «Известия».

— Мировая добыча алмазов в 2025 году ожидается на уровне 85–95 млн карат, что близко к многолетним минимумам. В текущих ценовых условиях, добыча природных алмазов становится убыточной для примерно 20% маржинальных производителей, —отмечали аналитики Финам.

Эксперты компании считают, что очень важную роль в последние годы на рынок природных алмазов оказывает рост производства и популярности искусственных алмазов, которые дешевле и считаются более экологичными, снижая спрос на природные камни. «Известия» также отмечали, что искусственные камни и пошлины обрушили индийский рынок огранки. А бегство китайских инвесторов в золото создали идеальный шторм для индустрии.

Ранее редакция сообщала о том, что на ювелирные украшения новосибирцы потратили пять миллиардов рублей

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Рубрики : Бизнес

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : ювелирные украшения Бриллианты

В Новосибирске из-за морозов спрос на отогрев автомобилей вырос в четыре раза

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске из-за сильных морозов резко вырос спрос на услуги по отогреву автомобилей. Запрос есть от владельцев самых разных транспортных средств: от малолитражек до фур и спецтехники. Infopro54 собрал данные о рынке отогрева авто и поговорил с его участниками.

По данным онлайн-справочников, в январе 2026 года в Новосибирске работает более 200 выездных бригад, оказывающих услуги по отогреву автомобилей. На рынке представлены мелкие компании, частные лица и несколько крупных служб, которые заявляют о десятках собственных экипажей «скорой помощи для авто». Их загрузка напрямую зависит от цифр, которые показывают уличные термометры. «Высокий сезон» — это сильные морозы. Прошлой зимой их почти не было. В этом году погода дает бригадам заработать.

Читать полностью

В один день новогодних праздников отели Новосибирска были загружены на 72%

Автор: Юлия Данилова

Отели в региональных городах России — Екатеринбург, Новосибирск, Нижний — показали хороший всплеск в «золотые дни»: с 31 декабря по 6 января. Пик загрузки в Новосибирске пришелся на 4 января, когда, по данным сервиса Hotel Advisors, загрузка в отелях города составляла 72,6%. Для сравнения, Москва, Петербург, Казань и горный Сочи на новогодних каникулах уходили в зону 80–86%.

При этом региональные города быстрее «сдулись» после 6–7 января. 11 января загрузка отелей в Новосибирске составляла 23,6%, в Казани — 19,6%, в Нижнем Новгороде — 13,9%.

Читать полностью

Просрочка по ипотеке в Новосибирской области достигла почти 4 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

За 11 месяцев 2025 года просроченная задолженность по ипотеке на вторичном рынке Новосибирской области увеличилась на 2.06 млрд рублей — с 1.88 млрд до 3.93 млрд. Это соответствует росту на 110%, что существенно выше среднероссийских темпов и ставит регион в число антилидеров Сибирского федерального округа, сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант».

В Сибирском федеральном округе ситуация с неплатежами по ипотеке неравномерна. Абсолютным лидером по приросту проблемной задолженности стала Республика Тыва (+384%). Далее следуют Кемеровская область с ростом на 158% и Алтайский край (+154%). Значительный рост долгов также показали Иркутская (+139%) и Омская (+114%) области.

Читать полностью

На улице почти -40: пригородная электричка под Новосибирском опоздала на два с половиной часа

Автор: Юлия Данилова

Электропоезд №6614 Черепаново – Новосибирск следует с опозданием 2 часа 27 минут. Экспресс №7104 Черепаново – Новосибирск опаздывает на 8 минут.

— На Сеятель для сокращения опоздания его подали на второй путь, что для некоторых пассажиров оказалось сюрпризом, — говорится в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

Читать полностью

Зарплаты в Новосибирской области превысили 84 тысячи рублей

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области зафиксирован рост заработной платы. По данным Новосибирскстата, в январе-октябре 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата превысила 84,3 тысячи рублей. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом реальные доходы населения, с учетом индекса потребительских цен, также продолжили увеличиваться, показав рост в 4,8%.

Читать полностью

Мэрия утвердила условия аукциона по КРТ в Октябрьском районе Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске утверждены условия и параметры будущих торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Октябрьском районе. Мэрия города издала постановление, устанавливающее ключевые условия для масштабного проекта реновации в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора.

Стартовая цена права на заключение договора составляет 600,189 млн рублей. Для участия в предстоящих торгах потребуется внести задаток в размере 200 млн рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 25 млн.

Читать полностью
