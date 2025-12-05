«Лукавая отчетность»: долгостроев в Новосибирске больше, чем декларируется

ДОМ.РФ «видит» не более 10% долгостроев в Новосибирской области. Об этом заявил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Он пояснил, что с апреля 2025 года в статистику ДОМ.РФ входят два проблемных объекта суммарной общей площадью 27 тыс. м2: на Д. Ковальчук, 378 а (ввод в эксплуатацию в IV квартал 2025 года), и на Серафимовича, 21 (ввод в эксплуатацию в I квартале 2025 года).

— Странная арифметика, потому что отдельные дома получают статус «долгострой» непосредственно в день ввода в эксплуатацию. Отличный способ улучшить отчетность: не сдал долгострой, его как бы и нет, ввел в эксплуатацию — молодец, отлично работаешь. Замороженные объекты, как минимум, не украшают город, а их наличие создает опасность для горожан, и особенно, для детей, — заявляет Николаев.

По его словам, с учетом малоэтажных домов в Новосибирской агломерации только жилых долгостроев больше 30. Кроме того, 5 огромных 18-этажных домов от Министерства обороны. Самые знаковые долгострои находятся в центре: Сибирская, 30а, два корпуса, Кропоткина, 104 а, Урицкого, 19.

Кроме того, по его словам, в статистике не учитываются дома, которые возводятся с нарушением сроков ввода. К примеру, за восемь месяцев 2025 года 32,6% новостроек, принятых в эксплуатацию в Новосибирской области, были сданы с задержкой. В среднем перенос ввода составил около четырёх месяцев. Среди основных факторов, которые влияют на перенос сроков ввода в эксплуатацию жилых домов аналитики ЕРЗ назвали: нехватку рабочей силы, рост себестоимости строительства (особенно кредитной нагрузки), западные санкции, падение покупательского спроса, а также мораторий на неустойки за срыв сроков.

На конец октября 12.8% домов в строительном заделе региона возводились с переносом сроков. Средний срок задержки, по данным ЕРЗ.РФ, составлял 18,8 месяцев.

— Отчетность о наличии двух долгостроев, мягко говоря, лукавство. Хотелось бы получить от Минстроя реальный перечень существующих долгостроев и увидеть планы по их ликвидации, — заявил Николаев.

Стоит отметить, что в августе 2025 года министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов признавал, что в городе есть объекты, которые не входят в реестр, но фактически являются долгостроями, покупатели квартир в которых годами не могут получить жилье.

Напомним, в августе 2025 новосибирцы сообщали Бастрыкину, что жилья в домах ГК «Дискус» не могут добиться около 800 человек. Богомолов говорил, что на тот момент у компании в строительстве 10 домов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершается строительство долгостроя на ул. Дуси Ковальчук.