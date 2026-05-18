Сбер: спрос сибиряков на программу долгосрочных сбережений вырос на треть

Больше 130 тысяч сибиряков стали участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС), заключив договоры со СберНПФ в январе-апреле 2026 года. Это на треть превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщают аналитики Сбера.

За четыре месяца текущего года сибиряки вложили в ПДС 7,7 млрд рублей. Это на 62% больше, чем годом ранее. Из них 3,7 млрд рублей пришлось на личные взносы, 4 млрд рублей — на заявленные к переводу средства накопительной пенсии. Активнее других к программе подключаются жители Красноярского и Алтайского краёв, а также Кемеровской, Новосибирской и Омской областей.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Программа долгосрочных сбережений позволяет “разморозить” средства накопительной пенсии. С начала года сибиряки стали на 30% чаще пользоваться такой возможностью. Благодаря этому шагу люди смогут в любой момент оплачивать этими деньгами дорогостоящее лечение, а также получить их более гибким способом».

Стать участником ПДС можно, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом, например — СберНПФ. Сбережения формируются за счет:

собственных средств — минимальный взнос составляет 2 тысячи рублей в год;

господдержки — зависит от суммы взносов и уровня дохода участника и может составить до 360 тысяч рублей за 10 лет;

потенциального дохода от инвестирования всех сбережений;

налогового вычета на личные взносы. Например, при ставке 13% вернуть можно до 52 тысяч рублей за каждый календарный год.

При желании в программу можно перевести средства накопительной пенсии – так они станут частью долгосрочных сбережений.

Забрать сбережения целиком можно через 15 лет участия. Другой вариант — назначить ежемесячные выплаты на срок от пяти лет. Последняя опция также доступна женщинам с 55 лет, а мужчинам — с 60. Сумма выплаты в этом случае будет индексироваться ежегодно. Воспользоваться деньгами можно в любой момент для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца. Список особых жизненных ситуаций может быть расширен по решению Правительства РФ.

Личные взносы и инвестиционный доход по ним защищены Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей. Отдельные гарантии предусмотрены для полученной господдержки и переведённых средств накопительной пенсии, а также доходов от их размещения.