Новогодние каникулы: как изменились туристические расходы россиян

ВТБ совместно с сервисом OneTwoTrip проанализировали предпочтения россиян в выборе направлений и размеры трат во время новогодних праздников.

По сравнению с прошлым годом, число заказов на гостиницы увеличилось на 12%. Несмотря на то, что большинство россиян (67%) выбрали отдых в пределах страны, количество путешествий за рубеж выросло. Доля бронирований в иностранных отелях увеличилась на 32%, достигнув 33% от общего числа.

Внутренний туризм остался приоритетным направлением для 67% россиян. Самыми популярными городами для бронирования отелей стали Москва (20,3%), Санкт-Петербург (14,1%) и Казань (4,0%). Также в пятерку лидеров вошли Адлер (3,4%) и Краснодар (3,0%).

Наибольшей популярностью пользовались четырехзвездочные отели (31% заказов) и бюджетные варианты размещения, такие как хостелы и апартаменты (30%). Третье место заняли трехзвездочные гостиницы, которые были забронированы в 25% случаев. Средняя стоимость бронирования составила 11,2 тыс. рублей, что немного выше, чем годом ранее (10,9 тыс. рублей).

Доля зарубежных поездок в период новогодних каникул увеличилась на треть и составила 33% от всех бронирований. Среди иностранных направлений лидировали Турция (12,2%), Таиланд (9,1%) и ОАЭ (7,6%). Также пользовались спросом поездки в Беларусь и Китай.

Россияне стали более экономно подходить к выбору отелей за границей: средняя стоимость бронирования снизилась с 22,1 тыс. рублей до 19,7 тыс. рублей. При этом, путешествуя за рубежом, туристы чаще выбирали варианты с более высокой звездностью: 32% бронирований пришлось на четырехзвездочные отели, 26% – на пятизвездочные, а 20% – на трехзвездочные.

Основная часть трат пришлась на посещение кафе и ресторанов – 14 млрд рублей (рост на 23% по сравнению с прошлым годом). Было совершено 16 млн оплат (рост на 21%), а средний чек составил 864 рубля.

Заметно выросли расходы на культурные мероприятия. Траты на театры и кино увеличились более чем в три раза и достигли 2 млрд рублей, при этом количество оплат увеличилось в два раза – до 1,9 млн операций.

На оплату проживания в отелях и других местах размещения было потрачено 1,4 млрд рублей (190 тыс. оплат). На железнодорожные и авиабилеты было потрачено 820 и 897 миллионов рублей соответственно.