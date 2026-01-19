Поиск здесь...
Новогодние каникулы: как изменились туристические расходы россиян

Дата:

Анализ охватывал самые популярные категории расходов в данной сфере

ВТБ совместно с сервисом OneTwoTrip проанализировали предпочтения россиян в выборе направлений и размеры трат во время новогодних праздников.

По сравнению с прошлым годом, число заказов на гостиницы увеличилось на 12%. Несмотря на то, что большинство россиян (67%) выбрали отдых в пределах страны, количество путешествий за рубеж выросло. Доля бронирований в иностранных отелях увеличилась на 32%, достигнув 33% от общего числа.

Внутренний туризм остался приоритетным направлением для 67% россиян. Самыми популярными городами для бронирования отелей стали Москва (20,3%), Санкт-Петербург (14,1%) и Казань (4,0%). Также в пятерку лидеров вошли Адлер (3,4%) и Краснодар (3,0%).

Наибольшей популярностью пользовались четырехзвездочные отели (31% заказов) и бюджетные варианты размещения, такие как хостелы и апартаменты (30%). Третье место заняли трехзвездочные гостиницы, которые были забронированы в 25% случаев. Средняя стоимость бронирования составила 11,2 тыс. рублей, что немного выше, чем годом ранее (10,9 тыс. рублей).

Доля зарубежных поездок в период новогодних каникул увеличилась на треть и составила 33% от всех бронирований. Среди иностранных направлений лидировали Турция (12,2%), Таиланд (9,1%) и ОАЭ (7,6%). Также пользовались спросом поездки в Беларусь и Китай.

Россияне стали более экономно подходить к выбору отелей за границей: средняя стоимость бронирования снизилась с 22,1 тыс. рублей до 19,7 тыс. рублей. При этом, путешествуя за рубежом, туристы чаще выбирали варианты с более высокой звездностью: 32% бронирований пришлось на четырехзвездочные отели, 26% – на пятизвездочные, а 20% – на трехзвездочные.

Основная часть трат пришлась на посещение кафе и ресторанов – 14 млрд рублей (рост на 23% по сравнению с прошлым годом). Было совершено 16 млн оплат (рост на 21%), а средний чек составил 864 рубля.

Заметно выросли расходы на культурные мероприятия. Траты на театры и кино увеличились более чем в три раза и достигли 2 млрд рублей, при этом количество оплат увеличилось в два раза – до 1,9 млн операций.

На оплату проживания в отелях и других местах размещения было потрачено 1,4 млрд рублей (190 тыс. оплат). На железнодорожные и авиабилеты было потрачено 820 и 897 миллионов рублей соответственно.

Фото: freepik.com, автор: freepik

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Приставы депортировали почти сотню мигрантов из Новосибирской области

«Это попытка выжить»: в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в январе 2025 года малый бизнес стал активно возвращаться к наличке. При оплате товаров и услуг в большинстве точек по-прежнему можно выбрать способ оплаты, но просьбы о наличном расчете звучат все чаще, а некоторые предприниматели от безнала решили отказаться совсем. Infopro54 поговорил о происходящем с представителями сектора МСП и их клиентами.

Несмотря на официальные отчеты банков о росте доли безналичных платежей, малый бизнес всегда наличку приветствовал. Наблюдаемый сейчас рост интереса к наличным деньгам связан с изменениями в налогообложении. С 1 января 2026 года в России введен налог на добавленную стоимость (НДС) для ключевых банковских услуг, связанных с приемом безналичных платежей. Ранее, с 2006 года, эти услуги были освобождены от налога. Теперь они будут облагаться стандартной ставкой НДС в 22%. Под налог попадают операции по эквайрингу (приему оплаты картами) и процессингу (обработке этих операций). Это означает, что банки будут обязаны начислять НДС на свою комиссию, которую они взимают с бизнеса за эти услуги. В результате итоговая стоимость комиссии для предпринимателей тоже растет — участники рынка говорят о росте в среднем на 0,5%.

Читать полностью

Рейтинг прибыльности инвестиций в 2025 году возглавили драгметаллы

Автор: Оксана Мочалова

Золото, корпоративные облигации и рублевый депозит стали самыми прибыльными инструментами для российских инвесторов, в том числе новосибирских, в 2025 году. Такой вывод следует из рейтинга, подготовленного аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza. Он основан на расчете рублевой доходности при вложении 100 тысяч рублей в начале года и продаже актива в конце декабря.

По данным экспертов, финансовый ландшафт года формировался в условиях постепенной нормализации после периода повышенной турбулентности. Ключевым драйвером изменений стала последовательная смена денежно-кредитной политики Банка России, который за год снизил ключевую ставку в общей сложности на 5 процентных пунктов — с 21% до 16%: в июне, в июле, в сентябре, в октябре и, наконец, в декабре. Дополнительное влияние оказало значительное укрепление рубля в первой половине года и его последующая стабилизация, что снизило инвестиционную привлекательность валютных инструментов в рублевом выражении.

Читать полностью

Каждый двадцатый новосибирец установил самозапрет на кредиты

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году россияне подали 20 миллионов заявлений на установление самозапрета на кредиты и 1,6 миллиона — на его снятие. Всего самозапрет на кредиты оформили 17,3 миллиона человек.

В Новосибирской области за год было подано 405 083 заявления на самозапрет на кредиты и 33 751 заявление на его снятие. На данный момент 349 994 жителя области имеют самозапрет, что составляет примерно каждого 20-го человека из 100.

Читать полностью

Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Управляющий партнёр АБ «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева прокомментировала ключевые тренды, которые сформировались на рынке юридических услуг для бизнеса и граждан в Новосибирской области, а также оценила вызовы 2026 года.

В качестве третьего лица в 2025 году прокуратура стала вступать практически во все споры, где есть государственные интересы. Иски прокуратуры очень разнообразны: об изъятии собственности, о применении последствий ничтожности сделок.

Читать полностью

Новые финансовые правила вступят в силу для новосибирцев в 2026 году

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году на территории России, в том числе в Новосибирской области, начинает действовать серия финансовых нововведений. Изменения затронут различные сферы: от безопасности банковских операций до условий кредитования и новых цифровых платежных инструментов. Целью многих инициатив является усиление защиты граждан от мошеннических действий и повышение прозрачности финансовых услуг, сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.

С 1 января 2026 года все кредитные организации обязаны применять расширенный список критериев для выявления подозрительных операций. Теперь количество признаков мошеннических операций увеличено до 12 и еще появилось два новых по операциям с цифровым рублем.

Читать полностью

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году Новосибирская область уменьшает суммы господдержки спортивных клубов региона. Из десяти команд мастеров только у одной финансирование будет увеличено, остальным — сокращено. Infopro54 узнал точные суммы, которые направят клубам в этом году.

Профессиональные спортивные клубы Новосибирской области ежегодно получают господдержку. В 2023, 2024 и 2025 годах суммы, выделяемые им из бюджета, росли. В 2026 году финансирование команд мастеров сокращается примерно на 1–2%.

Читать полностью
Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Новогодние каникулы: как изменились туристические расходы россиян

Общество

Приставы депортировали почти сотню мигрантов из Новосибирской области

Власть Отставки и назначения

Экс-директор новосибирского УКСа возглавил стройдепартамент в Томске

Власть

Андрей Травников оценил реализацию нацпроектов в регионе в 2025 году

Бизнес

Свыше 500 производителей зимней одежды работают в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске на новогодних каникулах произошли десятки ДТП и сотни преступлений

Бизнес Промышленность

Производство кормов для аквакультуры под Новосибирском запустят весной

Бизнес

Сбер в 2025 году помог сибирякам уберечь от мошенников около 1,5 млрд рублей

Власть Общество

Две купели в Новосибирской области не открыли из-за аномальных холодов

Бизнес Власть

«Росэкспресс» обязали вернуть в новосибирский бюджет 747 млн рублей

Бизнес Общество

В магазинах Новосибирска сахар стали продавать в пачках по 450 граммов

Общество

В Новосибирске за две недели января из-за гололёда пострадали более 200 человек

Бизнес Недвижимость

Уходит эпоха: основатель «Краснообск.Монтажспецстрой» решил ликвидировать компанию

Общество

Масштабная авария на подстанции на несколько часов оставила Академгородок без света

Власть Отставки и назначения

Выпускник НВВКУ стал замначальника департамента в Кремле

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес сможет реструктурировать кредиты еще полгода

Бизнес

«Лучшие друзья девушек»: у новосибирцев резко вырос спрос на украшения с выращенными бриллиантами

Культура Общество

Почти тысяча новосибирцев окунулись в прорубь

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

