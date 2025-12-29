Поиск здесь...
Медицина Общество

Прививать будут не всех: Новосибирская область закупает вакцину против смертельно опасного менингококка

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Врачи считают, что вакцинацию против этой инфекции нужно как можно скорее включать в национальный календарь

В декабре 2025 года Новосибирская область трижды объявляла о закупке вакцин против менингококковой инфекции. Два тендера не состоялись, так как на них не поступило ни одной заявки от потенциальных поставщиков. На третий тендер (поставка 3000 доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y) поступила одна заявка.

Закупки вакцины проходят на фоне роста заболеваемости менингококком и активизации разговоров о необходимости включения вакцинации против этого возбудителя в Национальный календарь профилактических прививок. По данным за девять месяцев 2025 года, в России зарегистрировано 1600 случаев менингококковой инфекции. За весь прошлый год было 694 случая. Врачи говорят, что подъемы заболеваемости носят цикличный характер и сейчас как раз период роста. В такой ситуации массовая вакцинация была бы правильным решением. Но пока у России нет своей вакцины, и в Нацкалендарь вакцинация не внесена.

— Менингококковая инфекция — это реально русская рулетка: пять гнезд в магазине пустые, а шестое долбанет так, что мало не покажется. Причем риск не зависит от возраста, пола, хронических болезней. Менингококковая инфекция непредсказуема. Указанные 1600 случаев по стране — это не много. К тому же 90% — это бессимптомное носительство или легкие случаи по типу назофарингита. Но когда возникает тяжелая форма — это очень страшно, и вероятность летального исхода или инвалидизации очень высока. Поэтому, конечно, надо прививать всех детей. Это обеспечит защиту. Взрослым вакцинация тоже показана, но у них все-таки определенный иммунитет есть. Риски повышаются, если есть скопления людей: детские сады, школы, общежития, казармы и т.д. Поэтому, повторю, вакцинация детей — задача первоочередная, — рассказал Infopro54 кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

В настоящее время в Новосибирской области вакцинация против менингококковой инфекции за счет бюджета носит выборочный характер. В текущем году прививки были поставлены примерно 10 тысячам человек. Также есть небольшая доля граждан, которые вакцинируются по собственной инициативе и за свой счет.

Ранее редакция рассказывала, как часто в текущем эпидемическом сезоне заболевших гриппом госпитализируют в инфекционную больницу.

Фото Infopro54

Рубрики : Медицина Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : менингококковая инфекция инфекционные болезни вакцинация

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко (на фото).

— На данный момент мы наблюдаем небольшой перекос в части количества договоров, заключенных по инициативе правообладателя. Но я думаю, что это логично. Застройщики в определенный период времени обзавелись земельным банком, — констатировал чиновник.

В Госдуме предложили увеличить зарплаты учителям в России

Автор: Артем Рязанов

Депутаты от ЛДПР выступили за установление минимальной зарплаты для учителей по всей России. Они предлагают, чтобы оплата труда педагогов была не меньше 1,5 средних зарплат в каждом субъекте РФ.

Этот законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы. Изменения планируется внести в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Частные клиники Новосибирска не отказываются от лицензий на аборты

Автор: Артем Рязанов

В лицензиях на осуществление медицинской деятельности 65 организаций частных форм собственности Новосибирской области указан такой вид работ, как искусственное прерывание беременности. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минздраве региона.

— В 2025 году в министерство здравоохранения Новосибирской области заявлений на исключение из лицензии на осуществление медицинской деятельности видов работ по искусственному прерыванию беременности от организаций частных форм собственности не поступало, — говорится в комментарии Минздрава Новосибирской области, поступившем в редакцию.

В Новосибирской области из-за ОРВИ закрыли школу и детсады

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области из-за роста числа заболевших ОРВИ в нескольких образовательных учреждениях ввели ограничения. Как сообщила министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании 29 декабря, одна школа и два детских сада в регионе временно прекратили работу, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

В целом ситуация с заболеваемостью в регионе остается стабильной. Этому способствуют новогодние каникулы, которые разобщают детские группы. Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий отметил, что за последние две недели количество новых заболевших стабилизировалось.

Новогодняя ночь в Новосибирске ожидается самой теплой за 25 лет

Автор: Юлия Данилова

Ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года может приблизиться к самой теплой ночи, которая была с начала 2000-х годов в Новосибирской области. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

— Предыдущий рекорд был -1…-9 градусов. Посмотрим какой будет эта новогодняя ночь, — отметила Лапчик.

Мария Гаранина: Новосибирцы экономят при покупках в магазинах

Автор: Юлия Данилова

Вице-председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Мария Гаранина оценила ключевые изменения потребительского спроса в 2025 году, а также прокомментировала, как ритейл готовится работать с покупателями в 2026-м.

Наблюдаются очень интересные тенденции, с первого взгляда кажущиеся взаимоисключающими, которые требуют осмысления:

