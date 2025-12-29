Прививать будут не всех: Новосибирская область закупает вакцину против смертельно опасного менингококка

В декабре 2025 года Новосибирская область трижды объявляла о закупке вакцин против менингококковой инфекции. Два тендера не состоялись, так как на них не поступило ни одной заявки от потенциальных поставщиков. На третий тендер (поставка 3000 доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y) поступила одна заявка.

Закупки вакцины проходят на фоне роста заболеваемости менингококком и активизации разговоров о необходимости включения вакцинации против этого возбудителя в Национальный календарь профилактических прививок. По данным за девять месяцев 2025 года, в России зарегистрировано 1600 случаев менингококковой инфекции. За весь прошлый год было 694 случая. Врачи говорят, что подъемы заболеваемости носят цикличный характер и сейчас как раз период роста. В такой ситуации массовая вакцинация была бы правильным решением. Но пока у России нет своей вакцины, и в Нацкалендарь вакцинация не внесена.

— Менингококковая инфекция — это реально русская рулетка: пять гнезд в магазине пустые, а шестое долбанет так, что мало не покажется. Причем риск не зависит от возраста, пола, хронических болезней. Менингококковая инфекция непредсказуема. Указанные 1600 случаев по стране — это не много. К тому же 90% — это бессимптомное носительство или легкие случаи по типу назофарингита. Но когда возникает тяжелая форма — это очень страшно, и вероятность летального исхода или инвалидизации очень высока. Поэтому, конечно, надо прививать всех детей. Это обеспечит защиту. Взрослым вакцинация тоже показана, но у них все-таки определенный иммунитет есть. Риски повышаются, если есть скопления людей: детские сады, школы, общежития, казармы и т.д. Поэтому, повторю, вакцинация детей — задача первоочередная, — рассказал Infopro54 кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

В настоящее время в Новосибирской области вакцинация против менингококковой инфекции за счет бюджета носит выборочный характер. В текущем году прививки были поставлены примерно 10 тысячам человек. Также есть небольшая доля граждан, которые вакцинируются по собственной инициативе и за свой счет.

Ранее редакция рассказывала, как часто в текущем эпидемическом сезоне заболевших гриппом госпитализируют в инфекционную больницу.