Недвижимость Общество

Продажи залоговых квартир в Новосибирске за год рухнули на треть

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На рынке остались только охотники за лотами с большим дисконтом

За 2025 год в Новосибирской области в рамках исполнительного производства было реализовано 60 квартир. Это минимальный показатель за последние пять лет. Совокупная начальная цена лотов составляла 146 млн рублей. В ходе торгов цена выросла на 13,5% — до 166 млн рублей. Средняя цена реализованного на торгах лота составила 2,77 млн рублей.

Для сравнения, в 2024 году в регионе было реализовано 96 квартир. Стартовая цена в 235 млн рублей на торгах выросла на 17% — до 275 млн. Средняя цена лота составила 2,48 млн рублей. В 2023 на торги было выставлено 144 квартиры, в 2022 — 117, в 2022 — 75, в 2021 — 134 квартиры.

— Количество завершённых торгов сокращается, вероятно, потому что должники стали реже доводить ситуацию с неплатежами до торгов в рамках исполнительного производства, — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

По оценке эксперта, на динамику также влияет высокая стоимость квадратного метра и увеличение срока экспозиции квартир на вторичном рынке в случае, если квартира приобретается для последующей перепродажи. Покупателей стало заметно меньше, остались только охотники за лотами с большим дисконтом.

— Привлекательных по цене объектов, на которых потенциальные инвесторы могли бы получить быструю прибыль, сейчас практически не осталось, в текущих реалиях для перепродажи по рыночной цене даже ликвидного объекта требуется время. После несостоявшихся повторных торгов квартиры передаются в собственность залогового кредитора в счет уплаты долга и затем поступают в прямую продажу, — констатирует Аксёнов.

По его словам, у банков в собственности в целом по стране накопилось более 5 тысяч объектов жилой недвижимости, которые находятся в продаже, и данная цифра продолжит расти.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 8000 квартир в Новосибирской области в 2025 году купили жители Московской агломерации

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Рубрики : Недвижимость Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : торги Залоговые квартиры

Прививать будут не всех: Новосибирская область закупает вакцину против смертельно опасного менингококка
Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Строительство трех поликлиник в Новосибирске продлили на полтора года

Автор: Артем Рязанов

Строительство трех поликлиник в Новосибирске, реализуемое в рамках концессии, заключенной между министерством здравоохранения и «Седьмой концессионной компанией», продлили еще на полтора года. Поликлиники № 13 и 22 теперь будут возводиться до сентября 2026 года, а поликлиника № 16 — до июня 2027 года. Об этом говорится в документе, размещенном на муниципальном портале города.

На данный момент 3 объекта введены, 2 находятся в активной стадии строительства. Еще по двум власти были вынуждены остановить работы.

Прививать будут не всех: Новосибирская область закупает вакцину против смертельно опасного менингококка

Автор: Мария Гарифуллина

В декабре 2025 года Новосибирская область трижды объявляла о закупке вакцин против менингококковой инфекции. Два тендера не состоялись, так как на них не поступило ни одной заявки от потенциальных поставщиков. На третий тендер (поставка 3000 доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y) поступила одна заявка.

Закупки вакцины проходят на фоне роста заболеваемости менингококком и активизации разговоров о необходимости включения вакцинации против этого возбудителя в Национальный календарь профилактических прививок. По данным за девять месяцев 2025 года, в России зарегистрировано 1600 случаев менингококковой инфекции. За весь прошлый год было 694 случая. Врачи говорят, что подъемы заболеваемости носят цикличный характер и сейчас как раз период роста. В такой ситуации массовая вакцинация была бы правильным решением. Но пока у России нет своей вакцины, и в Нацкалендарь вакцинация не внесена.

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко (на фото).

— На данный момент мы наблюдаем небольшой перекос в части количества договоров, заключенных по инициативе правообладателя. Но я думаю, что это логично. Застройщики в определенный период времени обзавелись земельным банком, — констатировал чиновник.

В Госдуме предложили увеличить зарплаты учителям в России

Автор: Артем Рязанов

Депутаты от ЛДПР выступили за установление минимальной зарплаты для учителей по всей России. Они предлагают, чтобы оплата труда педагогов была не меньше 1,5 средних зарплат в каждом субъекте РФ.

Этот законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы. Изменения планируется внести в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Частные клиники Новосибирска не отказываются от лицензий на аборты

Автор: Артем Рязанов

В лицензиях на осуществление медицинской деятельности 65 организаций частных форм собственности Новосибирской области указан такой вид работ, как искусственное прерывание беременности. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минздраве региона.

— В 2025 году в министерство здравоохранения Новосибирской области заявлений на исключение из лицензии на осуществление медицинской деятельности видов работ по искусственному прерыванию беременности от организаций частных форм собственности не поступало, — говорится в комментарии Минздрава Новосибирской области, поступившем в редакцию.

В Новосибирской области из-за ОРВИ закрыли школу и детсады

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области из-за роста числа заболевших ОРВИ в нескольких образовательных учреждениях ввели ограничения. Как сообщила министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании 29 декабря, одна школа и два детских сада в регионе временно прекратили работу, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

В целом ситуация с заболеваемостью в регионе остается стабильной. Этому способствуют новогодние каникулы, которые разобщают детские группы. Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий отметил, что за последние две недели количество новых заболевших стабилизировалось.

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Лента новостей
Общество

Строительство трех поликлиник в Новосибирске продлили на полтора года

Недвижимость Общество

Продажи залоговых квартир в Новосибирске за год рухнули на треть

Медицина Общество

Прививать будут не всех: Новосибирская область закупает вакцину против смертельно опасного менингококка

Власть Город Недвижимость

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Облачные сервисы становятся все более популярными в Новосибирске

Общество

В Госдуме предложили увеличить зарплаты учителям в России

Медицина Общество

Частные клиники Новосибирска не отказываются от лицензий на аборты

Общество

В Новосибирской области из-за ОРВИ закрыли школу и детсады

Общество

Новогодняя ночь в Новосибирске ожидается самой теплой за 25 лет

Бизнес

Создатель Kuzina и New York Pizza Эрик Шогрен умер от сердечного приступа

Бизнес Власть

Объем госзакупок в Новосибирской области превысил 200 млрд рублей

Бизнес Общество

Мария Гаранина: Новосибирцы экономят при покупках в магазинах

Общество

«Надо для отчёта»: новосибирские школы просят учеников чаще писать в чатах классов в MAX

Общество

Снежные забавы: эксперт новосибирского вуза оценила эффективность зимних игр для развития детей

Общество

В мэрии Новосибирска раскрыли маршруты, где запретят движение большегрузов

Общество

С 1 февраля Минфин ограничит семейную ипотеку

Общество

Новосибирцам напомнили следить за холестерином перед Новым годом

Недвижимость Общество

Всего четверть одобренных кредитов переходит в покупку квартир в Новосибирске

Общество

Жителям Новосибирска напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков

Медицина

Новосибирский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году

Общество

Жильцы многоквартирных домов смогут контролировать работу УК с 1 января

Авто

Рост цен на автозапчасти ускорился в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске с 1 января вырастет стоимость проезда в электричках

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Власть

Новосибирск получит право ужесточать условия ночной продажи алкоголя

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

