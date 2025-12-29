Продажи залоговых квартир в Новосибирске за год рухнули на треть

За 2025 год в Новосибирской области в рамках исполнительного производства было реализовано 60 квартир. Это минимальный показатель за последние пять лет. Совокупная начальная цена лотов составляла 146 млн рублей. В ходе торгов цена выросла на 13,5% — до 166 млн рублей. Средняя цена реализованного на торгах лота составила 2,77 млн рублей.

Для сравнения, в 2024 году в регионе было реализовано 96 квартир. Стартовая цена в 235 млн рублей на торгах выросла на 17% — до 275 млн. Средняя цена лота составила 2,48 млн рублей. В 2023 на торги было выставлено 144 квартиры, в 2022 — 117, в 2022 — 75, в 2021 — 134 квартиры.

— Количество завершённых торгов сокращается, вероятно, потому что должники стали реже доводить ситуацию с неплатежами до торгов в рамках исполнительного производства, — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

По оценке эксперта, на динамику также влияет высокая стоимость квадратного метра и увеличение срока экспозиции квартир на вторичном рынке в случае, если квартира приобретается для последующей перепродажи. Покупателей стало заметно меньше, остались только охотники за лотами с большим дисконтом.

— Привлекательных по цене объектов, на которых потенциальные инвесторы могли бы получить быструю прибыль, сейчас практически не осталось, в текущих реалиях для перепродажи по рыночной цене даже ликвидного объекта требуется время. После несостоявшихся повторных торгов квартиры передаются в собственность залогового кредитора в счет уплаты долга и затем поступают в прямую продажу, — констатирует Аксёнов.

По его словам, у банков в собственности в целом по стране накопилось более 5 тысяч объектов жилой недвижимости, которые находятся в продаже, и данная цифра продолжит расти.

