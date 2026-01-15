Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Депутат Государственной Думы Александр Аксёненко сообщил о поступающих от жителей его округа в Новосибирской области жалобах на действия «Почты России». По словам граждан, в почтовых отделениях им навязывают дополнительную платную услугу — «страховку жилого помещения», без оформления которой сотрудники отказываются принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Парламентарий привёл в пример обращение жительницы Советского района, ветерана труда, которой было предложено либо оплатить 90 рублей за страховку, либо искать другой пункт приёма платежей за электроэнергию. Заявители отмечают, что с подобными незаконными требованиями они сталкиваются с сентября 2025 года, при этом никаких документов, подтверждающих условия страховки, им не выдают.

Аксёненко назвал подобные практики в отношении пенсионеров и людей старшего поколения недопустимыми и намерен добиваться отмены незаконных поборов.

— Соответствующий депутатский запрос с копиями заявлений жителей уже направлен мною в областную прокуратуру, — отметил парламентарий.

Депутат также подчеркнул, что около 34% граждан вносят платежи за ЖКУ через «Почту России», и выступил с инициативой полностью запретить почтовой службе взимать комиссию с пенсионеров за приём коммунальных платежей.

Он напомнил, что уже поддерживал аналогичный законопроект, разработанный в Челябинской области, отмечая его особую важность для сельских территорий, где у пожилых людей зачастую нет альтернативы почтовым отделениям для оплаты квитанций.

Стоит отметить, что а апреле 2025 года Государственная Дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, запрещающий навязывание дополнительных платных товаров и услуг покупателям во время совершения покупок.

Ранее редакция сообщала, что жители Новосибирской области с января по сентябрь 2025 года направили в Банк России более 430 жалоб, связанных с блокировкой банковских карт или приостановкой переводов.