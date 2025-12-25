У москвичей вырос интерес к недвижимости Новосибирска

Неожиданный спрос

К жилым объектам Новосибирской области больше всего интерес традиционно проявляют жители Кемерова, Алтайского края и Иркутской области. Однако в этом году большой рост показал и столичный регион. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

— В этом году от жителей Москвы, Московской области поступили около 8 тысяч заявлений, — пояснила Рягузова.

По данным Росреестра, за 11 месяцев 2025 года в Новосибирской области зарегистрированы 22877 сделок с недвижимостью на первичном рынке (76% в ипотеку) и 53969 на вторичном рынке (93%). То есть всего в регионе проведены 76846 сделок. Почти каждая десятая из них приходилась на покупателей из столичного региона.

Новосибирцы покупают недвижимость в основном в субъектах Сибирского федерального округа: Красноярский край, Кемеровская область, Алтайский край, Иркутская и Томская области.

Новосибирск — транзитный регион

Управляющий партнер направления b2b компании «Бусы» Григорий Якобсон сомневается, что московские покупатели подали около 8 тысяч заявлений в Росреестр Новосибирской области.

— Я такой массовости со стороны столичных инвесторов в 2025 году не наблюдал. Хотя интерес к новосибирской недвижимости у жителей центральных регионов России есть. Он сформировался с середины 2024 года под влиянием факторов безопасности. Люди на всякий случай обеспечивают себя в нашем городе жильем, — рассуждает эксперт

Еще один фактор — история направленного внимания.

— Со стороны некоторых представителей Госдумы, известных людей звучали призывы перенести столицу России в сторону Новосибирска. Для некоторых людей это определенный вектор для принятия решений. В рамках истории направленного внимания приток московских покупателей есть, — говорит собеседник редакции.

Напомним, в июле 2024 года появилась информация о том, что готовится переезд головных офисов госкорпораций в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток. В августе в СМИ города разошлась информация, что в Новосибирске собирается разместиться дочерняя структура «Газпрома» — «СтройТрансНефтеГаз». Летом 2025-го АО «СТНГ» начала релокацию из Санкт-Петербурга в Новосибирск.

Вероятным кандидатом на переезд в Новосибирск эксперты также называли «Ростех», так как многие новосибирские предприятия завязаны на ОПК и тяготеют к «Ростеху». Среди потенциальных релокантов назывались Сбербанк, «Росатом», «Сибирская генерирующая компания (СГК)» и собственники угольных месторождений: «Разрез Богатырь», «Разрез Восточный».

Других предпосылок резкого роста спроса на жилье в Новосибирске со стороны инвесторов из Центральной России Григорий Якобсон не видит. По его словам, в Новосибирске нет бурного развития промышленности, открытия крупных предприятий, появления большого количества высокотехнологичных рабочих мест и т.д.

— Причем я не вижу, чтобы купленное москвичами жилье выходило на рынок аренды. Кроме того, с нашим навесом непроданных квартир их интерес на стоимость квадратного метра влияния не оказывает, — подчеркивает эксперт.

По словам собеседника редакции, в Новосибирске в 2025 году спрос на рынке жилья формировал тренд на улучшение жилищных условий: продал — купил жилье получше.

— Новосибирск — транзитный город. У нас чаще всего квартиру покупают северяне – вахтовики. Как правило, они живут здесь 3-5 лет, осматриваются, а потом меняют локацию в Москву или Санкт-Петербург, уезжая за более высоким качеством жизни, — поясняет Григорий Якобсон.

Алтай привлекает внимание

По словам Якобсона, инвесторы столичного региона в последние годы стали гораздо больше внимания обращать на Алтай.

— В Горном Алтае сейчас активно развиваются предприятия ОПК, создаются новые рабочие места. В регион переезжают топ-менеджеры, технические специалисты, и это влияет на рынок жилья. Какое-то влияние сыграло предсказание Ванги о том, что в случае Всемирного потопа вода до Горного Алтая не дойдет. Алтай также является рекреационной зоной, в которую активно инвестирует «Сбер» — Манжерок, сейчас строится знаковый проект «Седьмое небо». Для небольших предпринимателей, работающих в сфере туризма, это хорошая возможность «сесть» на сформированные турпотоки, — рассуждает эксперт.

По его словам, сейчас на Алтае много объектов в формате luxury (англ. «роскошь») и по соответствующей цене, которые интересны москвичам.

Залоговые активы

Еще один участник новосибирского рынка недвижимости на условиях анонимности предположил, что в случае с московскими покупателями речь может идти о залоговых активах.

— В Новосибирской области нет крупных инвестиционных компаний, которые работают на этом рынке, а новосибирцы особо не готовы заключать такие сделки. При этом банки регулярно перепродают залоговые активы. Если у них привлекательная цена, то москвичи вполне могут принимать участие в таких сделках. Хотя, по моим наблюдениям, им больше интересны производственные и торговые помещения, а не жилье. Но все зависит от цены, — говорит эксперт.

Напомним, за первую половину 2025 года в процедуре банкротства в Сибири Сбербанк реализовал залоговое имущество на 503 млн рублей. 70% этого портфеля пришлись на коммерческую недвижимость. По итогам первого полугодия 2025 года на торги в Сибирском федеральном округе были выставлены 115 квартир ипотечников, которые не смогли оплачивать кредит. Лоты продавались в рамках исполнительного производства.

Ранее редакция сообщала о том, что федеральные компании для переезда в Новосибирск будут заказывать офисы.