Строительство трех поликлиник в Новосибирске продлили на полтора года

Строительство трех поликлиник в Новосибирске, реализуемое в рамках концессии, заключенной между министерством здравоохранения и «Седьмой концессионной компанией», продлили еще на полтора года. Поликлиники № 13 и 22 теперь будут возводиться до сентября 2026 года, а поликлиника № 16 — до июня 2027 года. Об этом говорится в документе, размещенном на муниципальном портале города.

На данный момент 3 объекта введены, 2 находятся в активной стадии строительства. Еще по двум власти были вынуждены остановить работы.

— Сегодня мы ищем дополнительные варианты привлечения бюджетного финансирования, чтобы не залезать в кабальные банковские условия или ждем снижения ставки до приемлемых значений, — говорил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, в конце ноября.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Седьмая концессионная компания» принадлежит группе компаний «ВИС». В 2019 году организация заключила соглашение с Минздравом Новосибирской области на строительство семи поликлиник в региональном центре. Объекты возводят на улицах Татьяны Снежиной (дом 2), Пролетарской (дом 7), Краснодарской (дом 13), Степной (дом 18), Виктора Уса (дом 22), Ереванской (дом 27) и на площади Райсовета (дом 16). Первоначально их планировали открыть в 2022 году, но сроки неоднократно сдвигались. Три поликлиники были введены в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что пятиэтажная поликлиника на Южно-Чемском откроется в 2026 году.