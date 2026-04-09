Прокуратура потребовала от мэрии Новосибирска заняться чистотой в городе

Органы прокуратуры совместно с ГИБДД провели проверку улично-дорожной сети города и выявили системные проблемы.

В числе проблемных участков — Коммунальный мост, проезд Энергетиков, площадь инженера Будагова, улицы Станционная и Татьяны Снежиной, а также Гусинобродское шоссе. На этих территориях нашли много дефектов дорожного покрытия: глубина выбоин в отдельных местах превышает 15 см.

Такое состояние дорог создаёт угрозу безопасности движения и повышает риск поломок машин. Кроме того, асфальт загрязнён грязью и мусором, что не соответствует требованиям пунктов 5.1.2 и 5.1.3 ГОСТ Р 50597‑2017.

По итогам проверок прокурор города внёс представление первому заместителю мэра Иосифу Кодалаеву с требованием устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки.

