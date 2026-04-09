Лабораторию агробиотехнологий открыли во Второй гимназии Новосибирска

Вторая гимназия Новосибирска, при содействии мэрии города, открыла лабораторию агробиотехнологий. Этот шаг является важным элементом стратегии муниципалитета по углублению дополнительного образования детей, направленной на укрепление технологического суверенитета России. Первым, кто высоко оценил научный потенциал юных новаторов, стал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города отметил, что выбор Второй гимназии для создания агробиотехнологической площадки не случаен. Эта школа по праву считается одной из лучших в городе, уделяя особое внимание не только основной учебной программе, но и системе внеклассного развития, где ученики с юных лет получают навыки, полезные для выбора будущей профессии и поступления в вузы. Открытие нового исследовательского центра, по словам мэра, — это значительный прогресс в образовательном процессе для учеников.

Лаборатория агробиотехнологий стала частью проекта «Школьное конструкторское исследовательское бюро» (ШКИБ), запущенного в 2024 году при поддержке департамента образования мэрии. В рамках этого проекта гимназисты осваивают такие перспективные направления, как 3D-моделирование, разработка беспилотных летательных аппаратов, а также изучают медицину, геопространственные технологии и создают прикладное программное обеспечение. Партнерами данного проекта выступают Сибирский государственный университет геосистем и технологий, завод «Элсиб», СКТБ «Катализатор» и ГК «Горкунов».

Директор гимназии Ирина Михно подчеркнула важность популяризации естественно-научных дисциплин, отметив, что потребность в специалистах в этой области высока. Открытие лаборатории агробиотехнологий призвано способствовать подготовке таких кадров.

Педагоги гимназии прошли специализированные курсы повышения квалификации в Тимирязевской академии в Москве и научно-технологического центра «Сириус» в Сочи. Уже на открытии ученики представили свои первые наработки: эксперименты по гидропонному выращиванию растений, изучению влияния удобрений и освещения на их рост, а также планы по созданию декоративных цветочных композиций для украшения территории школы. Ирина Михно добавила, что проект позволит учащимся приобрести практические навыки исследовательской деятельности, что выведет на новый уровень изучение биологии.