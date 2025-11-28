Прямой поезд вновь запустят из Новосибирска в Беларусь

Из Новосибирска планируют запустить прямой поезд в Беларусь. Российские и белорусские железнодорожники обсуждают восстановление железнодорожного сообщения. Об этом стало известно из телеграм-канала «Новосибирские железные дороги».

Первый замначальника Белорусской железной дороги Александр Хорошевич предложил восстановить маршрут Брест — Минск — Нижний Новгород — Новосибирск. До марта 2020 года между Новосибирском и Беларусью курсировали два поезда: № 103/104 Брест — Новосибирск и № 63/64 Минск — Иркутск.

Их организовала белорусская сторона. Поезда ходили раз в неделю. Путь из Новосибирска в Минск занимал 2 дня и 11 часов, а до Бреста — 2 дня и 16 часов. Общая протяженность маршрута составляла 4390 километров. Из-за пандемии COVID-19 движение поездов приостановили.

Раньше с поездом №103/104 ходил прицепной вагон Новосибирск — Берлин. Его отменили в 2013 году, так как он был нерентабельным.

Стоит отметить, что в октябре 2025 года и.о. министра промышленности Новосибирской области Денис Рягузов сообщил, что товарооборот региона с Беларусью вырос на 11 %, налажено сотрудничество в станкостроении и машиностроении. Машиностроение занимает почти половину товарооборота между регионами. На втором месте — экспорт продовольствия из Новосибирской области. За пять лет объем поставок агропромышленного комплекса в Беларусь вырос почти в пять раз. Он подчеркнул, что рабочие визиты укрепили сотрудничество между Новосибирской областью и Беларусью. Они открыли новые возможности для развития промышленности в регионе и стране.

Напомним, в июне стало известно, что после пятилетнего перерыва возобновляется прерванное с началом эпидемии коронавируса железнодорожное сообщение международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и крупными городами России.

В Новосибирск поезд из Северной Кореи впервые прибыл утром 23 июня. В обратном направлении — 28 июня. Помимо Новосибирска, поезд останавливается в Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске. Всего в пути следования 155 остановок, из них 8 на территории Новосибирской области.

Кроме того, из аэропорты Толмачево постепенно восстанавливаются маршруты, прерванные несколько лет назад. Например, восстановлены рейсы в Шанхай, Пекин, Пхукет, Астану и Алма-Аты.

Ранее редакция сообщала о том, что поезд Новосибирск — Томск перестал ходить в начале августа.