Коммерческая недвижимость: финансирование проектов для строительства достигло нового уровня

  • 28/11/2025, 11:25
Коммерческая недвижимость: финансирование проектов для строительства достигло нового уровня
Основную часть проектов составляют складские комплексы, производственные помещения и ТЦ

ВТБ осуществляет финансирование проектов по возведению около 2 миллионов квадратных метров коммерческих площадей на территории РФ. Об этом сообщил Максим Кондратенко, член правления ВТБ, в ходе общероссийской конференции «Девелоперы и банки: 2025/2026».

Основную часть финансируемых банком проектов в секторе коммерческой недвижимости составляют складские комплексы, производственные помещения и торговые центры. Инвесторы проявляют особый интерес к гостиничному бизнесу, что обусловлено реализацией национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам Максима Кондратенко, в активе банка почти две тысячи коммерческих объектов, расположенных по всей стране, которые уже участвуют в экономике и обеспечивают граждан работой, а также предоставляют компаниям возможности для расширения бизнеса. Это стимулирует развитие связанных отраслей, от логистических и торговых до туристических и промышленных, формируя синергетический эффект для всей экономики.

Статистика банка отражает общую тенденцию на рынке. По данным аналитического агентства IBC, в структуре инвестиций в российскую недвижимость наблюдается явное смещение в сторону коммерческого сегмента. За первые три квартала 2025 года 79% всех инвестиций пришлось на коммерческую недвижимость, а на жилую – 21%. Это объясняется высоким спросом и низким уровнем свободных площадей в сегментах офисной и складской недвижимости. Совокупный объем инвестиций в российскую недвижимость за 2024 год превысил 1 триллион рублей, продемонстрировав более чем двукратный рост за последние три года. Ожидаемый объем инвестиций на 2025 год оценивается в 750 миллиардов рублей.

