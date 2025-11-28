С бывшего замглавы клиники Мешалкина Евгения Покушалова сняли судимость

Бывший заместитель директора НМИЦ имени академика Мешалкина по научно-экспериментальной работе, кардиохирург Евгений Покушалов добился снятия судимости. Об этом сообщили в Советском райсуде Новосибирска, где 27 ноября рассматривалось его ходатайство.

Суд удовлетворил просьбу адвокатов Евгения Покушалова. Они просили снять с подзащитного судимость по приговору 2021 года. Представители ФСИН и прокуратуры не возражали против этого решения.

Напомним, Евгения Покушалова задержали в феврале 2019 года. Он проходил фигурантом уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов) — по подозрению в хищении 1,3 млрд рублей на госзакупках в клинике Мешалкина. В апреле 2019 ему изменили меру пресечения и отправили под домашний арест. В феврале 2020 кардиохирурга освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

В ноябре 2021 года Евгения Покушалова осудили за растрату миллиардов рублей при госзакупках для клиники Мешалкина. Покушалову назначили наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима, штрафа в 400 тысяч и конфискации двух квартир в США. В мае 2023 года он вышел на свободу досрочно. В апреле этого же года суд взыскал с кардиохирурга и его жены стоимость принадлежащих им квартир, расположенных в Нью-Йорке.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский академик Асеев обжаловал отказ в снятии судимости.