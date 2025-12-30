Компания «Два ключа» завоевывает Новосибирск умом и сердцем

О настоящем и будущем одного из самых амбициозных девелоперов города в интервью Infopro54 рассказала директор коммерческого управления ООО СЗ «Мегатрейд» (входит в ГК «Главновосибирскстрой») Екатерина Мальцева

Стратегический дебют

— Екатерина, каким был этот год для компании «Два ключа»?

— Для нас 2025-й стал годом выхода на новый уровень. Год, когда бренд «Два ключа» в структуре ГК «Главновосибирскстрой» окончательно оформился и заявил о себе. Этому предшествовала успешная реализация дома ZOE — проекта, который был спокойно и уверенно построен и так же естественно нашел своего покупателя. Его коммерческий успех и признание рынка стали для нас лучшим подтверждением правильности выбранных принципов работы. Именно этот опыт сделал следующий шаг неизбежным — выделение девелопмента в отдельное направление. И рождение «Двух ключей» — важный и абсолютно осознанный этап развития. За этим названием — серьезный земельный банк, четкое видение и профессиональная команда, доказавшая свою способность создавать востребованные проекты.

Философия бренда

— Почему именно «Два ключа»?

— Это неслучайное название. Оно глубоко отражает нашу философию. Два ключа успеха — это эмоциональное и рациональное начало: нас выбирают и умом, и сердцем. Мы строим качественно, технологично, продуманно, но при этом огромное внимание уделяем эмоциям, сценариям жизни, формированию среды — причем далеко за пределами наших дворов.

Например, участвуем в реставрации театральной площади перед Новосибирским областным театром кукол на улице Ленина. Это про семьи, про детство, про жизнь в городе. Мы хотим, чтобы нашим жителям было комфортно не только дома, но и в городе в целом. Восстанавливая историческую площадь, вкладываемся в эмоциональный капитал всего Новосибирска, в детские воспоминания, в среду для семей. Это и есть проявление нашей философии на практике.

Ключевые достижения

— Какие ключевые показатели вы ставили перед собой в 2025 году? Все ли удалось реализовать?

— Для нас 2025 год — не про цифры. Это был год стратегического дебюта. Главная задача, которую мы ставили перед собой и которую блестяще выполнили, — это выход на принципиально новую для нас площадку и запуск флагманского проекта «Роза ветров» на ОбьГЭСе. Мы долго готовились к запуску, изучали историю района. Это был осознанный, сложный и очень рисковый шаг. Почему? Потому что локация, при всей ее природной красоте — сосновый бор и потрясающая близость к Обскому морю, исторически не была раскручена на первичном рынке. Нам захотелось ее преобразить, дать толчок развитию. И вместе с тем изменить восприятие района, стать катализатором его развития. Летом 2025 года мы приступили к строительству дома. А в 2026-м планируем участвовать в конкурсе на благоустройство набережной ОбьГЭСа, чтобы создать новую точку притяжения для всего города.

Параллельно мы вышли на этап активного проектирования следующей площадки — в самом центре Новосибирска, на пересечении улиц Ипподромской и Гоголя. Мы только задаем новый масштаб. О настоящих цифрах — тех, что станут новым ориентиром для рынка, город узнает совсем скоро.

— Какой из ваших проектов стал главным драйвером роста и почему?

— Дом ZOE на Октябрьской, реализованный в 2023 году.

Этот проект стал первой самостоятельной работой девелоперской команды. Его успех подтвердил правильность выбранного курса: здесь сошлись отличная локация, красивая архитектура, продуманные планировки, современные общественные пространства, уютный двор с озеленением. Показательно, что отзывы жильцов и по сей день остаются позитивными, что лишь укрепляет уверенность в выбранных стандартах. Этот объект стал практической проверкой внутренней гипотезы компании о возможности создания качественного и нужного рынку продукта. Гипотеза получила подтверждение. Но драйвер роста — это всегда про будущее, про новую энергию, про масштаб. Таким драйвером в 2025 году, безусловно, является ЖК «Роза ветров». Он сложнее, амбициознее и символичнее. Это некая отчетная точка, которая изменила наше собственное видение и позицию на рынке Новосибирска.

Вызовы рынка

— С какими вызовами пришлось столкнуться в этом году и как вы на них отреагировали?

— Год был непростым для всех из-за сохраняющейся макроэкономической неопределенности, высокой ключевой ставки и, как следствие, дорогой ипотеки для покупателей. Наша локация на ОбьГЭСе тоже добавила локальных задач: нужно было предложить современное качество в районе с невысокой стоимостью вторичного жилья. Мы тщательно пересматривали инженерные и планировочные решения, чтобы найти этот баланс. Главным принципом стал отказ от удешевления материалов в пользу поиска более эффективных технологических решений. Нам было важно сохранить социальную миссию проекта.

Несмотря на сложности, мы не пошли по пути удешевления материалов и искали более эффективные инженерные решения. Поэтому каждый наш шаг был предельно выверенным.

Сила синергии

— Компания входит в ГК «Главновосибирскстрой». Как это помогает компании?

— Ключевое преимущество кроется в синергии компетенций и оперативности управленческих решений, что является залогом качества и оптимального результата. Бесценный опыт ГК «Главновосибирскстрой», включая работу в сложных инженерных условиях, мы рассматриваем как стратегический актив. Мы строим свою философию на продолжении его основной миссии: если компания исторически создавала объекты для города, то наша цель — создавать для горожан, целенаправленно улучшая среду. Планы по благоустройству набережной на ОбьГЭСе, обеспечению новых учебных мест — практическое воплощение этого принципа.

— Дефицит квалифицированных специалистов остается проблемой? Как вы решаете задачу привлечения и удержания кадров в компании?

— Мы использовали рыночную турбулентность себе на пользу. Главный кадровый успех 2025 года — усиление команды лидеров. К нам пришли топ-менеджеры с огромным опытом из числа известных застройщиков, что дало команде новый потенциал. Сегодня «Два ключа» — это команда единомышленников, объединенных общим видением продукта.

Меняющийся запрос

— А как меняется сам покупатель на фоне этих вызовов? Готовы ли новосибирцы платить не за квадратные метры, а за среду и экосистему?

— Безусловно! Время, когда новосибирцы покупали «просто квадратные метры», прошло. Сегодня на первый план выходит то, что создает застройщик внутри: благоустроенный двор, безопасность, современные инженерные решения, инфраструктура. Мы, например, скрупулезно работаем с наполнением первых этажей и сами отбираем арендаторов: чтобы там была хорошая пекарня, продуктовый магазин, соседский центр. За это люди готовы платить, потому что они выбирают проект под свой жизненный сценарий.

— То есть, ваша ключевая особенность — это создание таких микроэкосистем?

— Это одна из особенностей. Но если искать нечто объединяющее наши новые проекты — это вода. «Роза ветров» — у Обского моря. Будущий проект на Гоголя — также около воды. И это неслучайно. Новосибирск — город у великой реки. И запрос на жизнь у воды, на возможность вдохнуть запах сосен после работы, прокатиться зимой на лыжах от дома — огромен. Мы делаем ставку на эту экологическую романтику, дополненную городским комфортом. Это наш способ ответить на запрос в балансе между динамикой мегаполиса и возможностью релакса на природе.

ЖК «Роза ветров»

ЖК «Роза ветров»

Планы на будущее

— Есть ли у вас в планах выход на новые для компании продукты, например апарт-отели?

— Мы очень внимательно изучали тренд на апартаменты, особенно в 2024 году. Но приняли стратегическое решение — не заходить в этот сегмент, так как хотим сохранить фокус на строительстве полноценного жилья для жизни.

Что касается коммерции — она есть в каждом нашем проекте в рамках первых этажей. Так, в проекте на Гоголя планируются минимум два этажа коммерческих помещений.

— Какие еще новые проекты намерена реализовать компания в ближайшие год-два?

— Наша стратегия — последовательное, но уверенное расширение портфеля. После старта «Розы ветров» и начала проектирования на Гоголя мы приступим к проработке следующей крупной площадки в центре Новосибирска — напротив «Ауры», на улице Покатной. Это будет еще один вызов, еще одна возможность изменить городской ландшафт.

Кроме того, у нас в активной предпроектной проработке находится совершенно новый для нас формат — загородный малоэтажный комплекс «Ясные сезоны» в направлении Северного объезда. Это будет комплексная жилая среда, настоящая экосистема в пригороде. Мы видим растущий спрос на такой продукт и готовы его предложить под собственным брендом.