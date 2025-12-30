Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Недвижимость

Компания «Два ключа» завоевывает Новосибирск умом и сердцем

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Девелопер создает новые точки притяжения и перезагружает городские пространства

О настоящем и будущем одного из самых амбициозных девелоперов города в интервью Infopro54 рассказала директор коммерческого управления ООО СЗ «Мегатрейд» (входит в ГК «Главновосибирскстрой») Екатерина Мальцева

Стратегический дебют

— Екатерина, каким был этот год для компании «Два ключа»?

— Для нас 2025-й стал годом выхода на новый уровень. Год, когда бренд «Два ключа» в структуре ГК «Главновосибирскстрой» окончательно оформился и заявил о себе. Этому предшествовала успешная реализация дома ZOE — проекта, который был спокойно и уверенно построен и так же естественно нашел своего покупателя. Его коммерческий успех и признание рынка стали для нас лучшим подтверждением правильности выбранных принципов работы. Именно этот опыт сделал следующий шаг неизбежным — выделение девелопмента в отдельное направление. И рождение «Двух ключей» — важный и абсолютно осознанный этап развития. За этим названием — серьезный земельный банк, четкое видение и профессиональная команда, доказавшая свою способность создавать востребованные проекты.

Философия бренда

— Почему именно «Два ключа»?

— Это неслучайное название. Оно глубоко отражает нашу философию. Два ключа успеха — это эмоциональное и рациональное начало: нас выбирают и умом, и сердцем. Мы строим качественно, технологично, продуманно, но при этом огромное внимание уделяем эмоциям, сценариям жизни, формированию среды — причем далеко за пределами наших дворов.

Например, участвуем в реставрации театральной площади перед Новосибирским областным театром кукол на улице Ленина. Это про семьи, про детство, про жизнь в городе. Мы хотим, чтобы нашим жителям было комфортно не только дома, но и в городе в целом. Восстанавливая историческую площадь, вкладываемся в эмоциональный капитал всего Новосибирска, в детские воспоминания, в среду для семей. Это и есть проявление нашей философии на практике.

Театр
Автор фото: Юлия Данилова

Ключевые достижения

— Какие ключевые показатели вы ставили перед собой в 2025 году? Все ли удалось реализовать?

— Для нас 2025 год — не про цифры. Это был год стратегического дебюта. Главная задача, которую мы ставили перед собой и которую блестяще выполнили, — это выход на принципиально новую для нас площадку и запуск флагманского проекта «Роза ветров» на ОбьГЭСе. Мы долго готовились к запуску, изучали историю района. Это был осознанный, сложный и очень рисковый шаг. Почему? Потому что локация, при всей ее природной красоте — сосновый бор и потрясающая близость к Обскому морю, исторически не была раскручена на первичном рынке. Нам захотелось ее преобразить, дать толчок развитию. И вместе с тем изменить восприятие района, стать катализатором его развития. Летом 2025 года мы приступили к строительству дома. А в 2026-м планируем участвовать в конкурсе на благоустройство набережной ОбьГЭСа, чтобы создать новую точку притяжения для всего города.

Параллельно мы вышли на этап активного проектирования следующей площадки — в самом центре Новосибирска, на пересечении улиц Ипподромской и Гоголя. Мы только задаем новый масштаб. О настоящих цифрах — тех, что станут новым ориентиром для рынка, город узнает совсем скоро.

— Какой из ваших проектов стал главным драйвером роста и почему?

— Дом ZOE на Октябрьской, реализованный в 2023 году.
Этот проект стал первой самостоятельной работой девелоперской команды. Его успех подтвердил правильность выбранного курса: здесь сошлись отличная локация, красивая архитектура, продуманные планировки, современные общественные пространства, уютный двор с озеленением. Показательно, что отзывы жильцов и по сей день остаются позитивными, что лишь укрепляет уверенность в выбранных стандартах. Этот объект стал практической проверкой внутренней гипотезы компании о возможности создания качественного и нужного рынку продукта. Гипотеза получила подтверждение. Но драйвер роста — это всегда про будущее, про новую энергию, про масштаб. Таким драйвером в 2025 году, безусловно, является ЖК «Роза ветров». Он сложнее, амбициознее и символичнее. Это некая отчетная точка, которая изменила наше собственное видение и позицию на рынке Новосибирска.

дом ZOE
дом ZOE

Вызовы рынка

— С какими вызовами пришлось столкнуться в этом году и как вы на них отреагировали?

— Год был непростым для всех из-за сохраняющейся макроэкономической неопределенности, высокой ключевой ставки и, как следствие, дорогой ипотеки для покупателей. Наша локация на ОбьГЭСе тоже добавила локальных задач: нужно было предложить современное качество в районе с невысокой стоимостью вторичного жилья. Мы тщательно пересматривали инженерные и планировочные решения, чтобы найти этот баланс. Главным принципом стал отказ от удешевления материалов в пользу поиска более эффективных технологических решений. Нам было важно сохранить социальную миссию проекта.

Несмотря на сложности, мы не пошли по пути удешевления материалов и искали более эффективные инженерные решения. Поэтому каждый наш шаг был предельно выверенным.

1
previous arrow
next arrow

 

Сила синергии

— Компания входит в ГК «Главновосибирскстрой». Как это помогает компании?

— Ключевое преимущество кроется в синергии компетенций и оперативности управленческих решений, что является залогом качества и оптимального результата. Бесценный опыт ГК «Главновосибирскстрой», включая работу в сложных инженерных условиях, мы рассматриваем как стратегический актив. Мы строим свою философию на продолжении его основной миссии: если компания исторически создавала объекты для города, то наша цель — создавать для горожан, целенаправленно улучшая среду. Планы по благоустройству набережной на ОбьГЭСе, обеспечению новых учебных мест  — практическое воплощение этого принципа.

— Дефицит квалифицированных специалистов остается проблемой? Как вы решаете задачу привлечения и удержания кадров в компании?

— Мы использовали рыночную турбулентность себе на пользу. Главный кадровый успех 2025 года — усиление команды лидеров. К нам пришли топ-менеджеры с огромным опытом из числа известных застройщиков, что дало команде новый потенциал. Сегодня «Два ключа» — это команда единомышленников, объединенных общим видением продукта.

Меняющийся запрос

— А как меняется сам покупатель на фоне этих вызовов? Готовы ли новосибирцы платить не за квадратные метры, а за среду и экосистему?

— Безусловно! Время, когда новосибирцы покупали «просто квадратные метры», прошло. Сегодня на первый план выходит то, что создает застройщик внутри: благоустроенный двор, безопасность, современные инженерные решения, инфраструктура. Мы, например, скрупулезно работаем с наполнением первых этажей и сами отбираем арендаторов: чтобы там была хорошая пекарня, продуктовый магазин, соседский центр. За это люди готовы платить, потому что они выбирают проект под свой жизненный сценарий.

— То есть, ваша ключевая особенность — это создание таких микроэкосистем?

— Это одна из особенностей. Но если искать нечто объединяющее наши новые проекты — это вода. «Роза ветров» — у Обского моря. Будущий проект на Гоголя — также около воды. И это неслучайно. Новосибирск — город у великой реки. И запрос на жизнь у воды, на возможность вдохнуть запах сосен после работы, прокатиться зимой на лыжах от дома — огромен. Мы делаем ставку на эту экологическую романтику, дополненную городским комфортом. Это наш способ ответить на запрос в балансе между динамикой мегаполиса и возможностью релакса на природе.

ЖК «Роза ветров»
Компания «Два ключа» завоевывает Новосибирск умом и сердцем
previous arrow
next arrow

ЖК «Роза ветров»

Планы на будущее

— Есть ли у вас в планах выход на новые для компании продукты, например апарт-отели?

— Мы очень внимательно изучали тренд на апартаменты, особенно в 2024 году. Но приняли стратегическое решение — не заходить в этот сегмент, так как хотим сохранить фокус на строительстве полноценного жилья для жизни.

Что касается коммерции — она есть в каждом нашем проекте в рамках первых этажей. Так, в проекте на Гоголя планируются минимум два этажа коммерческих помещений.

— Какие еще новые проекты намерена реализовать компания в ближайшие год-два?

— Наша стратегия — последовательное, но уверенное расширение портфеля. После старта «Розы ветров» и начала проектирования на Гоголя мы приступим к проработке следующей крупной площадки в центре Новосибирска — напротив «Ауры», на улице Покатной. Это будет еще один вызов, еще одна возможность изменить городской ландшафт.

Кроме того, у нас в активной предпроектной проработке находится совершенно новый для нас формат — загородный малоэтажный комплекс «Ясные сезоны» в направлении Северного объезда. Это будет комплексная жилая среда, настоящая экосистема в пригороде. Мы видим растущий спрос на такой продукт и готовы его предложить под собственным брендом.

Erid: F7NfYUJCUneTUTHNVHUe

Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ «Мегатрейд»

Фото предоставлены рекламодателем. Автор фото Екатерины Мальцевой Роман Мельников

Актуальный разговор

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Все материалы

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска надежный застройщик Итоги года 2025 девелопер Два ключа

494
0
0
Предыдущая статья
Новые законы января затронут бизнес и доходы новосибирцев
Следующая статья
Путин ввёл круглогодичный военный призыв в России

Продажи залоговых квартир в Новосибирске за год рухнули на треть

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год в Новосибирской области в рамках исполнительного производства было реализовано 60 квартир. Это минимальный показатель за последние пять лет. Совокупная начальная цена лотов составляла 146 млн рублей. В ходе торгов цена выросла на 13,5% — до 166 млн рублей. Средняя цена реализованного на торгах лота составила 2,77 млн рублей.

Для сравнения, в 2024 году в регионе было реализовано 96 квартир. Стартовая цена в 235 млн рублей на торгах выросла на 17% — до 275 млн. Средняя цена лота составила 2,48 млн рублей. В 2023 на торги было выставлено 144 квартиры, в 2022 — 117, в 2022 — 75, в 2021 — 134 квартиры.

Читать полностью

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко (на фото).

— На данный момент мы наблюдаем небольшой перекос в части количества договоров, заключенных по инициативе правообладателя. Но я думаю, что это логично. Застройщики в определенный период времени обзавелись земельным банком, — констатировал чиновник.

Читать полностью

Всего четверть одобренных кредитов переходит в покупку квартир в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Сбербанк в Новосибирске сегодня одобряет 68% поданных заявок на ипотечные кредиты. В хорошие времена было около 75%, поэтому сегодня ситуация с учетом действующих процентных ставок находится на приемлемом уровне. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) заявил управляющий Новосибирской дирекцией Сбербанка Александр Солоп. По его словам, на Сбербанк приходится 65% ипотечного рынка Новосибирской области.

— Однако уровень конвертации поданных заявок в выданные кредиты составляет только четверть. На начало декабря 12,3 тысяч или 75% заявок не подобрали себе жилье. Этот спрос накапливается и здесь есть с чем работать, — констатировал банкир.

Читать полностью

За 2025 год новосибирские застройщики уже заработали более 80 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

За январь – ноябрь 2025 года выручка новосибирских застройщиков составила 80,6 млрд рублей. Такие данные приводит аналитический центр «Движение.ру» со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, выручка девелоперов в регионе сократилась на 2,08%. В этом Новосибирская область идет против общероссийского тренда.

Существенное сокращение выручки застройщиков зафиксировано в Красноярске — на 17,66% до 33,7%. Для сравнения, в Омске от продажи квартир в 2025 году застройщики выручили на 19,59% больше, чем в 2024 — 15,9 млрд рублей.

Читать полностью

«Затягиваем пояса»: за год в Новосибирске выданы 67 разрешений на строительство многоквартирных домов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирске выданы 172 разрешения на строительство 918 тысяч кв. м недвижимости. Из них 67 — на жилые дома. По общему количеству разрешений в уходящем году наблюдается довольно существенное сокращение. Для сравнения, в 2019–2024 годах выдачи этих документов колебались от 219 до 253. Общая площадь заявленных объектов варьировалась от 753 тысяч до 1,26 млн кв. м. Однако разброс по разрешениям на жилые дома — от 46 до 74. Об этом на заседании регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

— 67 разрешений, выданных в этом году, — меньше, чем пиковые показатели 2021–2022 годов. Но в разрезе десяти лет уровень остается примерно стабильным, — констатировал Улитко.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска продает сгоревший памятник архитектуры за один рубль

Автор: Мария Гарифуллина

Департамент земельных и имущественных отношений Новосибирска выставил на продажу еще один памятник архитектуры регионального значения. Мэрия объявила о продаже здания по адресу улица Фабричная, 19 с символической стартовой ценой в один рубль. Инвестор, который решится купить этот объект культурного наследия, должен будет восстановить его из руин.

Памятник деревянного зодчества, расположенный по адресу Фабричная, 19, был построен в 1905 году для Николая Туркина — крупного предпринимателя, купца 1-й гильдии и одного из основателей мукомольной промышленности в Новониколаевске. Историческое здание с богатым декором, получило охранный статус ещё в 1976 году. В 2005 году, дом был уничтожен пожаром. От некогда красивого двухэтажного особняка с мезонином остались только кирпичные руины цокольного этажа. Ресурсы для восстановления сгоревшего памятника архитектуры в течение 20 лет так и не нашлись.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Даже в экономически непростые времена создаются архитектурные шедевры и достигаются рекордные показатели

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество

Путин ввёл круглогодичный военный призыв в России

Недвижимость

Компания «Два ключа» завоевывает Новосибирск умом и сердцем

Бизнес Общество

Новые законы января затронут бизнес и доходы новосибирцев

Общество

В Новосибирске опубликовали график работы поликлиник на новогодние праздники

Власть Отставки и назначения

Министр культуры сменился в Новосибирской области

Бизнес Общество

«Люди шли, чтобы их побили»: новосибирские бизнесмены прокомментировали новый ГОСТ на квесты для взрослых

Бизнес

«Как после Перестройки»: 2026 год будет крайне богатым на неопределенности для новосибирского бизнеса

Право&Порядок

Муниципальное предприятие Бердска погасило около полумиллиарда рублей долгов

Общество

Школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить в транспорте на новогодних каникулах

Власть Спорт

Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

Актуальный разговор Бизнес

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Бизнес Власть Общество Экономика

Главный символ долгостроев актуальности не потерял: какие проекты в Новосибирской области не удалось завершить в 2025 году

Авто

Автопродление прав в России заканчивается в 2026 году

Бизнес Промышленность

В Новосибирской области мало своих огурцов и томатов

Общество

Строительство трех поликлиник в Новосибирске продлили на полтора года

Недвижимость Общество

Продажи залоговых квартир в Новосибирске за год рухнули на треть

Медицина Общество

Прививать будут не всех: Новосибирская область закупает вакцину против смертельно опасного менингококка

Власть Город Недвижимость

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности