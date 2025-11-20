Пятиэтажная поликлиника на Южно-Чемском откроется в 2026 году

Ход строительства ГЧП-поликлиники №13 в Кировском районе Новосибирска оценили депутаты горсовета. Как выяснилось, в здании продолжаются отделочные работы: подрядчики облицовывают лестничные марши и устанавливают межкомнатные двери. Параллельно прокладывают трубы теплоснабжения и другие инженерные системы. Кроме того, идет благоустройство прилегающей территории.

— Сдвиг на этой площадке – колоссальный. На объекте задействовано 143 человека. Вопрос с финансированием закрыт, подрядчики работают в полную силу, готовность поликлиники сейчас выше 65%, – поделился Сергей Трубников, депутат и председатель постоянной комиссии по градостроительству и член постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на первый квартал 2026 года.

В поликлинике откроются взрослое и детское отделения, а также женская консультация. Проект государственно-частного партнёрства включает не только строительство, но и полную комплектацию экспертного оборудования, в том числе тяжёлой техники. Это даст жителям ближайших районов возможность проходить

В медучреждении появится свыше 560 единиц современной медицинской техники: томографы, МРТ, маммографы, рентген-аппараты, флюорографы и УЗИ-машины. Всего здесь установят 7 тысяч единиц оборудования и создадут рабочие места для почти 600 медиков. Все услуги будут доступны по полису ОМС.

Напомним, в рамках ГЧП в Новосибирске строят семь современных поликлиник. Подрядчиком выступает Группа «ВИС». Три поликлиники были открыты в 2025 году и обслуживают больше 150 тысяч горожан.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске готовится к открытию вторая ГЧП-поликлиника.