Пятиэтажная поликлиника на Южно-Чемском откроется в 2026 году

  • 20/11/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Пятиэтажная поликлиника на Южно-Чемском откроется в 2026 году
На объекте идут отделочные работы и монтаж коммуникаций

Ход строительства ГЧП-поликлиники №13 в Кировском районе Новосибирска оценили депутаты горсовета. Как выяснилось, в здании продолжаются отделочные работы: подрядчики облицовывают лестничные марши и устанавливают межкомнатные двери. Параллельно прокладывают трубы теплоснабжения и другие инженерные системы. Кроме того, идет благоустройство прилегающей  территории.

— Сдвиг на этой площадке – колоссальный. На объекте задействовано 143 человека. Вопрос с финансированием закрыт, подрядчики работают в полную силу, готовность поликлиники сейчас выше 65%, – поделился Сергей Трубников, депутат и председатель постоянной комиссии по градостроительству и член постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на первый квартал 2026 года.

В поликлинике откроются взрослое и детское отделения, а также женская консультация. Проект государственно-частного партнёрства включает не только строительство, но и полную комплектацию экспертного оборудования, в том числе тяжёлой техники. Это даст жителям ближайших районов возможность проходить

В медучреждении появится свыше 560 единиц современной медицинской техники: томографы, МРТ, маммографы, рентген-аппараты, флюорографы и УЗИ-машины. Всего здесь установят 7 тысяч единиц оборудования и создадут рабочие места для почти 600 медиков. Все услуги будут доступны по полису ОМС.

Напомним, в рамках ГЧП в Новосибирске строят семь современных поликлиник. Подрядчиком выступает Группа «ВИС». Три поликлиники были открыты в 2025 году и обслуживают больше 150 тысяч горожан.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске готовится к открытию вторая ГЧП-поликлиника.

Источник фото: пресс-служба Группы ВИС

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство поликлиника ГЧП


Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
