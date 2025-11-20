В Новосибирске сделали макет оперного театра из трех тысяч деталей

В Новосибирске создан уникальный макет здания оперного театра, который стал частью масштабного проекта по воссозданию центра города. Широкой аудитории работу впервые представители на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы».

Большой макет Новосибирской области художники и инженеры делают с начала 2025 года. Уже готовы многие объекты. Макет театра оперы и балета называют одной из самых масштабных и впечатляющих работ этого проекта.

— На создание макета ушло 2,5 месяца, над ним работали четыре человека. Здесь очень высока детализация. В общей сложности около трех тысяч деталей. На фасаде даже видны и хорошо читаются барельефы, — рассказала Infopro54 директор некоммерческой организации «Живая земля» Алла Канаева.

Помимо оперного театра в проекте уже представлены другие здания, которые формируют облик главной площади Новосибирска, площадь Ленина знаменитый дом с часами, который создатели сознательно выполнили в первоначальном персиково-желтом цвете, а не в современном сером. Этот шаг, как объяснили авторы, является просветительским жестом, призванным рассказать об эстетике конструктивизма.

В будущем вся инсталляция займет постоянное место в здании вокзала Новосибирск-Главный, где будет защищена прозрачным ограждением.

Ранее редакция рассказывала о том, почему историки архитектуры и защитники культурного наследия призывают идеально отремонтировать хотя бы один памятник конструктивизма.