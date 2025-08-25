Рекламодателям

Новосибирский колледж будет готовить IT-специалистов для ГУ МВД

  • 25/08/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Правоохранители «заказали» кадры по целевому набору

В этом году Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники впервые по целевому набору будет обучать специалистов для ГУ МВД. Об этом сообщил директор колледжа Андрей Безгеймер.

— Мы будем обучать студентов по углубленной программе, совместно прорабатывать вариативную часть. Надеемся, что подготовим специалистов для работы в ГУ МВД, — подчеркнул Безгеймер.

Он напомнил, что на базе колледжа создан образовательно-производственный кластер информационных технологий в который входит 6 образовательных учреждений. В них будут учиться около 6 тысяч студентов. В этом году самый высокий конкурс зарегистрирован на программу «Информационные системы и программирование» (14). При этом на платное обучение конкурс выше, чем на бюджет.

Стоит отметить, что количество жалоб на кибермошенников, поступивших от новосибирцев в Банк России, в 2024 году увеличилось в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом. В результате действий онлайн-преступников пострадали почти 800 жителей мегаполиса, которые не только лишились всех средств на банковских счетах, но и набрали микрозаймов с кредитами.

В 2024 году в Новосибирской области правоохранители выявили более 1100 жителей региона на счета которых поступали похищенные деньги. Общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, сегодня составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми. Одной из причин начальник главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков называл дефицит кадров, которые могут работать по раскрытию таких преступлений.

Ранее редакция сообщала о том, что два миллиона россиян могут попасть под статью после принятия закона о дропперах. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Право&Порядок Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Подготовка кадров Колледжи Новосибирска кибермошенничество


