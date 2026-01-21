Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Власть

Новосибирская область установила срок реформы местной власти

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

К 2031 году количество муниципалитетов в регионе сократится в 10 раз

Комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Новосибирской области поддержал законопроект о переходе на одноуровневую систему организации местного самоуправления. Концепцию реформы, предложенную губернатором Андреем Травниковым, рассмотрели на заседании 20 января.

Проект закона «Об организации местного самоуправления в Новосибирской области» предусматривает упразднение районных и поселенческих органов местного самоуправления. Совет депутатов и администрация остаются лишь на уровне округа.

В настоящее время в регионе функционирует 354 муниципальных образования. После реформы местное самоуправление будет осуществляться в 35 муниципалитетах — пяти городских округах и 30 муниципальных районах.

По словам председателя профильного комитета Игоря Умербаева, новая система призвана повысить четкость в решении вопросов местного значения.

— Зачастую складывалась ситуация, когда полномочия были у одного уровня власти, а финансовые возможности — у другого. Таких ситуаций после перехода на одноуровневую систему мы сможем избежать, — заявил он.

Парламентарий добавил, что переходный период по реализации реформы продлится до 1 января 2031 года.

Напомним, закон, позволяющий регионам создавать муниципальные округа из нескольких населенных пунктов, объединенных общей территорией и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями начал действовать на территории России в 2019 году. В 2024 году Андрей Травников публично озвучил инициативу преобразования муниципальной структуры в регионе. В тот же год три района стали муниципальными округами, в 2025 году — еще шесть. Депутаты оставшегося 21 муниципального района также выступили с инициативой о преобразовании в округа.

Особенностью текущей реформы является сохранение полномочий действующих органов власти до окончания переходного периода, так как в сентябре 2025 года депутаты районных советов были избраны на пятилетний срок.

Комитет большинством голосов рекомендовал Заксобранию принять законопроект в первом чтении. Дальнейшее обсуждение документа планируется на выездном заседании комитета в феврале.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : реформа Муниципальный округ

689
0
0
Предыдущая статья
По итогам 2025 года число откликов на вакансии Сбера достигло 5 млн — максимума за всю историю компании
Следующая статья
Инвестор построит под Новосибирском завод горячего цинкования

Дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

По утвержденному плану в 2025 году дорожный фонд Новосибирской области по доходам должен был составить 34,4 млрд рублей. Фактическое исполнение составило 33,25 млрд или 96,7%. Об этом на заседании профильного комитета регионального парламента сообщил министр транспорта области Анатолий Костылевский.

— Невыполнение составило 1,155 млрд рублей. Основными причинами невыполнения доходной части стало снижение поступлений по акцизам на нефтепродукты — 792,6 млн рублей в связи с снижением объема отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок. Вторая причина — недопоступление штрафов с камер фотовидеофиксации — 453 млн рублей, — констатировал Костылевский.

Читать полностью

Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

Автор: Юлия Данилова

На рассмотрение комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о брошенных управляющими компаниями малоквартирных домах.  По данным депутата Антона Бурмистрова, в этот список по городу входят более 140 домов. Председатель комиссии Александр Тарасов отметил, что в самом начале реформы ЖКХ жилой фонд распределили между частными компаниями и негласно была договоренность: к выгодным многоквартирным домам брать социальную нагрузку в виде малоквартирных (с которых малая выгода).

— Проходят десятилетия и капитал старается сбросить с себя социальную ответственность и сосредоточиться исключительно на максимизации прибыли. Кроме того, даже и на «выгодных» домах эффективность обслуживания далеко от того, которое обещали реформаторы. Рыночная конкуренция не приводит к уменьшению цен и улучшению качества услуг. Даже рядовые рабочие УК не особо купаются в прибыли. Растут только прибыли учредителей частных компаний и управленцев, — заявил Бурмистров.

Читать полностью

Новосибирская область направит 5 млрд рублей на жилье для сирот в 2026 году

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области сохраняются стабильные объемы финансирования обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2026 году на эти цели будет направлено не менее 5 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.

По итогам 2025 года жильем было обеспечено 1228 человек, что превышает показатель 2024 года. Из них 371 человек воспользовался альтернативной мерой поддержки — жилищным сертификатом, который позволяет дополнять средства сертификата собственными накоплениями, материнским или областным капиталом.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году мэрия Новосибирска не планирует закупать дорожную технику. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщил заммэра Иосиф Кодалаев. Он объяснил это сложными экономическими условиями.

Зампредседателя горсовета Новосибирска, депутат Андрей Гудовский заявил, что не все так однозначно.

Читать полностью

Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента Новосибирской области намерены обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Такое решение было принято на январском заседании транспортного комитета Заксобрания.

— Новосибирская область и Ингушетия остались в «красной зоне» по мошенничеству в ОСАГО. Ранее в нее входили 12 регионов. С декабря в Новосибирске в 2,5 раза вырос коэффициент по ОСАГО (И расширился коридор для базового тарифа. - Ред.), но причем тут 90% добросовестных пользователей? — возмутился председатель комитета Валерий Ильенко.

Читать полностью

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В нынешнем сезоне в Новосибирске было открыто 19 площадок для складирования снега, вывезенного с городских улиц. По словам вице-мэра Иосифа Кодалаева, на данный момент часть снегоотвалов уже исчерпали лимит по приему снега. На части уровень наполняемости варьируется от 60% до 90%.

— Мы заблаговременно изыскали еще 11 площадок в районах города для приема снега. Мы понимаем, что нам нужно вывозить снег еще до апреля, чтобы подготовиться к паводку. Нужно очищать город, — подчеркнул чиновник.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество Право&Порядок

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение магазина

Финансы

Названы лидеры среди работодателей в рейтинге HeadHunter

Общество

Новосибирский автоэксперт высказался об изменениях в обучении в автошколах с марта

Общество

Цены на бензин вновь начали расти в Новосибирской области в январе

Власть

Дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей

Общество

Готовность новой поликлиники на улице Чистякова оценили в 80%

Бизнес Промышленность

Инвестор построит под Новосибирском завод горячего цинкования

Власть

Новосибирская область установила срок реформы местной власти

Бизнес

По итогам 2025 года число откликов на вакансии Сбера достигло 5 млн — максимума за всю историю компании

Бизнес Власть Город

Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

Власть Общество

Новосибирская область направит 5 млрд рублей на жилье для сирот в 2026 году

Общество

Ограничить рекламу «вредной» еды для детей предложили общественники

Общество

В Новосибирске под угрозой сноса может оказаться историческое здание начала ХХ века

Бизнес Общество

«Вакансии-призраки»: новосибирцы игнорируют целый ряд предложений работодателей

Общество

Ущерб от незаконной охоты в Новосибирской области составил более 20 миллионов

Общество

Вузы Новосибирска обновляют условия поступления в приемную кампанию 2026 года

Бизнес Город Общество

В Новосибирске в январе закрылись девять ресторанов и кафе, среди них IL Патио

Культура Общество

Новосибирцам показывают военно-патриотическую живопись

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности