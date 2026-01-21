Новосибирская область установила срок реформы местной власти

Комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Новосибирской области поддержал законопроект о переходе на одноуровневую систему организации местного самоуправления. Концепцию реформы, предложенную губернатором Андреем Травниковым, рассмотрели на заседании 20 января.

Проект закона «Об организации местного самоуправления в Новосибирской области» предусматривает упразднение районных и поселенческих органов местного самоуправления. Совет депутатов и администрация остаются лишь на уровне округа.

В настоящее время в регионе функционирует 354 муниципальных образования. После реформы местное самоуправление будет осуществляться в 35 муниципалитетах — пяти городских округах и 30 муниципальных районах.

По словам председателя профильного комитета Игоря Умербаева, новая система призвана повысить четкость в решении вопросов местного значения.

— Зачастую складывалась ситуация, когда полномочия были у одного уровня власти, а финансовые возможности — у другого. Таких ситуаций после перехода на одноуровневую систему мы сможем избежать, — заявил он.

Парламентарий добавил, что переходный период по реализации реформы продлится до 1 января 2031 года.

Напомним, закон, позволяющий регионам создавать муниципальные округа из нескольких населенных пунктов, объединенных общей территорией и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями начал действовать на территории России в 2019 году. В 2024 году Андрей Травников публично озвучил инициативу преобразования муниципальной структуры в регионе. В тот же год три района стали муниципальными округами, в 2025 году — еще шесть. Депутаты оставшегося 21 муниципального района также выступили с инициативой о преобразовании в округа.

Особенностью текущей реформы является сохранение полномочий действующих органов власти до окончания переходного периода, так как в сентябре 2025 года депутаты районных советов были избраны на пятилетний срок.

Комитет большинством голосов рекомендовал Заксобранию принять законопроект в первом чтении. Дальнейшее обсуждение документа планируется на выездном заседании комитета в феврале.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО.