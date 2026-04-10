Регоператор обвинил УК в мусорном коллапсе на Первомайке

В Первомайском районе Новосибирска сложилась непростая ситуация с вывозом мусора. Жители нескольких домов на улицах Твардовского и Одоевского рискуют погрязнуть в мусоре. Речь идет об адресах на улицах Твардовского (22/2, 22/3, 22/5, 22/6) и Одоевского (1/2, 1/8, 1/9, 1/11). Об этом сообщили в АО «Спецавтохозяйство» (САХ). В компании считают, что причина — бездействие управляющей компании ООО КЖЭК «Горский».

Как рассказали в компании, согласно законодательству, УК обязана оборудовать специальные контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов. Однако на данный момент вместо них во дворах установлены металлические бункеры. Компания «САХ» предоставила их временно — исключительно для крупногабаритных отходов, таких как старая мебель или ветки.

В результате нарушаются правила складирования, и бункеры регулярно переполняются, а вокруг них образуются навалы. Регоператор вынужден вывозить их 3–4 раза в неделю вместо одного раза по графику для крупногабаритных отходов. Этого всё равно недостаточно для всех жителей.

— С наступлением весны ситуация становится еще хуже и может обостриться летом, когда в бункеры начинают добавлять отходы из ближайших СНТ, — описали ситуацию в САХ.

В компании добавили, что неоднократно требовали от УК привести площадки в порядок. По трем адресам на улице Твардовского площадки всё же появились, но остальные дома остаются без решения проблемы.

В марте регоператор направил официальные письма в Департамент энергетики и ЖКХ, а также в администрацию Первомайского района с просьбой помочь в этой ситуации.

Напомним, на февральском заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов сообщил, что в 2025 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров. По его словам, промежуточный результат замеров показывает, что каждый третий контейнер региональный оператор ввозит бесплатно. Недополученные доходы предприятия за год оценочно составляют 500 млн рублей.

