Регоператор обвинил УК в мусорном коллапсе на Первомайке

Автор: Оксана Мочалова

Девять домов на Твардовского и Одоевского остались без контейнерных площадок

В Первомайском районе Новосибирска сложилась непростая ситуация с вывозом мусора. Жители нескольких домов на улицах Твардовского и Одоевского рискуют погрязнуть в мусоре. Речь идет об адресах на улицах Твардовского (22/2, 22/3, 22/5, 22/6) и Одоевского (1/2, 1/8, 1/9, 1/11). Об этом сообщили в АО «Спецавтохозяйство» (САХ). В компании считают, что причина — бездействие управляющей компании ООО КЖЭК «Горский».

Как рассказали в компании, согласно законодательству, УК обязана оборудовать специальные контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов. Однако на данный момент вместо них во дворах установлены металлические бункеры. Компания «САХ» предоставила их временно — исключительно для крупногабаритных отходов, таких как старая мебель или ветки.

В результате нарушаются правила складирования, и бункеры регулярно переполняются, а вокруг них образуются навалы. Регоператор вынужден вывозить их 3–4 раза в неделю вместо одного раза по графику для крупногабаритных отходов. Этого всё равно недостаточно для всех жителей.

— С наступлением весны ситуация становится еще хуже и может обостриться летом, когда в бункеры начинают добавлять отходы из ближайших СНТ, — описали ситуацию в САХ.

В компании добавили, что неоднократно требовали от УК привести площадки в порядок. По трем адресам на улице Твардовского площадки всё же появились, но остальные дома остаются без решения проблемы.

В марте регоператор направил официальные письма в Департамент энергетики и ЖКХ, а также в администрацию Первомайского района с просьбой помочь в этой ситуации.

Напомним, на февральском заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов сообщил, что в 2025 году в Новосибирской области планируется пересмотр нормативов накоплений по физическим лицам по результатам замеров. По его словам, промежуточный результат замеров показывает, что каждый третий контейнер региональный оператор ввозит бесплатно. Недополученные доходы предприятия за год оценочно составляют 500 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что контейнеры для мусора изготовят в новосибирских колониях.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Спецавтохозяйство»

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

В Новосибирской области из-за паводка временно закрыты семь дорог

В Новосибирской области из-за паводка временно закрыты семь дорог

Автор: Артем Рязанов

На утро 10 апреля 2026 года в Новосибирской области было зафиксировано 72 инцидента, связанных с переливами и подтоплением дорог из-за талых вод. Из них 33 случая уже устранены. В результате 7 трасс оказались частично закрытыми.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Коченёвском, Краснозёрском, Купинском, Болотнинском и Чулымском районах. Из-за подъёма воды в реках здесь затруднено передвижение на транспорте. Среди сложных участков:

Новосибирский бизнес стал чаще обращаться за кредитами

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в пятёрку лидеров среди всех регионов России по числу заявок на кредиты для малого и среднего бизнеса. К таким выводам пришли аналитики финансового маркетплейса «Сравни» по итогам первого квартала 2026 года. На долю области пришлось 9% от общего количества заявок по стране.

Новосибирская область следует общероссийскому тренду: российский бизнес в целом стал активнее интересоваться заёмными деньгами. За год количество запросов на финансирование выросло на 27%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 13%. Однако получить деньги стало сложнее: банки одобрили только 2% заявок. При этом средний размер одобренного кредита увеличился до 5,7 миллиона рублей.

Ассортимент прилавков в новосибирских магазинах может сократиться с 1 мая

Автор: Оксана Мочалова

С 1 мая 2026 года в российских супермаркетах может сократиться ассортимент отдельных категорий товаров. Впрочем, опасаться пустых полок или дефицита базовых продуктов не стоит. Часть позиций просто исчезнет из открытой продажи, а часть переведут в специализированные точки с более строгим контролем, сообщает primpress.ru.

Изменения в первую очередь коснутся товаров, которые и раньше находились в «серой зоне», но продавались в обычных сетях по инерции. Например, речь идет о некоторых биологически активных добавках и спортивном питании, в составе которых обнаружились вещества под ограничением. Для таких продуктов ужесточают порядок оборота, поэтому ритейлеры не захотят рисковать штрафами и уберут их с полок.

Новосибирцам раскрыли секрет забытой техники декора яиц на Пасху

Жителям Новосибирска напомнили о старинном способе украшения пасхальных яиц, который почти забыт в наши дни. Речь идёт о технике процарапывания узора на уже окрашенной скорлупе. По словам специалиста Детской академии художественного творчества и дизайна Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета Маргариты Буржимской, такое занятие превращает обычную кухонную возню в увлекательный семейный мастер-класс.

Сначала нужно отварить яйца и покрасить их натуральными красителями, например луковой шелухой или свёклой. Лучше всего брать яйца с белой скорлупой — на ней процарапанный рисунок получается наиболее контрастным и ярким. После полного высыхания ребёнок может наметить будущий узор простым карандашом.

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

МУП «Энергия» отбилось от банкротства, инициированного дочкой Ростеха

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области 6 апреля 2026 года вынес определение по заявлению завода «Искра» (входит в структуру «Ростеха») о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Энергия». Судья отказала во введении процедуры наблюдения и оставила заявление без рассмотрения. Завод «Искра» при этом получит обратно из федерального бюджета 100 тысяч рублей, уплаченных за процедуру.

МУП «Энергия» снабжает теплом жителей микрорайона ОбьГЭС. Предприятие не производит тепло самостоятельно, а покупает его у генераторов и распределяет через свои сети. Разница между утверждёнными для населения тарифами и реальной себестоимостью услуг не компенсируется предприятию в полном объёме. В результате экономическая модель работы оказалась заведомо убыточной. В какой-то момент предприятие ушло в пике — общий долг превысил миллиард рублей.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Общество

Регоператор обвинил УК в мусорном коллапсе на Первомайке

Общество

В Новосибирской области из-за паводка временно закрыты семь дорог

Бизнес

Новосибирский бизнес стал чаще обращаться за кредитами

Бизнес

Ассортимент прилавков в новосибирских магазинах может сократиться с 1 мая

Общество

Новосибирцам раскрыли секрет забытой техники декора яиц на Пасху

Авто Бизнес Мировые и федеральные новости

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Власть

В Новосибирске открыли региональный центр остеопороза

Бизнес

МУП «Энергия» отбилось от банкротства, инициированного дочкой Ростеха

Финансы

Пользователи соцсетей стали чаще обсуждать практическое применение ИИ-помощников

Общество

Сибирские производители отправляют за границу горошек и варенье

Общество

В новосибирском метро прокомментировали установку экранов посередине платформ

Общество

Аэромобильная группировка действует в Новосибирской области на реке Карасук

Общество

В Новосибирске обрушились цены на съёмное жильё

Телекоммуникации

Новосибирские школы и колледжи получили современную цифровую среду

Общество

Экс-главу новосибирской Росгвардии Шушакова оставили в СИЗО

Общество

В Госдуме разъяснили условия двойной пенсии

Власть

Виктор Игнатов подал документы на праймериз в Новосибирской области

Власть Общество

В Новосибирской области не будут вводить запрет на вейпы

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

