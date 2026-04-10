Рестораны, кофейни и кондитерские Новосибирска показали свои пасхальные блюда

Пасха — главное событие христианского календаря, символизирующее обновление, надежду и торжество жизни. В 2026 году этот великий праздник отмечается 12 апреля, и заведения Новосибирска подходят к нему с особым трепетом и творческим вдохновением.

Пасхальное меню в ресторанах, кофейнях и кондитерских города продумывали задолго до наступления праздника. В преддверии Пасхи шеф-повара и кондитеры Новосибирска рассказали Infopro54 о своих праздничных творениях.

Ресторан «Горячий цех»

Здесь подготовили пасхальный кулич с опаленной меренгой, а также пасхальные яйца с начинками манго-маракуйя и вишня-малина в глазури из молочного шоколада.

Кроме того, в пасхальном предложении ресторана изысканный десерт — творожные яйца в глазури из молочного шоколада (начинки: манго-маракуйя или вишня-клубника).

Ресторан «Сезоны»

В меню — кулич с нутеллой. Это нежное, воздушное тесто, пропитанное насыщенными ароматами цитрусов, ванили и шоколада. На верхушке — роскошный слой белкового крема, придающий изделию завершённый и изысканный вид. В разрезе прекрасно прослеживается воздушная структура теста и обильное количество шелковистого шоколадного крема. Также здесь можно попробовать творожную пасху со вкусом манго-маракуйя

Гастрономический театр «ПуппенХаус»

Этой весной известный новосибирский ресторан включил в свое пасхальное меню кулич «Театральный», при разрезании которого происходит небольшой перформанс, и кулич «Ягодный», приготовленный с натуральным малиновым мармеладом, свежей клубникой и начинкой из ягодного ганажа.

Ресторан «Магадан»

В этом году куличи «Магадана» радуют не только вкусом, но и особенно изящным внешним видом. Сдобное тесто и отборный изюм — неизменная классика, а главным акцентом сезона стал декор. Белковая помадка выложена красивыми волнами, напоминающими недавно сошедшие снежные шапки, и дополнена съедобными жемчужинами. Тесто для куличей готовят по традиционным старорусским рецептам: шеф-кондитер выдерживает его на расстойке не менее шести шасов, благодаря чему куличи получаются высокими, воздушными, пористыми и надолго сохраняют свежесть. К празднику ресторан также подготовил пасху из домашнего творога с варёной сгущёнкой — нежную, с превосходным вкусом и бережным следованием классическим традициям.

Ресторан «Горыныч»

В преддверии Светлой Пасхи «Горыныч» по традиции представляет праздничную коллекцию, в которой классика сочетается с вниманием к каждой детали. Особое место занимают два пасхальных кулича — с золотыми и с красными жемчужинами. Их готовят на пшеничной закваске с тёмным шоколадом, изюмом, курагой и цукатами, украшают помадкой и шоколадным драже с веточкой лаванды.

Ресторан «Сыроварня»

Для своих гостей «Сыроварня» подготовила ароматные куличи по классическим рецептам. Основой служит богатое сдобой тесто, по текстуре напоминающее влажный и рассыпчатый кекс с большим количеством цукатов. Внутри кулич пропитан сливочным кремом, сверху покрыт плотной сахарной глазурью и украшен кондитерскими элементами в виде цветов, а также шоколадным драже в форме яиц. Композицию завершает пряник — центральный декоративный акцент. Второй вариант — кулич из сдобного теста с изюмом и цукатами, внутри пропитанный кремом «Наполеон», с безе в виде цветов и шоколадным драже. А творожную пасху здесь готовят с добавлением сгущенного молока, добавляют изюм и цукаты, декорируют шоколадом и пасхальным шоколадным яйцом.

Кондитерская «Nikki Forkin»

Здесь куличи получились сочными, с нежной сливочной начинкой внутри и щедрой шапкой глазури сверху, с маршмеллоу и макаронс. Также в пасхальном меню муссовое яйцо-пирожное.

ГАСТРОИНКУБАТОР

Куличи представлены двумя вариантами: ремесленный панетоне и апельсиновый от шеф-повара Николая Ильина.

— В этом году мы не только готовим пасхальные блюда, но и вместе с региональным Минпромторгом проводим фестиваль пасхальных блюд «Русская кухня. Пасхальная неделя». Он является частью Всероссийского фестиваля русской кухни. Его участниками стали заведения Новосибирской области, каждое специально к фестивалю разрабатывало пасхальное меню до пяти блюд по традиционным или авторским рецептурам, — говорит председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, совладелец школы кулинаров и рестораторов Гастроинкубатор Галина Ильина.

Пышечная «ПыЖка»

Пышечная «ПыЖка» чтит традиции старых пышечных, бережно относится к старославянским традициям и современной культуре нашей страны. В светлый праздник Пасхи здесь приготовили особенные пончики — в белой глазури с ярким праздничным декором, вдохновлённые пасхальным настроением. Немного как куличи, только в своём, пышечном стиле.

Группа ресторанов «Чашка кофе»

Здесь предлагают два вида куличей. Классический — нежный, сдобный, с ароматом ванили и цукатами. Тот самый вкус из детства, когда ждёшь Пасху и знаешь: на столе будет этот кулич. А для тех, кто любит пробовать новое, но без лишних экспериментов, — маковый с лимонной начинкой: воздушное тесто с маком и лимонной начинкой внутри.

Кофейня «Maple tree house»

Здесь можно попробовать йогуртовые мини-куличики с орехами и изюмом. Сверху они украшены семенами или розовыми сахарными шариками.

Кондитерская «ЭльКремо»

Кондитерская предлагает традиционные пасхальные угощения ручной работы: классические и творожные куличи, а также классическую пасху из творога с цукатами, вишней и муссовой начинкой. Помимо этого, здесь экспериментируют с современными трендами: готовят пасхи с необычными ягодными начинками, добавляют вяленую вишню и цедру апельсинов для натуральной кислинки и свежести.