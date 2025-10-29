Ресторан новосибирской сети выходит на Сахалин

Новосибирская сеть грузинской кухни «Хочу Пури» заявила о выходе на Сахалин и открытии первого ресторана в городе Южно-Сахалинске. Запуск заведения запланирован на конец ноября 2025 года.

— Это наша самая восточная локация с точки зрения географии на сегодня. Новый отдельно стоящий ресторан площадью 430 кв. м станет современным «рестораном на каждый день» с возможностью проведения особых мероприятий, включая семейные праздники и важные даты наших гостей, так как это центр города. Мы рассматривает столицы регионов Дальнего Востока — Владивосток, Хабаровск, Благовещенск как перспективные для успешной работы наших ресторанов, — рассказала PR-директор компании «ЯсноРестораны» Лана Васильева (франчайзинговая компания, правообладатель бренда «Хочу Пури»).

По ее словам, до конца года запланированы открытия ресторанов сети в Москве, Набережных Челнах и Южно-Сахалинске, а на 2026 год — выход в Воронеж, Уфу, Читу и Астрахань.

Напомним, федеральный оператор грузинских ресторанов «Хочу Пури» был создан в 2018 году в Новосибирске. Сейчас рестораны бренда открыты в 32 городах России. Лицом бренда в 2023 года является певец и композитор Сосо Павлиашвили. В портфель компании «ЯсноРестораны» также входят гастрономические проекты «Хлеб и Нино», «Сулугули», «Баклажани», «Захвостик», «Горячий Цех» и т.д.

По данным 2Гис, в Южно-Сахалинске на сегодняшний день в категории «Рестораны» значатся 67 заведений, 7 из них представляют посетителям грузинские блюда: «Тифлис», «Askaneli», «Гиорги», «Кипарис», «Шафран», а также «Чайхана» и «Чайный дворик».

Стоит отметить, что в Новосибирске грузинская и русская национальные кухни делят лидерство по числу заходов на карточки заведений общепита — с небольшим перевесом в пользу грузинской (22,19% против 22%). На третьем месте — итальянская кухня. При этом по количеству заведений в городе уверенно лидирует русская кухня — 229 точек. Для сравнения заведений грузинской кухни — 60, итальянской — 42.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели массово избавляются от общепита. На продажу выставлены десятки ресторанов и кафе.