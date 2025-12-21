В самую длинную ночь в году в Новосибирской области ожидается до -37 градусов

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на 22 декабря температура в Новосибирской области опустится до -32… -37 градусов. Днем потеплеет до -15… -20 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшой умеренный снег. В отдельных районах метели. На дорогах местами снежные заносы. Ветер юго-западный с порывами до 17 м\с.

В последующие два дня ожидается потепление. Днем – до -4 градусов.

Напомним, 21 декабря в 18.03 по Москве в Северном полушарии наступит зимнее солнцестояние. Это будет самая длинная ночь в году (около 17 часов). С 22 декабря светлая часть суток начнет увеличиваться.

На Руси зимнее солнцестояние чаще всего называли Спиридон-солнцеворот, так как в этот день православная церковь вспоминала святого Спиридона. Считалось, что в этот день зима поворачивает на мороз.

По народным приметам, если день зимнего солнцестояния выдастся солнечным, то последний день уходящего года будет морозным. Если будет пасмурно — в канун Нового года ожидается оттепель.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подскочили цены на такси.