Роддом в Новосибирске подключили к отоплению

Испытания теплосетей в Новосибирске завершились. После проверки Ростехнадзор выставил ООО «НТСК» 405 замечаний, МУП «Энергия» — 12. Энергетики уже устранили 354, муниципальное предприятие — 6, сообщил на пресс-конференции начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков.

— До получения паспорта готовности города к зиме все замечания будут устранены. Новосибирск готов к началу отопительного сезона. Чувствуем себя спокойно. Из практики: планируем начать разворот системы 15 сентября, плюс-минус в зависимости от погоды. При резком похолодании не будем выдерживать положенных по закону пяти дней. С понедельника начнем работать с Гидрометцентром и на основании полученной информации будем запускать, — пояснил чиновник.

По его словам, готовность жилого фонда к зиме составляет 93%. На разворот системы обычно уходит около 10 дней.

Зайков подчеркнул, что в этом году проблемы с отоплением в Первомайском районе не ожидаются. Напомним, в прошлом году жители района долгое время сидели без тепла. В октябре СУ СК России по Новосибирской области, по требованию председателя СК России Александра Бастрыкина, провел процессуальную проверку по факту отсутствия тепла и горячей воды в домах Первомайки.

Генеральный директор АО «СГК – Новосибирск» Дмитрий Перязев заявил, что первое учреждение здравоохранения к теплу уже подключено — это роддом в Первомайском районе.

Он также назвал управляющие компании-аутсайдеры в части подготовки к отопительному сезону.

— Это ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» и ООО «УК Регион». Эти организации эксплуатируют старый жилой фонд. К ним больше всего вопросов, — пояснил Перязев.

Он отметил, что в ходе испытаний на теплосетях в этом году сотрудники НТСК выявили 3876 дефектов, на 12% больше, чем в 2024. Это связано с изменением подхода к проведению испытаний, а также подключению к этой работе внутритрубной диагностики.

— В принципе мы каждый выявленный дефект отработали, либо наблюдаем за ним. По всем программам в этом году планируем переложить 55 км сетей, а может и больше. Надежность теплоснабжения повышается, процент износа теплосетей постепенно снижается. Особенно магистральных, — подчеркнул Перязев.

Дмитрий Зайков подтвердил, что количество отключений на магистральных сетях в отопительный период 2024-2025 года в Новосибирске сильно снизилось.

Ранее редакция сообщала о том, что к концу сентября в Новосибирске установятся среднесуточные температуры +5 градусов с понижением.