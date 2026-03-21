Родители первоклашек в Новосибирске смогут подать заявления в школы с 1 апреля

Автор: Оксана Мочалова

Прием заявлений в 2026 году разделят на два этапа

С 1 апреля в Новосибирске, как и по всей России, начнется приемная кампания в первые классы. Как сообщается на официальном портале госуслуг, в 2026 году зачисление будет проходить в два этапа.

Первый продлится до 30 июня: в это время подают заявления дети, проживающие на закрепленной территории, а также льготные категории граждан. Второй этап начнется 6 июля и завершится после заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. На этом этапе подать заявление могут все желающие, независимо от места регистрации.

Внеочередное право на зачисление имеют дети военных, сотрудников Росгвардии и участников добровольческих формирований, погибших в ходе СВО, а также дети судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета (для школ с интернатом).

Первоочередное право предоставлено детям действующих военных и добровольцев, а также детям сотрудников полиции, МВД, ФСИН, ФССП, ФТС и противопожарной службы.

Преимущественное право сохраняется за детьми, чьи братья или сестры уже обучаются в выбранном учебном заведении (включая усыновленных и находящихся под опекой).

По данным департамента образования мэрии Новосибирска, в 2025 году за парты в школах города сели более 220 тысяч учащихся. Из них почти 20 тысяч стали первоклассниками. Самая многочисленная группа будущих учеников была зачислена в школу №216 на Плющихинском жилмассиве — там было сформировано 12 первых классов.

Ранее редакция сообщала, что за фиктивную прописку для записи в школу в Новосибирске поймали 20 родителей.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

«У всех упадническое настроение»: новосибирские фермеры считают, что выплаты за изъятый скот не покроют убытков

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области завершается изъятие скота в населенных пунктах, попавших в карантинные зоны по пастереллезу. Одним из основных вопросов для владельцев сельскохозяйственных животных становится вопрос убытков и компенсаций. Infopro54 узнал, что думают об этом фермеры.

Изъятия скота в пяти районах Новосибирской области коснулись личных подсобных хозяйств (ЛПХ), крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и крупных сельхозпредприятий – животноводческих комплексов. Финансовые последствия и вопросы ущерба для этих трех категорий имеют некоторые отличия. Для животноводческих комплексов возмещение убытка идет преимущественно по страховой линии. В публичном пространстве информации об этом немного, сами предприятия и органы власти подробности не сообщают, поясняя, что сведения относятся к коммерческой тайне. Единственным, кто на сегодняшний день прокомментировал изъятия скота в своем хозяйстве, стал председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко. Больше всего информации о компенсациях для ЛПХ: в региональном правительстве сейчас ежедневно сообщают о количестве семей, получающих выплаты. Что касается фермеров (КФХ), то свое положение они сами называют двойственным.

Минцифры предлагает ограничить работу популярных нейросетей

Автор: Оксана Мочалова

Минцифры России разработало проект федерального закона «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта» и устанавливает возможность их запрета или ограничения на территории страны.

Согласно документу, функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Под такими технологиями понимаются объекты правоотношений, создание, использование или передача которых связаны с субъектами и территорией двух и более государств. По словам юристов, к ним относятся иностранные модели, при использовании которых данные пользователей передаются за рубеж, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

Лимит выплат по страхованию жизни и здоровья в ОСАГО повысят до 2 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

Минфин, Банк России и парламентарии достигли соглашения о повышении максимальной суммы выплат по страхованию жизни и здоровья в ОСАГО до 2 миллионов рублей. Об этом объявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев 19 марта.

Он заявил, что данные преобразования могут осуществиться в 2026 году, и страховая индустрия сделает для этого всё возможное, цитирует эксперта ТАСС.

Новосибирские библиотеки рассказали, как маркируют книги и куда убирают «запрещенку»

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательство, обязывающие библиотеки и книжные магазины маркировать издания, содержащие информацию о наркотических и психотропных веществах. Федеральный закон № 161-ФЗ, принятый еще в 2023 году, установил требование размещать на таких книгах предупреждающие надписи и специальные графические знаки. Для библиотек это означало необходимость снова проверить фонды, выявить издания, попавшие в запретные списки, и вручную наклеить на них дисклеймеры. Редакция Infopro54 выяснила, как с этой задачей справляются в Новосибирске и что происходит с книгами, оказавшимися под запретом по другим основаниям.

В Новосибирской государственной областной научной библиотеке работа по маркировке уже началась. В ней задействованы сотрудники разных отделов.

Изъятие скота в Новосибирской области завершится в ближайшие дни

Автор: Юлия Данилова

Уже несколько дней в Новосибирске работает группа федеральных экспертов из Москвы, которая изучает ситуацию с изъятием скота у фермеров и личных подсобных хозяйств. Глава рабочей группы, руководитель федерального Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что меры, которые вынуждены были предпринимать в регионе, достаточно жесткие, но необходимые.

— Если наши люди хотят дальше развивать производство, то, чем быстрее мы завершим, тем быстрее можно будет начинать. Многие вещи, которые мы связываем с распространением (заболевания) — это нелегальное перемещение скота, — подчеркнул Данкверт.

Третья декада марта в регионе будет теплее обычного в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом погоды в Новосибирской области на третью декаду.

— Температура будет на 2–3° выше нормы. Среднедекадные показатели составят 0... -2°C, — рассказали редакции в организации.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

