Родители первоклашек в Новосибирске смогут подать заявления в школы с 1 апреля

С 1 апреля в Новосибирске, как и по всей России, начнется приемная кампания в первые классы. Как сообщается на официальном портале госуслуг, в 2026 году зачисление будет проходить в два этапа.

Первый продлится до 30 июня: в это время подают заявления дети, проживающие на закрепленной территории, а также льготные категории граждан. Второй этап начнется 6 июля и завершится после заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. На этом этапе подать заявление могут все желающие, независимо от места регистрации.

Внеочередное право на зачисление имеют дети военных, сотрудников Росгвардии и участников добровольческих формирований, погибших в ходе СВО, а также дети судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета (для школ с интернатом).

Первоочередное право предоставлено детям действующих военных и добровольцев, а также детям сотрудников полиции, МВД, ФСИН, ФССП, ФТС и противопожарной службы.

Преимущественное право сохраняется за детьми, чьи братья или сестры уже обучаются в выбранном учебном заведении (включая усыновленных и находящихся под опекой).

По данным департамента образования мэрии Новосибирска, в 2025 году за парты в школах города сели более 220 тысяч учащихся. Из них почти 20 тысяч стали первоклассниками. Самая многочисленная группа будущих учеников была зачислена в школу №216 на Плющихинском жилмассиве — там было сформировано 12 первых классов.

