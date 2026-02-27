Весна в Новосибирске начнется с морозов

Синоптики предупреждают: в Новосибирске и в предстоящие выходные сохранится очень холодная погода.

В субботу, 28 февраля, днем температура опустится до -20…-22°С, а ночью — до -27…-29°С. Ветер будет дуть с юго-востока, юга, запада и северо-запада со скоростью 1–2 м/с. Ночью возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается. Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с.

По области ночью температура опустится до -26°С, -31°С, местами до -38°С. Днем будет -16°С, -21°С, местами до -26°С. Ночью возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается. На юге в некоторых районах может выпасть небольшой снег.

1 марта, в воскресенье, ожидается пасмурная погода без осадков. В городе днем температура будет колебаться от -20 до -22°С, а ночью опустится до -30…-32°С. Ветер будет дуть с юга: ночью его скорость составит 2–7 м/с, а днем — 4–9 м/с. В области ночью температура опустится до -29…-34°С, местами до -40°С, а днем поднимется до -20…-25°С, в отдельных районах — до -14…-19°С. Осадков не предвидится.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за резкий перепадов температуры в Новосибирске намного раньше срока закрылся ледовый городок на набережной.