Общество

Весна в Новосибирске начнется с морозов

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В воскресенье ночью температура ожидается до -40 градусов

Синоптики предупреждают: в Новосибирске и в предстоящие выходные сохранится очень холодная погода.

В субботу, 28 февраля, днем температура опустится до -20…-22°С, а ночью — до -27…-29°С. Ветер будет дуть с юго-востока, юга, запада и северо-запада со скоростью 1–2 м/с. Ночью возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается. Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с.

По области ночью температура опустится до -26°С, -31°С, местами до -38°С. Днем будет -16°С, -21°С, местами до -26°С. Ночью возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается. На юге в некоторых районах может выпасть небольшой снег.

1 марта, в воскресенье, ожидается пасмурная погода без осадков. В городе днем температура будет колебаться от -20 до -22°С, а ночью опустится до -30…-32°С. Ветер будет дуть с юга: ночью его скорость составит 2–7 м/с, а днем — 4–9 м/с. В области ночью температура опустится до -29…-34°С, местами до -40°С, а днем поднимется до -20…-25°С, в отдельных районах — до -14…-19°С. Осадков не предвидится.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за резкий перепадов температуры в Новосибирске намного раньше срока закрылся ледовый городок на набережной. 

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Иммунолог Дёмина назвала способы укрепления иммунитета в межсезонье
За неделю в травмпункты Новосибирска обратились 299 человек

В одном из районов Новосибирской области исчезло 86 поселений

Жизненный цикл каждого населенного пункта проходит период возникновения, развития и упадка, вслед за которым нередко следует забвение. За прошедшее столетие только в Коченевском районе Новосибирской области было ликвидировано 86 поселений. Об этом Infopro54 рассказала ведущий методист Коченевского краеведческого музея Татьяна Фефелова.

— За время существования района в его административно-территориальном устройстве происходили значительные изменения: упразднились и вновь образовывались сельские советы, производились переименования административно-территориальных единиц и изменения их статуса. На нынешней карте района поселений немного, в основном переселенческие поселки, которые зарождались на коченевской земле в конце XIX и начале XX веков,  —  рассказала методист.

Читать полностью

Эксперты назвали стоимость букета цветов на 8 марта в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Накануне 8 марта традиционно растет интерес к цветам. 2ГИС изучил, сколько цветочных магазинов есть в городах-миллионниках, когда люди начинают искать цветы к празднику и какова средняя стоимость стандартного букета из семи красных роз.

По данным 2ГИС, в феврале 2026 года в городах-миллионниках работает более 14 тысяч цветочных магазинов. Самые крупные сети находятся в Москве (4346 магазинов), Санкт-Петербурге (2166) и Краснодаре (846). В Новосибирске их 684.

Читать полностью

Жители Новосибирска готовятся к мартовским переменам в законах

Автор: Оксана Мочалова

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу целый ряд законодательных новелл. Они затрагивают практически все сферы: от работы такси и наружной рекламы до правил оплаты ЖКХ и получения детских пособий. Многие изменения напрямую коснутся жителей Новосибирска и местных предпринимателей.

Такси переходят на отечественные авто

Читать полностью

Крупную партию беспилотников отправила Новосибирская область на СВО

Автор: Юлия Данилова

Из Новосибирской области в качестве гуманитарной помощи бойцам на линию СВО отправлено 65 единиц БПЛА. В 2025 году только со склада компании «Интеграция», на который стекаются все потоки грузов — от правительства, волонтерских движений, предприятий региона — отправлено 450 фур с различными необходимыми грузами. Для сравнения, в 2024 году — около 300 фур, а в 2026 планируется сформировать не менее 500 фур. Об этом сообщил заместитель губернатора области Олег Клемешов.

Он пояснил, что передача осуществляется предприятием ООО «МАРЦ».

Читать полностью

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

Автор: Юлия Данилова

Основатель инженерной компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко является инициатором различных проектов, направленных на повышение качества уборки улиц Новосибирска, на переработку твердых коммунальных отходов и их вовлечение во вторичный оборот. Недавно он был в командировке в Пекине и оценил столицу КНР с точки зрения организации городского пространства, удобства для жителей и гостей, а также как предприниматель.

— Андрей Иванович, какие нюансы в организации городского пространства, жизни города вас особенно заинтересовали в Пекине?

Читать полностью

Из-за ожидаемой блокировки Telegram новосибирский бизнес опасается потери клиентов

Автор: Мария Гарифуллина

В России в апреле ожидается вступление в силу ограничений в отношении мессенджера Telegram. Официального заявления о блокировке, в котором были бы указаны сроки, ни Роскомнадзор, ни другие ведомства не публиковали, но в феврале практически ежедневно в федеральных, в том числе официальных, СМИ выходят материалы на данную тему, и всё больше источников подтверждают предстоящую блокировку.

Бизнес, блогеры, ведущие свои Telegram-каналы, и частные лица, которые используют данный мессенджер для личных целей и рабочей коммуникации, считают, что прекращение работы Telegram в России — это уже решенный вопрос и неизбежность. Сейчас перед предпринимателями стоит задача в сжатые сроки найти и освоить альтернативные площадки для взаимодействия с аудиторией и размещения рекламных бюджетов. А для частных пользователей важно решить вопрос сохранения архивов.

Читать полностью
