Заброшенные земельные участки новосибирцев будут продавать на торгах

С начала 2025 года в Новосибирской области частным собственникам и юрлицам выдано 349 предостережений в связи с выявлением признаков захламленных земельных участков. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году, сообщила руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

По ее словам, часть нарушений выявляется с помощью беспилотников, которые проводят обследования земельных участков. О части сообщают соседи, которые недовольны заросшими участками рядом со своими дачами и огородами, в том числе и из-за риска возникновения пожаров. По ее словам, в последнее время количество сообщений от граждан, которые поступают в Росреестр, увеличивается.

— Пока речь идет о контрольно-надзорных мероприятиях, которые направлены на профилактику. Первые проверки использования участков Росреестр и инспекторы муниципального контроля начнут в 2028 году, — пояснила она.

К неухоженным относятся земельные участки с сорной травой, деревьями и кустарниками высотой более метра, участки, которые захламлены на 50%, а также если на них расположены объекты с разбитыми окнами, разрушенными стенами и крышей.

Светлана Рягузова также описала механизм, по которому захламленный участок может быть изъят у собственника.

На первом этапе при выявлении неиспользованного участка собственнику выдается предостережение.

Если никакие действия не были предприняты, то собственник получает предписание о приведении участка в порядок.

На следующем этапе в отношении собственника возбуждается административное дело и на него накладывается штраф от 20 тысяч рублей или 1–1,5% от кадастровой стоимости земли.

Далее Росреестр передает информацию о нарушении в местные органы власти, которые обращаются в суд за изъятием участка.

Имущество выставляется на публичные торги.

После продажи участка из полученной суммы вычитаются орграсходы муниципалитета на его изъятие и продажу, а оставшаяся часть передается собственнику.

— Ключевая часть этого нововведения — баланс между интересами собственников и государства, а также выявление историй, связанных с неправильным использованием земельных участков, — пояснила Светлана Рягузова.

По законодательству собственникам дается 3 года на освоение участка. Если речь идет о садовых и дачных участках, то при строительстве дома этот срок увеличивается до 5 лет, о землях ИЖС — до 7 лет.

— Если за 7 лет дом не построен, то мы рекомендуем оформить его как объект незавершенного строительства. Тогда у собственника будет возможность доказать, что он предпринял меры к освоению участка, но по определенным причинам законсервировал объект. При этом он все равно обязан обеспечивать уход за участком и не допускать его зарастания, — подчеркнула она.

Рягузова отметила, что Росреестр будет искать собственников заброшенных участков по разным источникам. Если будет понятно, что это имущество владельца не интересует и он не нашел времени или возможности зайти на Госуслуги, чтобы принять решение по участку, то этот объект будет кандидатом на торги.

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2024 года в регионе в собственности находилось 277 818 земельных участков, предназначенных для садоводничества и огородничества. Общая площадь этих участков — 21,5 тысяч га. В регионе зарегистрировано 1366 садовых и дачных обществ. Они есть в 25 районах области. Больше всего расположено в Новосибирском районе. На 68% участков зарегистрировано право собственности, 29% находятся в постоянном бессрочном владении, 2% в аренде. Количество заброшенных участков в Росреестре не называют, отмечая, что до сих пор их учет не велся.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области определились с земельными участками для льготников. Восемь муниципальных образований нашли локации, где выделят земли, шесть — еще выбирают.