Россельхозбанк открывает международный рынок для предприятий Новосибирской области

Россельхозбанк предлагает эффективный способ развития бизнеса – поиск новых партнеров на международном рынке. С 2019 года Россельхозбанк в партнерстве с АО «Российский экспортный центр» реализует программу «Экспортный акселератор», целью которой является расширение географии бизнеса.

Для всех компаний, подписавших соглашение о сотрудничестве с банком, разрабатываются индивидуальные дорожные карты развития экспорта: персональный план продвижения, включающий комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки. Участникам программы оказывается содействие в поиске зарубежных покупателей с использованием различных инструментов: организация переговоров, участие в выставках, бизнес-миссиях, размещение на международных площадках.

Программа акселерации нацелена на широкий круг компаний, как не осуществляющих экспортную деятельность, так и действующих экспортеров. Потенциальный участник программы – предприятие аграрнопромышленного комплекса: производители хлебопекарных изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, предприятия, реализующие и перерабатывающие натуральные продукты питания. Предпочтение отдается продукции с длительными сроками хранения.

Уже заключены и реализованы экспортные контракты с Китаем, Монголией, Казахстаном, Арменией, Молдовой.

Для участника программы со стороны банка и РЭЦ осуществляется перевод презентационных материалов, коммерческого предложения, а также создание или адаптация сайта для нового целевого рынка. Кроме того, минимизируя риски, банк проверяет надежность потенциального покупателя, участвует в согласовании коммерческих условий контракта и юридических нюансов, а также разрабатывает типовой контракт.

«Продвижение клиентов и рост их бизнеса – приоритетные задачи деятельности Россельхозбанка. С точки зрения экспортных успехов сектор АПК является одним из лучших Совместная акселерационная программа с коллегами из «РЭЦ» позволит нам расширить число компаний-экспортеров и сделать наши инструменты поддержки еще доступнее, а выход на внешние рынки – проще и комфортнее», – отметил директор Новосибирского филиала РСХБ (АО).

Программа была подготовлена во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и призвана способствовать развитию экспорта в России.

По вопросам участия в программе «Экспортный акселератор» просим обращаться в службу операций на финансовых рынках Новосибирcкого филиала Россельхозбанка. Тел.: 8 (393) 290-15-88, доб.1072