Россельхозбанк помог ООО «Оникс» экспортировать элитную пшеницу в Монголию

Группа компаний «Оникс» — одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний Сибирского региона, занимающаяся выращиваем, хранением и переработкой всех сельскохозяйственных зерновых и масличных культур — пшеница, ячмень, горох, гречиха, чечевица, нут, рапс, лён. Оборот составляет более 200 тысяч тонн в год. Помимо работы на территории России ведется активная внешнеэкономическая деятельность в странах Евразийского Союза и Дальнего Зарубежья. Основные иностранные партнеры – это клиенты из Казахстана, стран Прибалтики.

С целью расширения географии сбыта подписан крупный внешнеторговый контракт по поставке элитных семян пшеницы в Монголию. Элитные сорта представляет собой лучшие по всем качествам, отборные сортовые семена, поступающие в производство. Кроме того, такие сорта имеют высокий уровень устойчивости к стрессовым факторам климата, что немаловажно для страны-импортера.

В рамках реализации данного проекта использован наиболее оптимальный и удобный способ расчетов между участниками сделки – документарный аккредитив. Россельхозбанк выступает гарантом расчётных обязательств по контракту: продавец уверен, что получит деньги, покупатель знает, что получит товар.