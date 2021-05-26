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Россельхозбанк помог ООО «Оникс» экспортировать элитную пшеницу в Монголию

  • 26/05/2021, 15:04
Россельхозбанк выступил партнером ООО «Оникс» в рамках сопровождения внешнеторговой сделки по поставке элитных семян пшеницы из Сибири в Монголию.

Группа компаний «Оникс» — одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний Сибирского региона, занимающаяся выращиваем, хранением и переработкой всех сельскохозяйственных зерновых и масличных культур —  пшеница, ячмень, горох, гречиха, чечевица, нут, рапс, лён. Оборот составляет более 200 тысяч тонн в год. Помимо работы на территории России ведется активная внешнеэкономическая деятельность в странах Евразийского Союза и Дальнего Зарубежья. Основные иностранные партнеры – это клиенты из Казахстана, стран Прибалтики.

С целью расширения географии сбыта подписан крупный внешнеторговый контракт по поставке элитных семян пшеницы в Монголию. Элитные сорта представляет собой лучшие по всем качествам, отборные сортовые семена, поступающие в производство. Кроме того, такие  сорта имеют высокий уровень устойчивости к стрессовым факторам климата, что немаловажно для страны-импортера.

В рамках реализации данного проекта использован наиболее оптимальный и удобный способ расчетов между участниками сделки – документарный аккредитив. Россельхозбанк выступает гарантом расчётных обязательств по контракту: продавец уверен, что получит деньги, покупатель знает, что получит товар.

«При поддержке Россельхозбанка нам открываются новые возможности сотрудничества по одному из наиболее перспективных направлений – экспорт на рынок Монголии. С банком мы давно успешно сотрудничаем, поэтому при выборе финансового гаранта ответ был очевиден. Россельхозбанк предложил наиболее оптимальные условия расчетов – аккредитив сроком на 3 месяца на условиях оплаты по факту отгрузки продукции. Использование этого инструмента при проведении сделки полностью исключает коммерческий риск обеих сторон», — подчеркнул директор ООО «Оникс» Дмитрий Трофимов.

«В последнее время наши клиенты все чаще используют документарные сделки, в частности аккредитивы. Подобная форма расчетов обеспечивает максимальную защиту интересов участников контракта и снижает риск неплатежа. Такая практика нам позволяет сделать вывод, что это наиболее оптимальная форма для проведения сделок в современном международном бизнесе», — пояснил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка (АО) Станислав Тишуров.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Россия

Теги : финансы РСХБ импорт ВЭД банки


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