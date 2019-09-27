Россельхозбанк помогает новосибирцам решить квартирный вопрос

Благодаря минимальной ставке 4,7% годовых по программе с господдержкой все чаще стали улучшать жилищные условия семьи с двумя и более детьми.



По статистике Новосибирского филиала Россельхозбанка за 8 месяцев 2019 года, каждая вторая сделка проходит с целью покупки готового жилья – квартиры в многоквартирном доме или жилого дома с земельным участком. Вторичное жилье продолжает оставаться в тренде, который поддерживают и относительно стабильные цены на недвижимость, и комфортные процентные ставки по ипотечным продуктам, и возможность заехать и жить в таких квартирах сразу после оформления сделки.



На долю жителей области приходится около 12% оформленных в 2019 году ипотечных кредитов. Чаще всего жители районов области приобретают дома с земельными участками, что объясняется высокой концентрацией данных объектов именно в сельской местности.



С начала года 10% ипотечных кредитов были оформлены с использованием материнского (семейного) капитала – как в качестве первоначального взноса, так и для частичного погашения кредита. Как правило, с использованием материнского капитала приобретаются многокомнатные квартиры, жилые дома с земельным участком или таунхаусы.



По словам директора Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислава Тишурова, в 2019 году банк неоднократно улучшал условия ипотечного кредитования . Текущий уровень процентных ставок составляет от 4,7% годовых – по программам с господдержкой и от 8,9% годовых – по стандартным программам.



Как отмечает директор компании Е1 Андрей Демидов, каждый четвертый клиент Е1 оформляет ипотечный кредит в Россельхозбанке.

— С банком комфортно работать – всегда оперативные решения по заявкам, профессиональные консультации, доброжелательное отношение. Кроме того, сотрудники Россельхозбанка регулярно участвуют в «Ипотечной субботе» – мероприятии Е1 для всех новосибирцев, заинтересованных в покупке недвижимости в ипотеку, — отметил Андрей Демидов.

Фото предоставлено пресс-службой банка