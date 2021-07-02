Россельхозбанк представил памятные монеты ко Дню семьи, любви и верности

Этот день связан с церковным православным праздником и почитанием святых Петра и Февронии, покровителей счастливого супружества. Памятник этим святым установлен в Нарымском сквере города Новосибирска. Изделия станут оригинальным и долговечным подарком, а также займут достойное место в коллекции нумизмата.

Памятные монеты изготовлены из серебра 999/1000 и продаются в нарядной упаковке. На зеркальном поле изображены обручальные кольца, в центре расположены образы Петра и Февронии в цветной печати, а также надписи на церковнославянском языке «СВ. КНЯЗЬ ПЕТР», «СВ. КН. ФЕВРОНИЯ». Сверху и снизу монету украшает угловой орнамент.

Запоминающимся подарком для любимых могут также стать монеты, выполненные в форме сердца и украшенные изображениями ангелов, цветов и влюбленных. Стоимость одной монеты составляет от 3,9 до 6 тыс. рублей, а эмоции ваших близких – бесценны.

В Новосибирском филиале РСХБ представлены и другие памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, изготовленные лучшими монетными дворами мира.

Для приобретения монет следует обратиться в отделения Россельхозбанка в Новосибирской области. Или позвонить по телефону 8 (383) 290-15-88 доб. 11-70