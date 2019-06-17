Россельхозбанк рефинансирует военную ипотеку

По программе РСХБ можно рефинансировать военную ипотеку на приобретение квартиры на вторичном или первичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Ставка кредитования составляет 9,5% годовых.

Продукт предназначен для военнослужащих, граждан РФ, проходящих военную службу по контракту и включенных в реестр участников НИС. Право на заключение договора целевого жилищного займа предоставляется не менее чем через три года участия в НИС. Срок кредитования составляет от 3 до 27 лет с максимальной суммой кредита ‒ 2,7 млн рублей. Рефинансировать можно военную ипотеку, оформленную ранее в любом банке.

— Новый продукт позволит помочь военнослужащим и их семьям рефинансировать имеющуюся ипотеку, изменив ставку и срок кредитования. При этом клиент может в любое время досрочно погасить кредит без ограничений, — отметила директор Департамента розничного бизнеса РСХБ (АО) Светлана Вишнякова.

Фото: пресс-служба банка