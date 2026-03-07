Для новосибирских выпускников-строителей хотят ввести обязательную отработку

Вслед за выпускниками медицинских вузов обязательную отработку по специальности могут ввести и для выпускников строительных вузов. С такой инициативой выступил Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

— Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации рассмотреть вопросы: о закреплении необходимости обязательной отработки по специальности для выпускников строительных ВУЗов, получивших образование за счет средств бюджета, — говорится в проекте рекомендаций по итогам круглого стола «Развитие кадрового потенциала строительной отрасли».

Предложение продиктовано острым кадровым голодом в строительной отрасли. По оценках разных экспертов, он составляет порядка 20-30%, а обеспеченность компаний специалистами продолжает снижаться. Ситуация усугубляется «старением рабочей силы» за счет роста доли работников пенсионного возраста.

— Среди рабочих специальностей наблюдается нехватка электромонтажников, электрогазосварщиков, слесарей-сантехников, бетонщиков, монтажников стальных и железобетонных конструкций, каменщиков, стропальщиков, арматурщиков, плотников, маляров, штукатуров, машинистов крана, машинистов бульдозера и других, — говорится в документе.

Возврат к механизму обязательного распределения призван обеспечить приток молодых специалистов на стройплощадки сразу после получения диплома.

Ранее директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин выделял нехватку кадров в качестве одного из факторов, создающих «идеальный шторм» на рынке строительства жилья.

— Речь не только о высококвалифицированных сотрудниках: представителей рабочих специальностей на рынке тоже дефицит. Острая нехватка кадров переросла в «войну зарплат». А это напрямую раздувает сметную стоимость проектов, — пояснял он.

Стоит отметить, что аналогичные инициативы звучат и в других отраслях. Так, депутат Заксобрания Новосибирской области, председатель ЗАО «Племзавод «Ирмень» Олег Бугаков выступал с предложением закрепить обязательную отработку в течение пяти лет для выпускников аграрных вузов. Обсуждалась возможность введения отработок и для студентов педагогических вузов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские работодатели перестали верить в кадровый голод.