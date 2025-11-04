Росстат посоветовал туристам пробовать в Новосибирске кебаб из медвежатины

Новосибирская область попала на карту нового проекта Росстата «Россия: 24 региона для путешествий». Из каждого федерального округа было отобрано по три региона с максимальным турпотоком. По каждому из них предлагается список достопримечательностей, много цифр, дающих представление о населении, территории, туристической инфраструктуре. И даются гастрономические рекомендации.

Туристам, которые собираются посетить Новосибирскую область, советуют попробовать три блюда: сибирские пельмени с начинками из дичи, кебаб из медвежатины и десерт таежный. К фотографии каждого блюда прилагается описание в одно предложение. Про кебаб из медвежатины говорится так: «кулинарное отражение сибирской дикой природы».

Гостям Красноярского края Росстат советует искать в ресторанах строганину северных рыб, карпаччо из оленины и сугудай из нельмы. В Иркутской области рекомендованы позы, бузы, байкальский омуль и соленая таежная черемша.

Ответ на вопрос, почему именно такие блюда были выбраны, можно найти в описании проекта. Там говорится, что информацией о самых вкусных национальных блюдах и любимых местах для посещения поделились сотрудники территориальных органов Росстата.

