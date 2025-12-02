Меньше, но дороже: сокращение производства в Новосибирске компенсируется ростом цен на продукцию

Индекс промышленного производства в Новосибирской области в январе–октябре 2025 года составил 98,1% (-2%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил Новосибирскстат. Относительно октября 2024-го падение более серьезное — до 91,6% (-8,4%). Напомним, в середине сентября прошлого года совет директоров ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки до 19%. В октябре она продолжила расти.

Судя по данным статистики, больше всего в регионе сократилось производство мебели — на 37,6%. За 10 месяцев было произведено продукции на 6 млрд рублей — это на 25% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Участники рынка уже предупреждают, что в 2026 году кухни и корпусная мебель могут прибавить в цене до 30%, офисная — до 25%, а детская — до 20%.

На втором месте по падению — производство кокса и нефтепродуктов (на 36,1%).

На третьем — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 26,3%).

В полиграфии просадка производства составила 19,4%. При этом стоимость оказанных услуг в отрасли составила 4,6 млрд рублей, что всего на 2% меньше, чем годом ранее.

В производстве одежды просадка составила 17,6%, текстильных изделий — 15,7%. Судя по данным Новосибирскстата, в регионе произведены почти 159 тысяч штук брюк, бриджей, шорт из текстильных материалов — производство упало на 25% к аналогичному уровню 2024 года, чулочно-носочных изделий — 3,5 млн пар (-18%). Местные компании произвели 435,1 тысячи штук женских платьев (-7,6%), 165,5 тысячи юбок (-2,4%).

Участники рынка ранее рассказывали Infopro54, что компании отрасли предпочитают размещать заказы на продукцию за рубежом, в том числе из-за дефицита кадров и роста расходов.

В топ-3 видов деятельности, показавших наибольший рост, вошли производство прочих транспортных средств и оборудования — 120,7%, производство машин и оборудования, не включенных в иные группировки, — 117,9%, металлургическое производство — 115,5%. На 20% (до 2,2 млрд) рублей выросло производство медицинских инструментов и оборудования.

Судя по данным Новосибирскстата, четыре региона Сибири по итогам 10 месяцев 2025 года показали рост индексов промышленного производства: Республики Хакасия, Алтай, Тыва и Омская область.