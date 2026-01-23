Поиск здесь...
Молодежь ценит выгоду и активно использует подписки

Дата:

Анализ потребительской активности также показал, что самыми популярными категориями покупок у молодых людей стали супермаркеты, кафе и рестораны, а также маркетплейсы

В связи с приближающимся Днем студента в России, специалисты ВТБ изучили структуру расходов держателей молодежных карт. Анализ потребительской активности показал, что наиболее востребованными направлениями трат у молодых людей оказались магазины продуктов, заведения общепита (кафе и рестораны), а также онлайн-платформы для покупок.

Помимо этого, в перечень часто используемых категорий вошли товары для обустройства дома, оплата проезда в общественном транспорте, покупка одежды и обуви, приобретение электроники, лекарств в аптеках, пользование услугами такси и заправки автомобилей. Средняя сумма одной операции в этих категориях составила 1700 рублей. Самые крупные траты пришлись на электронику (около 5800 рублей в среднем), покупки на маркетплейсах (2700 рублей) и в магазинах, торгующих одеждой и обувью (2600 рублей).

Наиболее активно молодежной картой пользовались жители Курганской области, Севастополя, Республики Крым, территории Архангельской области и Чувашской Республики. Самые крупные средние чеки зафиксированы в Дагестане, Ненецком автономном округе, в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Калужской области.

Современной молодежи важно не только использовать карту для оплаты, но и извлекать максимальную пользу из каждой покупки.

— Мы наблюдаем, что наши молодые клиенты сочетают онлайн-шопинг, развлечения и повседневные расходы. Также они активно используют сервис подписки на музыку, электронные книги и кино, — подчеркнул Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Фото: freepik.com/Автор: gpointstudio 

