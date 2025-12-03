Сбережения и инвестиции: чего ждать в 2026 году

Состоятельные клиенты все чаще отдают предпочтение инвестиционным инструментам по сравнению с традиционными сберегательными продуктами. Согласно данным, озвученным членом правления ВТБ Дмитрием Брейтенбихером на 16-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!», доля инвестиционных решений в портфелях состоятельных клиентов увеличится с 27% в 2024 году до 38% в 2026 году.

В 2024 году структура активов клиентов Private Banking и «Привилегия» состояла из 73% классических пассивов и 27% инвестиционных решений. Ситуация изменилась в 2025 году, когда соотношение стало 69% и 31% соответственно. Ожидается, что в 2026 году тенденция сохранится, и инвестиционные инструменты будут составлять уже 38% портфеля.

Дмитрий Брейтенбихер отметил, что снижение жесткости денежно-кредитной политики стимулирует переход состоятельных инвесторов от сберегательной стратегии к инвестиционно-сберегательной. После консервативных активов, таких как ОФЗ, золото и ЗПИФы недвижимости, внимание привлекают и другие инструменты фондового рынка, включая такие современные и инновационные, как ЦФА.

Также наблюдается повышенный интерес к фондам прямых инвестиций. Например, стоимость чистых активов фонда «Pre IPO 2» превысила 6,3 млрд рублей, что почти на 4 млрд рублей больше, чем в начале года.

Искусственный интеллект играет важную роль в росте числа розничных инвесторов и популярности инвестиционных решений. По прогнозам, более половины активных состоятельных инвесторов будут использовать ИИ-инструменты для дополнительной проверки продуктов и оценки альтернативных вариантов.