Yandex Zen RuTube
Кардиолог из Новосибирска объяснила действия при пороке сердца у плода

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Своевременная диагностика даёт время для принятия взвешенных решений

Кардиологи рассказали о порядке действий для беременных женщин при выявлении у плода врождённого порока сердца. Специалисты подчеркнули, что современные методы пренатальной диагностики, включая УЗИ-скрининг и эхокардиографию плода, позволяют обнаруживать такие аномалии на ранних и средних сроках беременности с высокой точностью.

По словам заведующей отделом организации медицинской деятельности Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина, врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Натальи Новиковой сегодня медицина позволяет распознавать врождённые пороки сердца на ранних и средних сроках беременности.

— Это даёт возможность принять необходимые меры, будь то прерывание беременности или подготовка к рождению ребёнка, которому сразу после появления на свет потребуется немедленная кардиологическая или кардиохирургическая помощь, — рассказала она ГОРСАЙТУ.

Эксперт подчеркнула, что ключевым шагом для благоприятного исхода является максимально ранняя постановка на учёт в женской консультации и строгое следование поэтапной программе наблюдения.

По словам Натальи Новиковой, с некоторыми врожденными пороками ребёнок после своевременного хирургического или иного медицинского лечения может жить полноценной жизнью.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году.

Источник фото: freepik.com, автор- onlyyouqj

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : врожденный порок сердца беременность

737
0
0
Свыше 17% новосибирцев работают в формате частичной занятости
Самая большая музыкальная школа НСО откроет двери 1 сентября 2026 года

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

