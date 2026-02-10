Кардиолог из Новосибирска объяснила действия при пороке сердца у плода

Кардиологи рассказали о порядке действий для беременных женщин при выявлении у плода врождённого порока сердца. Специалисты подчеркнули, что современные методы пренатальной диагностики, включая УЗИ-скрининг и эхокардиографию плода, позволяют обнаруживать такие аномалии на ранних и средних сроках беременности с высокой точностью.

По словам заведующей отделом организации медицинской деятельности Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина, врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Натальи Новиковой сегодня медицина позволяет распознавать врождённые пороки сердца на ранних и средних сроках беременности.

— Это даёт возможность принять необходимые меры, будь то прерывание беременности или подготовка к рождению ребёнка, которому сразу после появления на свет потребуется немедленная кардиологическая или кардиохирургическая помощь, — рассказала она ГОРСАЙТУ.

Эксперт подчеркнула, что ключевым шагом для благоприятного исхода является максимально ранняя постановка на учёт в женской консультации и строгое следование поэтапной программе наблюдения.

По словам Натальи Новиковой, с некоторыми врожденными пороками ребёнок после своевременного хирургического или иного медицинского лечения может жить полноценной жизнью.

