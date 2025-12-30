Самые популярные имена детей в декабре 2025 года назвали в Новосибирске

С 1 января 2026 года в России вступает в силу ряд федеральных законов, которые вносят существенные изменения в налоговую, социальную и экономическую сферы. Эти нововведения напрямую затронут жителей и бизнес Новосибирской области.

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Льготная ставка в 10% сохраняется для социально значимых товаров: продуктов питания, детских товаров и лекарств. Цены в магазинах и договорах, где НДС выделен отдельно, автоматически пересчитают с новой ставкой. Если договор заключен до конца 2025 года и цена указана «с НДС 20%», то с 2026 года поставщик вправе доначислить 2%.