Самые популярные имена детей в декабре 2025 года назвали в Новосибирске

В управлении ЗАГС по Новосибирской области сообщили о редких и популярных именах, которыми родители назвали детей, родившихся в декабре 2025 года.
Самыми необычными именами для мальчиков стали: Халлид, Рамир, Оятилло, Эрбайхан, Аюб.
В список необычных имён для девочек вошли: Алана, Нисо, Согдиана, Афнан, Николь-Малика.
В декабре самыми популярными именами для мальчиков в области стали: Александр (533), Михаил (589), Артём (466), Матвей (357) и Иван (369). Самые востребованные женские имена: Ева (430), София (425), Анна (370), Варвара (347), Виктория (317).
