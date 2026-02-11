«Сибирь» одержала крупную победу в КХЛ

В Новосибирске хоккейный клуб «Сочи» уступил «Сибири» со счетом 1:10 в матче 52-го тура Континентальной хоккейной лиги сезона 2025/2026.

Первый период команды провели активно. На 15-й минуте Вячеслав Лещенко получил удаление, и «Сибирь» воспользовалась численным преимуществом. Егор Петухов, нападающий «Сочи», впервые забросил шайбу в этом матче.

Во втором отрезке новосибирцы переломили ход игры. За двадцать минут шайба шесть раз пересекла линию ворот южан. Вячеслав Лещенко сравнял счет, а канадец Тэйлор Бек вывел «Сибирь» вперед. Вскоре Архип Неколенко и Энди Андреофф укрепили преимущество хозяев. Незадолго до перерыва Андрей Чуркин забил гол, а Лещенко оформил дубль.

В начале третьего периода на последнем рубеже «Сочи» вышел Алексей Щетилин, заменив Павла Хомченко. Оставшееся время Энди Андреофф, Илья Федотов, Антон Косолапов и Тэйлор Бек помогли «Сибири» одержать уверенную победу со счетом 10:1. Для голкипера «Сочи» Павла Хомченко этот матч стал 150-м в КХЛ.

«Сибирь» занимает восьмую строчку в Восточной конференции КХЛ с 53 очками, а «Сочи» — десятую в Западной с 37 очками.

