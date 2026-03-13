В поисках слов-нелегалов: в Новосибирске филолог и юрист объяснили, как проверять иностранные слова

В Новосибирске юристы регистрируют рост запросов, связанных с русификацией. С 1 марта в России вступили в силу ограничения в использовании иностранных слов в публичной информации, предназначенной для потребителей. Компании и организации проводят проверки своих сайтов, соцсетей, вывесок, афиш и уже понимают, что проблема оказалась серьезней, чем казалось ранее: вне закона оказалось очень много слов, которые давно в употреблении и кажутся «своими».

Редакция Infopro54 провела экспресс-опрос среди руководителей компаний и НКО и выяснила, что основные стратегии в поисках слов-нелегалов это: найти в команде самого грамотного и попросить его вместе с юристом все вычитать, а также найти и протестировать сервисы, которые быстро проверяют слово по нормативным словарям русского языка. Такие сервисы уже предлагают различные агентства и компании, которые разрабатывают сайты, занимаются продвижением. Они быстро работают, но, как правило, проверяют слово по одному словарю, а их разработчики предупреждают, что результат проверки является справочной информацией и не заменяет официальной юридической консультации. Юристы в свою очередь советуют проводить проверку на официальных ресурсах.

— Даже слово, написанное кириллицей, может быть признано иностранным, если его нет в нормативных словарях русского языка. Всего их четыре, они размещены на сайте Института русского языка им. В. В. Виноградова в разделе «Нормативные словари». Если слово отсутствует в этих словарях — оно считается иностранным, и нужно использовать русский аналог, — рассказала Infopro54 директор Патентно-правового центра «Сибирь Патент», патентный поверенный Александра Болотова.

На указанном сайте словари представлены в формате pdf. Эксперты признают, что навигация по ним затруднена — нужно листать словари постранично, чтобы найти нужное слово. В таком же виде словари есть на справочно-информационном портале Грамота.ру. Привыкнуть и приноровиться к поиску в таком формате можно, но все ждут более удобного и универсального сервиса проверки слов.

— Ранее был анонсирован запуск цифровой платформы Национального словарного фонда в конце 2025 года. Но в настоящий момент обнаружить ее в интернете не удалось. Естественно, существование цифрового формата максимально оптимизирует задачу поиска слова, информации о нем (о его написании, значении, произношении, грамматических формах). На Грамоте.Ру с 1 марта появилась специальная опция «Проверьте слово по словарям русского как государственного». Эта проверка осуществляется на основе четырех новых словарей (орфографического, орфоэпического, словаря иностранных слов и толкового словаря), созданных в рамках государственного проекта, направленного на защиту русского языка от чрезмерных заимствований. Там есть два варианта поиска: сразу по четырем словарям (выполняется в автоматическом режиме) и по конкретному словарю (вручную). По моим наблюдениям, результаты могут не совпадать, — рассказала Infopro54 кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Гуманитарного института НГУ Оксана Исаченко.

В качестве примера филолог привела слово «гаджет». Оно есть в словнике «Толкового словаря государственного языка Российской Федерации». Но автоматический поиск дает другой результат: это слово якобы отмечено только в «Орфографическом словаре русского языка как государственного языка Российской Федерации».

— Когда этот проект начинался, его участники обещали координировать свои действия, чтобы избежать расхождений и несовпадений. Как я поняла, суть координации должна была сводиться к утверждению общего для всех словарей лексического состава (словника). Как видим, пока есть разногласия и разночтения. Но уже понятно, как с этим работать. Если слово «гаджет» зафиксировано хотя бы в одном из указанных государственных словарей, значит, его можно использовать без опаски. Вот такой, исключительно формальный, подход. Не могу пока представить, как технически осуществить задачу исполнения нового закона. Готовы ли мы проверять каждое «подозрительное» слово на соответствие одобряемому и утвержденному? Мы так привыкли к словам, которые попали под запрет, что вероятность допустить правонарушение практически гарантирована, — говорит Оксана Исаченко.

Даже беглый анализ сайтов компаний, описаний товаров на маркетплейсах, анонсов форумов и конференций, которые проводят органы власти, показывает, что далеко не все проверили и исправили тексты согласно требованиям закона. Эксперты считают, что интенсивность русификации будет зависеть от активности надзорных органов: если проверки и штрафы за нелегализованные заимствования станут реальностью, то начнется активное переписывание всего.

Ранее редакция подробно рассказывала о требованиях закона о русификации и о том, что будет со словами, которым на первый взгляд трудно найти русский аналог.