Слушатели «Школы фермера» в Новосибирской области планируют создать сервисный центр для малых хозяйств

После обучения в «Школе фермера» от Россельхозбанка новосибирский предприниматель Наталья Першина планирует вместе с командой реализовать идею создания сервисного центра для личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и малого агробизнеса. Центр может быть открыт в Колыванском районе. Он будет предоставлять в аренду сельхозтехнику и оборудование, оказывать маркетинговые, ветеринарные и бухгалтерские услуги. Проект позволит сельским предпринимателям повысить рентабельность своего бизнеса и вывести его на новый уровень.

«Школа фермера» стартовала одновременно в четырех пилотных регионах: Новосибирской области, Ставропольском крае, Республике Башкортостан и Московской области. Одна из задач Школы – помочь создавать рентабельный бизнес, повышать уровень компетенций в сельском хозяйстве.

Социальный психолог Наталья Першина более десяти лет назад присоединилась к созданному ее коллегой-фермером Александром Глухих небольшому хозяйству. Предприятие располагалось в селе Скала Колыванского района, его основной задачей было обеспечить овощами людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наталья тогда вместе с коллегами развивала программы реабилитации и дома милосердия. Постепенно хозяйство разрасталось. Сейчас Першина по-прежнему занимается социальной деятельностью, ее команда поддерживает несколько домов милосердия, а бизнес вырос и разделился на молочное и мясное направления. Зарегистрировано два предприятия – КФХ «Успешное» и КФХ «Агро Успех». Создан и кооператив, который приобретает молоко у небольших хозяйств, его возглавил Александр Глухих. Председатель кооператива также проявил заинтересованность в организации сервисного центра.

Идея проекта была предложена на одном из занятий «Школы фермера». Она показалась Наталье Першиной перспективной, поскольку предприниматель по собственному опыту знает, как сложно небольшим хозяйствам наладить производство и приобрести необходимую технику.

— Я пришла на Школу, чтобы получить знания по экономике, научиться просчитывать рентабельность, сроки окупаемости проектов. Во время обучения нам было рассказано о перспективных направлениях бизнеса, которые стоит развивать на селе. Одно из таких – создание сервисного центра, предоставляющего услуги фермерам и личным подсобным хозяйствам. Например, у мелких хозяйств нет хорошего быка-производителя, и им содержать крупного быка дорого. А центр может предоставлять его, например, на неделю. Или, например, один менеджер может реализовывать продукцию нескольких хозяйств, и это опять же экономия на его услугах для селян. Еще одно важное направление – предоставление в аренду техники, например, погрузчика, — перечислила Наталья Першина.

В настоящее время молодой кооператив планирует приобрести к уже имеющимся землям участок площадью 200 гектаров для дальнейшего развития своего хозяйства и создания сервисного центра.

Директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров заметил, что Банк заинтересован в развитии своих клиентов.

— Данный проект может благоприятно сказаться на рентабельности небольших предприятий и высвободить оборотные средства для их дальнейшего развития. Нам особенно приятно участвовать в проектах, идеи которых возникли именно в «Школе фермера». Если этот центр будет эффективно работать и станет востребованным, Банк рассмотрит возможность поддержки его тиражирования, — сказал Станислав Тишуров. — Сотрудникам министерства сельского хозяйства Наталья Першина хорошо известна, это успешный предприниматель, а кооператив получил в этом году грантовую поддержку. Всего с начала 2020 года грантовая поддержка в нашей области была предоставлена на сумму более 213 млн. рублей. Гранты позволяют поддержать начинающих фермеров, направить средства на реализацию агростартапов, развитие семейных животноводческих ферм и материально-технической базы кооперативов. Безусловно, государственная поддержка оказывает существенное влияние на динамичный рост фермерского сектора в регионе: несколько последних лет в нашей области растет как число фермерских хозяйств, так и объемы производимой ими продукции, — отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

«Школа фермера» — первая в России площадка, на которой объединены возможности и ресурсы Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров.

Слушатели освоят передовые методы ведения фермерского хозяйства, повысят финансово-экономическую грамотность, познакомятся с новейшими агротехнологиями, смогут пройти практику на ведущих предприятиях АПК.

Фото предоставлено пресс-службой банка