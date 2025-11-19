Рекламодателям

Прокуратура проверила 900 учреждений образования Новосибирской области

  • 19/11/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
Прокуратура проверила 900 учреждений образования Новосибирской области
Этот процесс стартовал после обрушения школы в Татарске в сентябре

В Новосибирской области работает около 1500 учреждений образования: детские сады, школы, учреждения дополнительного образования. Проверки прокуратуры прошли в 900 из них. Среди наиболее частых замечаний: несоблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости.

Самые серьезные нарушения пока выявлены в трех объектах. Это обрушившаяся в школа в Татарске и школа в Искитимском районе. Как сообщал следственный комитет, здание образовательного учреждения 1961 года постройки находится в аварийном состоянии: отсутствует канализационная система, из-за повышенной влажности в помещениях распространился грибок. Износ строения составляет 100 %.

— Эта школа по своему техническому состоянию не могла принимать детей и надлежащим образом организовывать учебный процесс. Проблема на сегодня решена. Дети переведены в другие школы и продолжают учиться, — отметил заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь.

В Татарске также выявили помещение, где была расположена секция по боксу. Его техническое состояние также не отвечало необходимым требованиям. В итоге эксплуатация объекта была приостановлена, а дети переведены в универсальные секции.

Ранее прокуратура сообщала, что еще одна школа №13 в Коченево имеет видимые повреждения фундамента. Директору было вынесено представление по факту ненадлежащего проведения эксплуатационного контроля за состоянием здания образовательного учреждения с привлечением специализированной организации.

На сегодняшний день прокуратуре осталось проверить 600 образовательных учреждений. Эту работу ведомство планирует завершить к концу 2025 года.

Кроме того, в регионе начались проверки учреждений здравоохранения. К их состоянию у ведомства также возникло много вопросов. Например, в ноябре в Новосибирске, в городской детской больнице № 1 на улице Вертковская, в одной из палат рухнул потолок.

— Прошедший год показал нам что есть проблемы и в этой сфере. Они связаны с непроведением ремонтов, доступность для людей с ограниченными возможностями, противопожарной и антитеррористической защищенностью, — пояснил Рудь.

В 2025 году проверки прошли в 20 медучреждениях, и эта работа продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что после обрушения школы Татарске губернатор Новосибирской области поручил провести оценку качества проверок состояния социальных объектов в регионе. 

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

1 183

Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : проверка соцобъектов Обрушение в школе


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Госдуме России деструктивный контент хотят приравняют к экстремистскому
19/11/25 16:00
Власть Общество Право&Порядок
На форуме "Дикоросы" в Новосибирске провели шаманский обряд очищения
19/11/25 15:35
Общество
Снижение порога НДС в России ударит по бизнесу с выручкой около 25 млн в год
19/11/25 15:00
Бизнес Власть
Прокуратура проверила 900 учреждений образования Новосибирской области
19/11/25 14:30
Власть Образование Общество
Свыше пяти тысяч вакансий поваров и кондитеров разместили новосибирские компании
19/11/25 14:00
Бизнес Общество
Минздрав прокомментировал смерть школьника в Новосибирской области
19/11/25 13:30
Медицина Общество
«Рынок остывает»: количество вакансий в Новосибирской области снизилось на 23%
19/11/25 13:00
Бизнес Общество
Гёдза вместо пельменей: в магазинах Новосибирска зарегистрирован резкий рост спроса на продукты из Азии
19/11/25 12:30
Бизнес Общество Рынки
Убежать от зимы: где в Крыму россияне покупают квартиры для отдыха
19/11/25 12:10
Недвижимость
«За душу взяло»: новосибирские дети покорили импровизированным концертом пассажиров столичной подземки
19/11/25 12:00
Общество
«Вам сколько отрезать?»: россиянам предлагают покупать квартиры по квадратным метрам без ипотеки
19/11/25 11:30
Власть Недвижимость Общество
Мошенники рассылают видео больных животных для выманивания денег в Новосибирске
19/11/25 11:00
Общество Право&Порядок
«Нам говорили, что Хилок — все!»: жители поселка под Новосибирском пожаловались на незаконную торговлю
19/11/25 10:30
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирской области БПЛА начали следить, где животноводы складируют навоз
19/11/25 10:00
Агропром Бизнес Общество
«Мы это уже проходили»: производство цемента в Новосибирской области возвращается к уровню 2017 года
19/11/25 9:30
Бизнес Промышленность
Новосибирск стал центром притяжения для IT-талантов
19/11/25 9:00
Технологии
Во всех книжных магазинах Новосибирска срочно изъяли один роман Стивена Кинга
19/11/25 8:30
Бизнес Общество
«Под влиянием нейросетей»: в Новосибирске выросло количество тату-салонов
18/11/25 19:00
Бизнес Общество
«Вместо электросамокатов»: в новосибирских парках начали сдавать в аренду электроснегокаты
18/11/25 18:00
Бизнес Город Общество
Новую схему мошенников на сайтах знакомств выявили в Новосибирске
18/11/25 17:30
Общество Право&Порядок
Популярное
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять