Прокуратура проверила 900 учреждений образования Новосибирской области

В Новосибирской области работает около 1500 учреждений образования: детские сады, школы, учреждения дополнительного образования. Проверки прокуратуры прошли в 900 из них. Среди наиболее частых замечаний: несоблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости.

Самые серьезные нарушения пока выявлены в трех объектах. Это обрушившаяся в школа в Татарске и школа в Искитимском районе. Как сообщал следственный комитет, здание образовательного учреждения 1961 года постройки находится в аварийном состоянии: отсутствует канализационная система, из-за повышенной влажности в помещениях распространился грибок. Износ строения составляет 100 %.

— Эта школа по своему техническому состоянию не могла принимать детей и надлежащим образом организовывать учебный процесс. Проблема на сегодня решена. Дети переведены в другие школы и продолжают учиться, — отметил заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь.

В Татарске также выявили помещение, где была расположена секция по боксу. Его техническое состояние также не отвечало необходимым требованиям. В итоге эксплуатация объекта была приостановлена, а дети переведены в универсальные секции.

Ранее прокуратура сообщала, что еще одна школа №13 в Коченево имеет видимые повреждения фундамента. Директору было вынесено представление по факту ненадлежащего проведения эксплуатационного контроля за состоянием здания образовательного учреждения с привлечением специализированной организации.

На сегодняшний день прокуратуре осталось проверить 600 образовательных учреждений. Эту работу ведомство планирует завершить к концу 2025 года.

Кроме того, в регионе начались проверки учреждений здравоохранения. К их состоянию у ведомства также возникло много вопросов. Например, в ноябре в Новосибирске, в городской детской больнице № 1 на улице Вертковская, в одной из палат рухнул потолок.

— Прошедший год показал нам что есть проблемы и в этой сфере. Они связаны с непроведением ремонтов, доступность для людей с ограниченными возможностями, противопожарной и антитеррористической защищенностью, — пояснил Рудь.

В 2025 году проверки прошли в 20 медучреждениях, и эта работа продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что после обрушения школы Татарске губернатор Новосибирской области поручил провести оценку качества проверок состояния социальных объектов в регионе.