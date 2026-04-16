Новосибирцам рассказали об опасности лунной гонки

Сверхдержавы снова смотрят на серый спутник Земли. Полвека назад высадка на Луну была вопросом престижа двух держав. Сегодня ситуация изменилась. На кону не просто флаг на грунте, а доступ к ресурсам и контроль ближнего космоса. США, Китай и Россия снова в гонке. Основное внимание ученые уделяют полярным областям Луны.

— Освоение Луны будет происходить в её полярных областях, примечательных тем, что там обнаружен локальный водяной лёд. Он интересен тем, что, скорее всего, скапливался там в течение миллиардов лет. — рассказал Горсайту член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

По его словам, лед можно использовать для нужд космонавтов: разложив на водород и кислород, получить топливо и воздух для дыхания. Именно поэтому лунные базы хотят строить на Южном полюсе. Кроме воды, на Луне есть и другие ценные ресурсы — гелий-3 для термоядерного синтеза и редкоземельные металлы.

Ученый отметил, что сегодня освоение Луны перестает быть чисто научной задачей. В США уже разрабатывают военные модули, а программа «Артемида» подается как ключ к доминированию. Кто первым создаст на спутнике навигацию, склады топлива и пункты связи, тот получит стратегическое преимущество.

С научной точки зрения Луна — идеальная лаборатория. Отсутствие атмосферы превратило её в капсулу времени с историей Солнечной системы. А слабая гравитация делает спутник трамплином для полетов к Марсу.

Добыча полезных ископаемых на Луне, по мнению эксперта, пока далекая перспектива. К тому же деятельность человека не должна навредить спутнику, иначе изменится климат на Земле.

Максим Литвак добавил, что формально Луну нельзя объявить чьей-то собственностью по договору 1967 года. Однако США уже пытаются сделать зоны вокруг своих баз закрытыми для других стран. Юридического механизма дележа лунных ресурсов не существует, и это главная опасность новой космической гонки.

