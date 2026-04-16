Новосибирцам рассказали об опасности лунной гонки

Освоение спутника может изменить климат на Земле

Сверхдержавы снова смотрят на серый спутник Земли. Полвека назад высадка на Луну была вопросом престижа двух держав. Сегодня ситуация изменилась. На кону не просто флаг на грунте, а доступ к ресурсам и контроль ближнего космоса. США, Китай и Россия снова в гонке. Основное внимание ученые уделяют полярным областям Луны.

— Освоение Луны будет происходить в её полярных областях, примечательных тем, что там обнаружен локальный водяной лёд. Он интересен тем, что, скорее всего, скапливался там в течение миллиардов лет. — рассказал Горсайту член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

По его словам, лед можно использовать для нужд космонавтов: разложив на водород и кислород, получить топливо и воздух для дыхания. Именно поэтому лунные базы хотят строить на Южном полюсе. Кроме воды, на Луне есть и другие ценные ресурсы — гелий-3 для термоядерного синтеза и редкоземельные металлы.

Ученый отметил, что сегодня освоение Луны перестает быть чисто научной задачей. В США уже разрабатывают военные модули, а программа «Артемида» подается как ключ к доминированию. Кто первым создаст на спутнике навигацию, склады топлива и пункты связи, тот получит стратегическое преимущество.

С научной точки зрения Луна — идеальная лаборатория. Отсутствие атмосферы превратило её в капсулу времени с историей Солнечной системы. А слабая гравитация делает спутник трамплином для полетов к Марсу.

Добыча полезных ископаемых на Луне, по мнению эксперта, пока далекая перспектива. К тому же деятельность человека не должна навредить спутнику, иначе изменится климат на Земле.

Максим Литвак добавил, что формально Луну нельзя объявить чьей-то собственностью по договору 1967 года. Однако США уже пытаются сделать зоны вокруг своих баз закрытыми для других стран. Юридического механизма дележа лунных ресурсов не существует, и это главная опасность новой космической гонки.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ученые создали многофокусный VR-шлем для подготовки космонавтов.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Роскосмос планирует построить лунную электростанцию к 2036 году

Автор: Артем Рязанов

Россия планирует построить лунную электростанцию к 2036 году, сообщил «Роскосмос». Компания заключила контракт с НПО им. Лавочкина для выполнения этих работ.

«Роскосмос» объяснил, что лунная электростанция нужна для долгосрочного энергоснабжения российской лунной программы. Она будет снабжать энергией луноходы, обсерватории и объекты инфраструктуры Международной научной лунной станции.

В Новосибирске ищут аниматоров для создания фильма о Юрии Кондратюке

Автор: Юлия Данилова

«Музей Новосибирска» ищет подрядчика для создания анимационного видео о деятельности советского инженера, одного из основоположников космонавтики Юрия Кондратюка в сфере освоения космоса на примере лунной миссии и исследования Венеры в СССР.

Как отмечается в тендерной документации, основная задача фильма: показать вклад Ю.В. Кондратюка и Новосибирска в освоение космоса, в том числе рассказать о космических разработках и исследованиях в доступной форме. Длительность анимации в цикле не менее 6 минут. Отображаемый на экране видеоконтент должен реагировать на присутствие людей, их приближение. Срок исполнения контракта — 4 месяца. Стартовая цена контракта — 7,8 млн рублей.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

