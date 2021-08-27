Стартовал прием заявок на обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка

Проект «Школа фермера» создан в 2020 году для повышения навыков ведения сельского хозяйства и продвижения фермерства с помощью лучших практик ведения бизнеса. В Новосибирской области образовательная программа стартует третий раз и реализуется на базе Аграрного университета при поддержке Министерства сельского хозяйства.

С сентября 2020 года в регионе успешно реализованы два потока по темам: «Переработка и механизмы реализации продукции. Оптимизация затрат через кооперацию» и «Фермер – организатор производства». По инициативе Россельхозбанка три наиболее рентабельных и значимых для АПК области бизнес-проекта получили гранты.

«Школа фермера» объединяет возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере агропромышленного комплекса. Слушатели проходят теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агро-технологиями, получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами. Учебный курс состоит из теоретических и практических, выездных занятий на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах Новосибирской области. Выпускники получают документы государственного образца о профессиональной переподготовке.

К участию приглашаются все желающие развить навыки ведения фермерского предпринимательства на селе и получить новые знания в отраслях сектора АПК: предприниматели без опыта ведения агробизнеса, начинающие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, действующие фермеры, зарегистрированные на сельской территории Новосибирской области.

Прием заявок на участие в проекте открыт до 20 сентября 2021 года. Заполненные заявку и анкету необходимо направить на адрес электронной почты cvon@nso.ru. Отбор слушателей для участия в обучающей программе осуществляется на конкурсной основе по итогам анализа заполненных анкет. Контактные телефоны: 8 (383)238-65-59, 238-65-56.