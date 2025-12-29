В Новосибирской области мало своих огурцов и томатов

Позитивные тренды

Угольная отрасль восстанавливает экспорт

Угольные компании к концу года зафиксировали увеличение добычи и экспорта благодаря восстановлению мировых цен. Об этом говорится в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

— После нескольких месяцев снижения в сентябре – октябре добыча в Сибири, в частности в Кузбассе, выросла. Более того, экспорт угля, по оперативным данным, увеличился примерно на четверть в годовом выражении после шести месяцев непрерывного спада. Восстановление мировых угольных цен и возможность железных дорог перевезти дополнительные объемы позволили нарастить угольный экспорт, — отмечает Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка.

По оперативным данным Минугля Кузбасса, ликвидировано отставание в перевозке кузбасского угля в рамках соглашения о гарантированных объемах вывоза в восточном направлении. В октябре, впервые с начала года, увеличились поставки на внутренний рынок. В результате добыча в Кузбассе росла два месяца подряд.

— Однако, по мнению крупного сибирского бизнеса, текущего роста цен недостаточно для восстановления отрасли. Многие компании по-прежнему работают в убыток, чтобы не терять покупателей, — говорится в докладе Банка России.

К примеру, крупный региональный производитель в рамках действующих контрактов нарастил добычу, но выручка компании за третий квартал 2025 года сократилась на треть, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Рост физического объема экспорта лишь частично компенсировал годовое падение экспортных цен, пояснили в компании.

АПК на максимуме

Более позитивная ситуация — в агропромышленном комплексе Новосибирской области.

— Уровень загрузки мощностей на предприятиях сельского хозяйства находится возле своих исторических максимумов, что обусловлено ростом внутреннего спроса и высоким урожаем 2025 года. Предприятия, занимающиеся выращиванием овощей закрытого грунта, сообщили о полной загрузке мощностей, так как региональное производство томатов и огурцов не покрывает полностью потребности региона, — уточняется в отчете.

В Банке России считают, что АПК области сохраняет потенциал роста, так как высокий внутренний спрос стимулирует инвестиции в расширение аграрных мощностей. Напомним, ранее в Минсельхозе региона сообщали, что Новосибирская область уже несколько лет профицитна по производству овощей закрытого грунта и поставляет их в другие регионы, вплоть до Дальнего Востока. Тем не менее Группу «Горкунов» в 2024 году уговаривали построить в Новосибирске еще один тепличный комплекс.

Со знаком «минус»

Цветная металлургия ищет новые рынки

Промышленное производство в округе в целом снизилось. Так, выпуск в цветной металлургии в третьем квартале сократился на 1,5%. Проблему избыточных запасов, сформировавшихся из-за экспортных ограничений, которые сохраняются третий год, крупные производители из отрасли решали в том числе поисками новых рынков сбыта.

— Уровень избыточных запасов все еще выше нормы, несмотря на рост поставок в Азию и поиск новых рынков сбыта внутри страны, — комментирует Марина Асаралиева.

Крупный сибирский производитель в ходе опроса ЦБ отметил, что компания реализует проекты по расширению потребления металлопродукции на российском рынке — от товаров народного потребления до технологически сложных продуктов. Это помогает обеспечивать рост продаж металлов в России. Другой крупный производитель рассказал, что большая часть расходов уходит на поддержание текущей деятельности, а инвестиции в развитие сведены к минимуму. Из-за снижения доходов финансирование части проектов отложено или отменено. Ситуацию усугубляют перебои с поставками техники и расходных материалов.

В отдельных случаях недоступность импорта является причиной неблагоприятного состояния основных средств. При этом промышленные предприятия Сибири сообщили, что создают собственные мощности по перелицовке узлов и деталей, формируют заказы в профильные компании по изготовлению агрегатов, импорт которых затруднен.

Меньше электричества

Сокращение объемов промышленного производства в цветной и черной металлургии, нефтепереработке и химической отрасли привело к снижению спроса на электроэнергию со стороны промышленных предприятий, а также сокращению ее выработки в Сибири почти на 4% в годовом выражении.

— Наибольшее снижение энергопотребления (на 7%) зафиксировано в Иркутской области. Наряду с динамикой промышленного производства, это связано с введенным в апреле 2025 года полным запретом на майнинг криптовалют, который действует в регионе до 2031 года. Несмотря на снижение потребления, в регионе сохраняется проблема энергодефицита, — отмечается в докладе Банка России.

Для ее решения планируется строительство новых генерирующих мощностей не только в Иркутской области, но и в соседних Бурятии и Забайкалье. Так, программой развития энергосистемы Забайкальского края до 2030 года предусмотрено значительное увеличение солнечной генерации (в десять раз относительно 2025 года).

По туризму ударили скидки и погода

Аномально теплая погода в ноябре сместила начало активного горнолыжного сезона на вторую половину декабря. В результате отдельные отели и гостевые дома предлагали скидки до 30% на весь декабрь.

— Сибирские туроператоры снизили цены на зарубежные туры, так как авиакомпании открыли новые НАПРАВЛЕНИЯ В АЗИЮ из сибирских аэропортов, — сообщает Банк России.

Напомним, после введения безвизового режима за два месяца из Новосибирска в Китай вылетели 66 рейсов.

Курс на бережливость

Между тем многие компании отмечают снижение потребительского спроса. Эксперты ЦБ констатируют, что поведение домохозяйств стало более бережливым — спрос смещается в пользу более недорогих категорий товаров и даже форматов покупок и потребления товаров и услуг. Некоторые непродовольственные магазины, чтобы привлечь внимание клиентов, продлили период традиционных ноябрьских распродаж на весь месяц. Представители бьюти-индустрии для сохранения клиентской базы объединяли отдельные услуги в пакеты со скидками.

Прогноз на 2026 год

Рост зарплат «поставлен на стоп»

В условиях сдержанного спроса сибирские компании стали консервативнее в вопросах найма и повышения зарплат. Почти 90% опрошенных предприятий не планируют увеличение численности работников в ближайшие три месяца. Все больше сибирских компаний сообщают об отсутствии возможности для индексации зарплат, поясняет Марина Асаралиева.

В ноябре больше сибирских компаний, чем месяц назад, заявили о планах поднять цены на свою продукцию и услуги в ближайшие три месяца. Кроме того, в Сибири выше, чем по стране, доля предприятий, которые планируют учесть в ценах предстоящие изменения в налогах.

Инвестиции в автоматизацию

В целом, опрос, проведенный Банком России, показывает, что доля компаний, планирующих расширять производственные мощности в 2026 году, превышает долю тех, кто собирается их сократить (25 и 5% соответственно). Возможности предприятий по расширению производственных мощностей ограничены дефицитом рабочей силы, многие предприятия делают ставку на автоматизацию производств. Например, производитель консервов из Новосибирской области для сокращения ручного труда планирует закупить в Беларуси оборудование, разработанное по индивидуальному заказу.

— Такие шаги указывают на стратегическую перестройку производственных процессов в ответ на вызовы рынка труда и стремление компаний повышать эффективность в долгосрочной перспективе, — уверена Марина Асаралиева.

Для Новосибирской области 2025 год прошел под знаком переохлаждения экономики. Это вносит серьезные корректировки в приоритеты бизнеса и обязывает предпринимателей принимать нестандартные решения.