Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Промышленность

В Новосибирской области мало своих огурцов и томатов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Экономика Сибири в 2025 году показала разнонаправленную динамику

Позитивные тренды

Угольная отрасль восстанавливает экспорт

Угольные компании к концу года зафиксировали увеличение добычи и экспорта благодаря восстановлению мировых цен. Об этом говорится в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

— После нескольких месяцев снижения в сентябре – октябре добыча в Сибири, в частности в Кузбассе, выросла. Более того, экспорт угля, по оперативным данным, увеличился примерно на четверть в годовом выражении после шести месяцев непрерывного спада. Восстановление мировых угольных цен и возможность железных дорог перевезти дополнительные объемы позволили нарастить угольный экспорт, — отмечает Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка.

По оперативным данным Минугля Кузбасса, ликвидировано отставание в перевозке кузбасского угля в рамках соглашения о гарантированных объемах вывоза в восточном направлении. В октябре, впервые с начала года, увеличились поставки на внутренний рынок. В результате добыча в Кузбассе росла два месяца подряд.

—  Однако, по мнению крупного сибирского бизнеса, текущего роста цен недостаточно для восстановления отрасли. Многие компании по-прежнему работают в убыток, чтобы не терять покупателей, — говорится в докладе Банка России.

К примеру, крупный региональный производитель в рамках действующих контрактов нарастил добычу, но выручка компании за третий квартал 2025 года сократилась на треть, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Рост физического объема экспорта лишь частично компенсировал годовое падение экспортных цен, пояснили в компании.

АПК на максимуме

Более позитивная ситуация — в агропромышленном комплексе Новосибирской области.

— Уровень загрузки мощностей на предприятиях сельского хозяйства находится возле своих исторических максимумов, что обусловлено ростом внутреннего спроса и высоким урожаем 2025 года. Предприятия, занимающиеся выращиванием овощей закрытого грунта, сообщили о полной загрузке мощностей, так как региональное производство томатов и огурцов не покрывает полностью потребности региона, — уточняется в отчете.

В Банке России считают, что АПК области сохраняет потенциал роста, так как высокий внутренний спрос стимулирует инвестиции в расширение аграрных мощностей. Напомним, ранее в Минсельхозе региона сообщали, что Новосибирская область уже несколько лет профицитна по производству овощей закрытого грунта и поставляет их в другие регионы, вплоть до Дальнего Востока. Тем не менее Группу «Горкунов» в 2024 году уговаривали построить в Новосибирске еще один тепличный комплекс.

Со знаком «минус»

Цветная металлургия ищет новые рынки

Промышленное производство в округе в целом снизилось. Так, выпуск в цветной металлургии в третьем квартале сократился на 1,5%. Проблему избыточных запасов, сформировавшихся из-за экспортных ограничений, которые сохраняются третий год, крупные производители из отрасли решали в том числе поисками новых рынков сбыта.

— Уровень избыточных запасов все еще выше нормы, несмотря на рост поставок в Азию и поиск новых рынков сбыта внутри страны, — комментирует Марина Асаралиева.

Крупный сибирский производитель в ходе опроса ЦБ отметил, что компания реализует проекты по расширению потребления металлопродукции на российском рынке — от товаров народного потребления до технологически сложных продуктов. Это помогает обеспечивать рост продаж металлов в России. Другой крупный производитель рассказал, что большая часть расходов уходит на поддержание текущей деятельности, а инвестиции в развитие сведены к минимуму. Из-за снижения доходов финансирование части проектов отложено или отменено. Ситуацию усугубляют перебои с поставками техники и расходных материалов.

В отдельных случаях недоступность импорта является причиной неблагоприятного состояния основных средств. При этом промышленные предприятия Сибири сообщили, что создают собственные мощности по перелицовке узлов и деталей, формируют заказы в профильные компании по изготовлению агрегатов, импорт которых затруднен.

Меньше электричества

Сокращение объемов промышленного производства в цветной и черной металлургии, нефтепереработке и химической отрасли привело к снижению спроса на электроэнергию со стороны промышленных предприятий, а также сокращению ее выработки в Сибири почти на 4% в годовом выражении.

— Наибольшее снижение энергопотребления (на 7%) зафиксировано в Иркутской области. Наряду с динамикой промышленного производства, это связано с введенным в апреле 2025 года полным запретом на майнинг криптовалют, который действует в регионе до 2031 года. Несмотря на снижение потребления, в регионе сохраняется проблема энергодефицита, — отмечается в докладе Банка России.

Для ее решения планируется строительство новых генерирующих мощностей не только в Иркутской области, но и в соседних Бурятии и Забайкалье. Так, программой развития энергосистемы Забайкальского края до 2030 года предусмотрено значительное увеличение солнечной генерации (в десять раз относительно 2025 года).

По туризму ударили скидки и погода

Аномально теплая погода в ноябре сместила начало активного горнолыжного сезона на вторую половину декабря. В результате отдельные отели и гостевые дома предлагали скидки до 30% на весь декабрь.

— Сибирские туроператоры снизили цены на зарубежные туры, так как авиакомпании открыли новые НАПРАВЛЕНИЯ В АЗИЮ из сибирских аэропортов, —  сообщает Банк России.

Напомним, после введения безвизового режима за два месяца из Новосибирска в Китай вылетели 66 рейсов.

Курс на бережливость

Между тем многие компании отмечают снижение потребительского спроса. Эксперты ЦБ констатируют, что поведение домохозяйств стало более бережливым — спрос смещается в пользу более недорогих категорий товаров и даже форматов покупок и потребления товаров и услуг. Некоторые непродовольственные магазины, чтобы привлечь внимание клиентов, продлили период традиционных ноябрьских распродаж на весь месяц. Представители бьюти-индустрии для сохранения клиентской базы объединяли отдельные услуги в пакеты со скидками.

Прогноз на 2026 год

Рост зарплат «поставлен на стоп»

В условиях сдержанного спроса сибирские компании стали консервативнее в вопросах найма и повышения зарплат. Почти 90% опрошенных предприятий не планируют увеличение численности работников в ближайшие три месяца. Все больше сибирских компаний сообщают об отсутствии возможности для индексации зарплат, поясняет Марина Асаралиева.

В ноябре больше сибирских компаний, чем месяц назад, заявили о планах поднять цены на свою продукцию и услуги в ближайшие три месяца. Кроме того, в Сибири выше, чем по стране, доля предприятий, которые планируют учесть в ценах предстоящие изменения в налогах.

Инвестиции в автоматизацию

В целом, опрос, проведенный Банком России, показывает, что доля компаний, планирующих расширять производственные мощности в 2026 году, превышает долю тех, кто собирается их сократить (25 и 5% соответственно). Возможности предприятий по расширению производственных мощностей ограничены дефицитом рабочей силы, многие предприятия делают ставку на автоматизацию производств. Например, производитель консервов из Новосибирской области для сокращения ручного труда планирует закупить в Беларуси оборудование, разработанное по индивидуальному заказу.

— Такие шаги указывают на стратегическую перестройку производственных процессов в ответ на вызовы рынка труда и стремление компаний повышать эффективность в долгосрочной перспективе, — уверена Марина Асаралиева.

Для Новосибирской области 2025 год прошел под знаком переохлаждения экономики. Это вносит серьезные корректировки в приоритеты бизнеса и обязывает предпринимателей принимать нестандартные решения. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : металлургия зарплаты добыча угля

535
0
0
Предыдущая статья
Строительство трех поликлиник в Новосибирске продлили на полтора года
Следующая статья
Автопродление прав в России заканчивается в 2026 году

Продажи залоговых квартир в Новосибирске за год рухнули на треть

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год в Новосибирской области в рамках исполнительного производства было реализовано 60 квартир. Это минимальный показатель за последние пять лет. Совокупная начальная цена лотов составляла 146 млн рублей. В ходе торгов цена выросла на 13,5% — до 166 млн рублей. Средняя цена реализованного на торгах лота составила 2,77 млн рублей.

Для сравнения, в 2024 году в регионе было реализовано 96 квартир. Стартовая цена в 235 млн рублей на торгах выросла на 17% — до 275 млн. Средняя цена лота составила 2,48 млн рублей. В 2023 на торги было выставлено 144 квартиры, в 2022 — 117, в 2022 — 75, в 2021 — 134 квартиры.

Читать полностью

Прививать будут не всех: Новосибирская область закупает вакцину против смертельно опасного менингококка

Автор: Мария Гарифуллина

В декабре 2025 года Новосибирская область трижды объявляла о закупке вакцин против менингококковой инфекции. Два тендера не состоялись, так как на них не поступило ни одной заявки от потенциальных поставщиков. На третий тендер (поставка 3000 доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции серогрупп A, C, W, Y) поступила одна заявка.

Закупки вакцины проходят на фоне роста заболеваемости менингококком и активизации разговоров о необходимости включения вакцинации против этого возбудителя в Национальный календарь профилактических прививок. По данным за девять месяцев 2025 года, в России зарегистрировано 1600 случаев менингококковой инфекции. За весь прошлый год было 694 случая. Врачи говорят, что подъемы заболеваемости носят цикличный характер и сейчас как раз период роста. В такой ситуации массовая вакцинация была бы правильным решением. Но пока у России нет своей вакцины, и в Нацкалендарь вакцинация не внесена.

Читать полностью

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в Новосибирске реализуется 34 договора о комплексном развитии территории на участках общей площадью 120 гектаров. Восемь договоров о комплексном развитии территории жилой застройки заключены по результатам торгов — 28 гектаров. И 26 договоров заключены с правообладателями земельных участков — около 100 гектаров. Общий градостроительный потенциал данных территорий составляет около двух миллионов квадратных метров. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко (на фото).

— На данный момент мы наблюдаем небольшой перекос в части количества договоров, заключенных по инициативе правообладателя. Но я думаю, что это логично. Застройщики в определенный период времени обзавелись земельным банком, — констатировал чиновник.

Читать полностью

Облачные сервисы становятся все более популярными в Новосибирске

MWS Cloud, являющаяся частью цифровой экосистемы МТС, изучила тенденции спроса на облачные сервисы в российских регионах. Согласно ее данным, в Новосибирской области наблюдался рост их потребления на 33% за год. Больше всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру.

Наиболее востребованными облачными сервисами среди предприятий Новосибирской области являются виртуальная инфраструктура, облачное резервное копирование и размещение информации в объектном хранилище. Кроме того, популярностью пользуются различные пакеты офисных приложений.

Читать полностью

Частные клиники Новосибирска не отказываются от лицензий на аборты

Автор: Артем Рязанов

В лицензиях на осуществление медицинской деятельности 65 организаций частных форм собственности Новосибирской области указан такой вид работ, как искусственное прерывание беременности. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минздраве региона.

— В 2025 году в министерство здравоохранения Новосибирской области заявлений на исключение из лицензии на осуществление медицинской деятельности видов работ по искусственному прерыванию беременности от организаций частных форм собственности не поступало, — говорится в комментарии Минздрава Новосибирской области, поступившем в редакцию.

Читать полностью

Создатель Kuzina и New York Pizza Эрик Шогрен умер от сердечного приступа

Автор: Оксана Мочалова

В канун католического Рождества, 24 декабря 2025 года, в своем родном Миннеаполисе (штат Миннесота, США) на 60-м году жизни скончался предприниматель Эрик Шогрен. Причиной смерти стал сердечный приступ. Информацию подтвердил официальный представитель и давний публицист Шогрена Робб Лир в публикациях ведущих американских изданий 26 декабря. Лир отметил, что «бизнес-сообщество потеряло хорошего парня, который до самого конца оставался пекарем и предпринимателем».

Эрик Шогрен вошел в историю Новосибирска как основатель сетей New York Pizza и Kuzina. Его дебют в сибирской столице состоялся в начале 1990-х годов. После нескольких не слишком успешных бизнес-попыток судьба свела его с местными предпринимателями. Результатом этого союза стало открытие в 1996 году пиццерии New York Pizza, которая стала первым заведением западного фастфуда в Новосибирске и вообще в Сибири в целом. В зените своего успеха сеть заведений общепита Эрика Шогрена, насчитывала свыше 20 закусочных, баров и ресторанов в Новосибирске. Он был одним из ключевых игроков на местном рынке.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Лобов: «Виват! Девелопмент» превратил вызовы 2025 года в прорыв

Исполнительный директор ГК «Виват! Девелопмент» Евгений Лобов — о том, как смена названия с ГК «СССР» помогла не только адаптироваться к рынку, но и заложить фундамент для масштабирования бизнеса

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Авто

Автопродление прав в России заканчивается в 2026 году

Бизнес Промышленность

В Новосибирской области мало своих огурцов и томатов

Общество

Строительство трех поликлиник в Новосибирске продлили на полтора года

Недвижимость Общество

Продажи залоговых квартир в Новосибирске за год рухнули на треть

Медицина Общество

Прививать будут не всех: Новосибирская область закупает вакцину против смертельно опасного менингококка

Власть Город Недвижимость

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ

Облачные сервисы становятся все более популярными в Новосибирске

Общество

В Госдуме предложили увеличить зарплаты учителям в России

Медицина Общество

Частные клиники Новосибирска не отказываются от лицензий на аборты

Общество

В Новосибирской области из-за ОРВИ закрыли школу и детсады

Общество

Новогодняя ночь в Новосибирске ожидается самой теплой за 25 лет

Бизнес

Создатель Kuzina и New York Pizza Эрик Шогрен умер от сердечного приступа

Бизнес Власть

Объем госзакупок в Новосибирской области превысил 200 млрд рублей

Бизнес Общество

Мария Гаранина: Новосибирцы экономят при покупках в магазинах

Общество

«Надо для отчёта»: новосибирские школы просят учеников чаще писать в чатах классов в MAX

Общество

Снежные забавы: эксперт новосибирского вуза оценила эффективность зимних игр для развития детей

Общество

В мэрии Новосибирска раскрыли маршруты, где запретят движение большегрузов

Общество

С 1 февраля Минфин ограничит семейную ипотеку

Общество

Новосибирцам напомнили следить за холестерином перед Новым годом

Недвижимость Общество

Всего четверть одобренных кредитов переходит в покупку квартир в Новосибирске

Общество

Жителям Новосибирска напомнили о правилах безопасности при запуске фейерверков

Медицина

Новосибирский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году

Общество

Жильцы многоквартирных домов смогут контролировать работу УК с 1 января

Авто

Рост цен на автозапчасти ускорился в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске с 1 января вырастет стоимость проезда в электричках

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности