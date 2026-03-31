Суд открыл процедуру банкротства новосибирского недропользователя

Арбитражный суд признал банкротом ООО «Шахта «Инская» — предприятие, которое вело добычу угля в Кузбассе, но было зарегистрировано в Новосибирской области. Процедура конкурсного производства открыта сроком на шесть месяцев — до 25 сентября 2026 года.

Заявление о признании компании несостоятельной подала Межрайонная инспекция ФНС № 17 по Новосибирской области. На момент первого собрания кредиторов в реестр требований была включена задолженность на общую сумму 805,1 млн рублей.

С октября 2024 года деятельность по добыче угля на предприятии не ведется, все работники уволены. В настоящее время жизнедеятельность шахты поддерживается силами 48 человек, работающих по гражданско-правовым договорам.

Конкурсным управляющим утвержден член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Владислав Буйволов.

Суд также учел требования промышленной безопасности.

— По иску прокурора Беловского района решением Беловского районного суда от 11.08.2025 (вступило в законную силу 23.09.2025) на ООО «Шахта «Инская», Немыкина Д.В., Байченко Ю.Ю. возложена обязанность обеспечить выполнение требований законодательства о промышленной безопасности опасного производственного объекта, — указывается в решении суда.

Скандалы вокруг предприятия начались еще в 2023 году из-за многомиллионных долгов по зарплате. В ноябре 2024 года гендиректора Дениса Немыкина задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев, а позже — по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, руководитель продавал уголь контрагентам по заниженной цене.

Ранее предприятие лишилось лицензий на разработку недр. Имущество шахты арестовано в рамках следственных действий. Власти Кузбасса добиваются от собственников разработки и реализации проекта ликвидации шахты, чтобы предотвратить возможные техногенные последствия для Беловского округа.

По данным Контур.Фокус, ООО «Шахта Инская» зарегистрировано в октябре 1992 года. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом». Соучредителем и генеральным директором компании является Денис Немыкин (51%). Еще 49% владеет само ООО Согласно финансовой отчетности за 2024 год, выручка компании составила 990,2 млн рублей (в 2023 году — 211,6 млн рублей), чистый убыток 920,5 млн рублей (в 2023 году убыток был на уровне 114 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что налоговая банкротит новосибирского застройщика. Сумма претензий ФНС превысила 44 миллиона рублей.