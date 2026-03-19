В Новосибирске открылся XIII Транссибирский Арт–Фестиваль

17 марта в Новосибирске прошло торжественное открытие XIII Транссибирского Арт–Фестиваля (12+). Традиционным местом старта одного из самых масштабных культурных событий страны стал Государственный концертный зал имени А.М. Каца.

Обширная фестивальная программа этого года включает 18 концертов: 14 из них пройдут в Новосибирске, еще четыре — в Бердске, Искитиме, Карасуке и Краснозерском. Публика увидит концерты классической музыки, джаза, фламенко, две мировые премьеры, выдающихся исполнителей современности. Также запланирована насыщенная образовательная программа.

Перед открытием в Новосибирской филармонии прошла большая пресс-конференция с организаторами и главными героями первого концерта фестиваля.

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков напомнил, что Арт-Фестиваль зародился в столице Сибири благодаря его художественному руководителю, музыканту мирового уровня, народному артисту России и одному из самых великих скрипачей современности Вадиму Репину, который родился и вырос в Новосибирске.

Директор фестиваля Олег Белый уточнил, что в мероприятиях фестиваля примут участие девять дирижеров, 49 солистов, шесть оркестров и два хора.

— В этом году серьезно изменилась образовательная программа фестиваля. Она ориентирована не столько на студентов, сколько на педагогов, — подчеркнул Олег Белый.

Одновременно с творческими выступлениями в Новосибирском государственном художественном музее пройдет выставка народного художника России Константина Петрова «Жизнь в искусстве». Об этом рассказала директор музея Екатерина Болдырева.

Основатель и художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин признался, что волнуется, так как это событие было и остается для него самым главным проектом.

— В этом году мы проводим фестиваль уже в 13 раз. Число, которое принято считать мистическим, для нас стало символом зрелости, стабильности и движения вперед. Каждый год в маршруте Транссиба появляются все новые пункты, и я счастлив, что мы продолжаем это путешествие вместе, — подчеркнул Репин.

Один из самых известных молодых российских дирижеров Федор Безносиков в этом году второй раз принимает участие в фестивале.

— В 2025 году произошло мое знакомство с замечательным Новосибирским симфоническим оркестром и вообще с городом. Я здесь был впервые. И это очень важное событие оставило глубокий след в моей душе. Я очень горжусь, что на этот раз мне доверили концерт-открытие! — рассказал дирижер.

Старт фестивалю дала концертная программа «Снова в путь» (12+) с участием выдающихся исполнителей современности: скрипача Вадима Репина, баса Ильдара Абдразакова, сопрано Сесилии Кён Сон Хан (Республика Корея) и тенора Иосифа Никитенко. Вместе с яркими солистами сцену разделил неизменный участник фестиваля — Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Федора Безносикова. Генеральный директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова поздравила всех с открытием фестиваля и подчеркнула, что на ближайшие две недели город вновь станет мировой столицей музыки. Транссибирский Арт-Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства и министерства культуры Новосибирской области.

