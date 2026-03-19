В Новосибирске открылся XIII Транссибирский Арт–Фестиваль

Традиционным местом старта одного из самых масштабных культурных событий страны стал Государственный концертный зал имени А.М. Каца

17 марта в Новосибирске прошло торжественное открытие XIII Транссибирского Арт–Фестиваля (12+). Традиционным местом старта одного из самых масштабных культурных событий страны стал Государственный концертный зал имени А.М. Каца.

Обширная фестивальная программа этого года включает 18 концертов: 14 из них пройдут в Новосибирске, еще четыре — в Бердске, Искитиме, Карасуке и Краснозерском. Публика увидит концерты классической музыки, джаза, фламенко, две мировые премьеры, выдающихся исполнителей современности. Также запланирована насыщенная образовательная программа.

Перед открытием в Новосибирской филармонии прошла большая пресс-конференция с организаторами и главными героями первого концерта фестиваля.

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков напомнил, что Арт-Фестиваль зародился в столице Сибири благодаря его художественному руководителю, музыканту мирового уровня, народному артисту России и одному из самых великих скрипачей современности Вадиму Репину, который родился и вырос в Новосибирске.

Директор фестиваля Олег Белый уточнил, что в мероприятиях фестиваля примут участие девять дирижеров, 49 солистов, шесть оркестров и два хора.

— В этом году серьезно изменилась образовательная программа фестиваля. Она ориентирована не столько на студентов, сколько на педагогов, — подчеркнул Олег Белый.

Одновременно с творческими выступлениями в Новосибирском государственном художественном музее пройдет выставка народного художника России Константина Петрова «Жизнь в искусстве». Об этом рассказала директор музея Екатерина Болдырева.

Основатель и художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин признался, что волнуется, так как это событие было и остается для него самым главным проектом.

— В этом году мы проводим фестиваль уже в 13 раз. Число, которое принято считать мистическим, для нас стало символом зрелости, стабильности и движения вперед. Каждый год в маршруте Транссиба появляются все новые пункты, и я счастлив, что мы продолжаем это путешествие вместе, — подчеркнул Репин.

Один из самых известных молодых российских дирижеров Федор Безносиков в этом году второй раз принимает участие в фестивале.

— В 2025 году произошло мое знакомство с замечательным Новосибирским симфоническим оркестром и вообще с городом. Я здесь был впервые. И это очень важное событие оставило глубокий след в моей душе. Я очень горжусь, что на этот раз мне доверили концерт-открытие! — рассказал дирижер.

Старт фестивалю дала концертная программа «Снова в путь» (12+) с участием выдающихся исполнителей современности: скрипача Вадима Репина, баса Ильдара Абдразакова, сопрано Сесилии Кён Сон Хан (Республика Корея) и тенора Иосифа Никитенко. Вместе с яркими солистами сцену разделил неизменный участник фестиваля — Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Федора Безносикова.

Генеральный директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова поздравила всех с открытием фестиваля и подчеркнула, что на ближайшие две недели город вновь станет мировой столицей музыки.

Транссибирский Арт-Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства и министерства культуры Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии. Автор фото:  Александр Иванов

«Он был гораздо свободнее, чем сегодняшние архитекторы»: в Новосибирске начали отмечать 150-летие со дня рождения Андрея Крячкова

Автор: Мария Гарифуллина

2026 год в Новосибирске объявлен годом Андрея Дмитриевича Крячкова. 6 декабря исполнится 150 лет со дня рождения выдающегося сибирского архитектора. По его проектам в городе построено около тридцати зданий, многие из которых стали визитными карточками Новосибирска.

В преддверии юбилейных мероприятий, которые будут идти в течение всего года, Infopro54 поговорил с кандидатом архитектуры Анной Наволоцкой о феномене Крячкова. Разговор получился не о биографии зодчего, не об архитектурных стилях, а о природе таланта, об утраченной свободе и о том, почему в современной архитектуре нет фигур сопоставимого масштаба.

Объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году, по прогнозам, объем рынка офлайн-развлечений в Новосибирске достигнет 5,5 млрд рублей. Это почти 3,3% от общего объема рынка 26 крупнейших городов страны, который, считают эксперты, составит 165 млрд рублей. Таким образом, Новосибирск войдет в топ-3 рейтинга Индекса разнообразия развлечений в России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в холдинге ON Медиа. Исследование было проведено холдингом совместно с агентством ONSIDE. Аналитики оценивали крупнейшие города по количеству мероприятий, демографии, уровню доходов и жизни, инфраструктуре и развитию туризма. Анализировались концерты, спектакли, стендапы, детские мероприятия, шоу, выставки и фестивали.

— Новосибирск демонстрирует достаточно сбалансированное предложение. Так, в городе множество различных мероприятий и площадок, а события проводятся регулярно и разнообразно, — говорится в ответе, полученном редакцией.

«Сбывается мечта врагов России»: в Новосибирске критикуют передачу регионам права исключать памятники из реестра

Автор: Мария Гарифуллина

11 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет региональные власти полномочиями по исключению объектов культурного наследия (ОКН) из единого госреестра. Это вызвало вполне предсказуемую волну недовольства тех, кто занимается изучением и сохранением памятников истории и архитектуры. Infopro54 поговорил об этом с новосибирскими архитекторами и активистами.

В настоящее время памятник регионального значения (именно таких, например, в Новосибирской области больше всего) может быть исключен из единого госреестра ОКН только по решению Министерства культуры РФ. Этому исключению, которое означает снятие охранного статуса, может предшествовать инициатива региона, но финальное решение именно за Минкультом. В Госдуму был внесен законопроект от Думы Ставропольского края, который этот порядок меняет.

Звание «Почетный житель Новосибирска» предлагают присвоить Александру Зацепину

Автор: Юлия Данилова

На концерте Новосибирская государственная филармония, посвящённом 100-летию композитора Александр Зацепин, прозвучало предложение присвоить музыканту звание «Почётный житель Новосибирска». Инициативу, озвученную со сцены, зрители зала аплодисментами. По словам директора филармонии Анна Терешкова, музыка композитора стала частью культурного кода страны.

— Музыка нашего земляка — это единый музыкальный код, который навсегда соединил многочисленные народы России. Я рада, что Новосибирская филармония — самая крупная филармония нашей страны — выступила с предложением присвоить Александру Зацепину звание почётного жителя Новосибирска. Он является одним из самых достойных кандидатов на это звание, — отметила Терешкова.

В новосибирских магазинах началась оклейка книг, в которых упоминаются наркотики

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские книжные магазины начали массово оклеивать книги знаками и надписями, предупреждающими о том, что в тексте упоминаются наркотики, психотропные вещества и их аналоги. Согласно требованиям закона 224-ФЗ, вступившего в силу 1 марта 2026 года, такой маркировке подлежат произведения литературы и искусства, в которых есть любые упоминания о запрещенных веществах.

Журналист Infopro54 посетил один из крупнейших книжных магазинов Новосибирска и за полчаса насчитал на его полках более трехсот книг, на которые наклеены спецзнаки (треугольник с восклицательным знаком внутри) и текстовая маркировка, которая сообщает о вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот. Как объяснил сотрудник торгового зала, большую часть книг оклеили его коллеги.

Военно-патриотический лагерь «Курсант» получил землю под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Землю около деревни Холодное в Сузунском районе официально закрепили за военно-туристическим палаточным лагерем «Курсант». Распоряжение о выделении участка для его размещения подписало правительство Новосибирской области. Участок переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель рекреационного назначения. Инициатором проекта является АНО «Центр допризывной подготовки «Курсант». Лагерь включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Новосибирской области.

Директор АНО «Центр допризывной подготовки «Курсант» Павел Тетерин пояснил редакции Infopro54, что детский палаточный лагерь патриотической направленности работает на этом месте с 2010 года. Вначале это был муниципальный лагерь, а с 2015 им занимается АНО.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

