«Тепло есть, но его нет»: новосибирцы замерзают в многоэтажном доме в Ленинском районе

Жители дома Планировочная 29\1 в Ленинском районе замерзают в своих квартирах. Об этом новосибирцы рассказали редакции Infopro54. Ситуация довольно странная. Формально дом к отоплению подключен. В Единой диспетчерской мэрии корреспонденту сообщили, что в доме тепло есть, то есть для жителей отопительный сезон официально наступил. Ни на какой карте как проблемный дом не значится. На вопрос корреспондента редакции, что батареи все равно холодные, в диспетчерской ответили:

— А что вы хотите, во всем городе сейчас так. Дозванивайтесь до управляющей компании.

Жильцы сообщают, что дозвониться до ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», которая обслуживает дом, крайне сложно. Автоответчик в компании сообщает, что звонков очень много и рекомендует подождать.

Как пояснили редакции жильцы дома, по соседнему адресу — Путевая, 17 в квартирах не просто жарко: из холодного крана бежит горячая вода. На Планировочной 29\1 отопительный сезон постоянно начинается с проблем.

Редакция Infopro54 попыталась обратиться за комментарием в управляющую компанию. На момент публикации материала дозвониться не удалось: автоответчик рекомендовал подождать.

Стоит отметить, что компания ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» в сентябре была в списке аутсайдеров по подготовке к отопительному сезону.

Ранее редакция сообщала о том, что УК в Новосибирске мэрия дала сутки на завершение подключения домов к отоплению. Они истекли 4 октября.